El misterio de Super Mario 64 se resuelve: el rumor de Luigi oculto 30 años después

A ver, que levante la mano quien, con 10 años, se tragó el bulo de que Luigi estaba en Super Mario 64. Vale, no se ve, pero te aseguro que el patio del cole de medio mundo echaba humo con el famoso cartel. Tres décadas después, el mito del 'L is real 2401' acaba de explotar. Y no, no vamos a tener que apagar el fuego con una manguera: un dataminer ha encontrado al fontanero de verde, el misterio más longevo de Nintendo se cierra con un código fuente filtrado y una recompensa que al fin se cobra.

Un rumor que ni Nintendo pudo matar

Si en 1996 no tenías la revista en mano, te lo contaba el amigo de tu primo. Luigi, el eterno segundón, estaba oculto en el plataformas que redefinió los 3D. El chisme se alimentaba de una textura borrosa en el castillo de Peach que los fans leyeron como «L is real 2401». Lo demás es historia: conseguir 120 estrellas, saltar 2.401 veces, perseguir un fantasma con la gorra de Mario… El caso es que nadie lo encontró.

IGN, por entonces N64.com, puso 100 dólares sobre la mesa para quien demostrara que Luigi existía en el cartucho. Douglass C. Perry, editor joven y con poca idea de lo que se le venía encima, recuerda aquello como «probablemente el error más grande de mi vida». Llovieron cientos de correos con métodos imposibles; ninguno funcionó. Miyamoto dijo que no, una carta de Nintendo of America lo negó, y el mito fue muriendo… hasta que internet quiso resucitarlo.

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De todos los rumores del cole, solo el de Aerith ha generado más lágrimas que el de Luigi.

De los 100 dólares al datamine que lo cambió todo

En julio de 2020, el ‘Gigaleak’ sacudió los cimientos de la gran N. Montañas de prototipos, sprites y código fuente de Super Mario 64 acabaron en la red. Los fans hurgaron en los archivos como quien busca un tesoro. Y entonces apareció GlitchyPSI, un ingeniero anónimo con obsesión por el juego. «Fue como encontrar un tesoro, aunque hubiera dudas sobre la legalidad de todo aquello», confesó.

Dentro del código, escondido entre carpetas de desarrollo, reposaba un modelo tridimensional de Luigi. Sí, con su mono verde y su bigote. Pero ojo, nunca se usó: los problemas de memoria que mencionó Miyamoto eran reales, y el personaje quedó en la sala de reciclaje. Eso sí, la prueba definitiva de que el rumor no era una invención absurda.

El código fuente no miente (pero tampoco juega)

Treinta años después, la deuda está saldada. IGN ha pagado la recompensa a GlitchyPSI, que a su vez la ha donado íntegramente a una organización benéfica. Círculo cerrado. La ironía es que Luigi estuvo más cerca de existir en en el juego de lo que muchos imaginaron, pero nunca pudo dar un salto. La leyenda del ‘L is real’ muere, y con ella uno de los mitos fundacionales de la cultura de los videojuegos.

¿Qué nos queda? Un recordatorio de que los datamines son la arqueología del software, y de que a veces los rumores de patio de colegio esconden una pizca de verdad tras una textura borrosa. Ahora podemos dormir tranquilos. O empezar a buscar a Yoshi en el castillo… Ah, no, ese sí estaba.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. No es un lanzamiento, pero el factor nostalgia es un cañón. Ver cómo un bulo de tres décadas se confirma con datos técnicos es puro fanservice. (Si lloraste con la intro de Mario 64, súmale un punto.)

El resumen para vagos (TL;DR)