La fusión Paramount Warner da un paso de gigante tras la retirada del fiscal de Oregón

Un escollo menos. La fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery acaba de recibir un impulso clave. El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, ha retirado su petición de documentación que amenazaba con retrasar la operación.

Según ha adelantado Deadline, Rayfield había solicitado a Paramount una serie de documentos como parte de su investigación civil. Además, pidió a un juez estatal que aplazara el cierre del acuerdo durante 60 días para poder revisarlos. Pues bien, esa exigencia se ha desvanecido.

Qué ha pasado exactamente

La portavoz del fiscal, Jenny Hansson, explicó a Deadline que Paramount dejó claro que no iba a colaborar con la solicitud, lo que forzó a la fiscalía a retirarla. Aunque el movimiento despeja el camino, la oficina de Rayfield no está precisamente satisfecha con el desenlace.

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Para que nos entendamos: este tipo de peticiones civiles son una herramienta habitual de las fiscalías estatales cuando un acuerdo puede afectar a los consumidores. Pero si la empresa se niega a cooperar, a menudo se quedan sin recorrido legal.

Por qué este movimiento es un acelerón para la fusión

Paramount y Warner Bros. Discovery llevan meses negociando una integración que uniría bajo un mismo techo dos de los estudios más icónicos de Hollywood. El catálogo conjunto incluiría desde Star Trek hasta el universo DC, pasando por la factoría de animación de Cartoon Network o las series de Showtime.

Aunque el visto bueno final depende de otros reguladores, la retirada del fiscal de Oregón elimina un obstáculo que podría haber metido el freno durante semanas. En la práctica, el calendario se ha acelerado en en las últimas horas y el cierre de la operación se ve mucho más cercano.

Cuando dos gigantes como Paramount y Warner se fusionan, lo que está en juego no es solo el cine: es el catálogo de series que decides ver este fin de semana.

Lo que podría significar para tu suscripción de streaming

Si el acuerdo sale adelante, las plataformas de ambos gigantes (Paramount+ y Max) podrían compartir tejado tarde o temprano. No sería la primera vez: la fusión Discovery-Warner de 2022 ya unió a HBO Max con los canales de Discovery en una sola app.

Eso sí, de momento nadie ha hablado de unificar suscripciones. Lo que parece claro es que un único propietario tendrá más poder de negociación con las telecos y los fabricantes de televisores, lo que suele traducirse en más presencia en los menús de inicio y, probablemente, en nuevos paquetes de contenido.

Sin embargo la gran duda es si esa concentración acabará reduciendo la oferta de series y películas independientes. El precedente Disney-Fox nos dejó con menos opciones, pero también con un catálogo mastodóntico.

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Medidor de hype

Nivel de hype: 7,5/10. Que un fiscal retire trabas es un paso de gigante, pero el baile regulatorio aún no ha terminado. Mientras no haya firma oficial, mantenemos la manta a mano pero sin sacarla del armario.

🍿 El maratón en corto