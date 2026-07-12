IShowSpeed recibe los botines de Cristiano Ronaldo del Mundial 2026 y las redes enloquecen

Las redes llevan horas ardiendo y el motivo pesa menos de 300 gramos. IShowSpeed ha recibido el regalo con el que sueña cualquier fanático del fútbol: los botines que Cristiano Ronaldo usó durante el Mundial 2026. El streamer estadounidense, conocido por su devoción casi religiosa por CR7, ya tiene en sus manos las exclusivas Nike Mercurial Superfly 11 “CR7 Gold Scorpion”. Un par de edición limitada que, según sus propias palabras, solo existe en dos ejemplares en todo el mundo.

El futbolista portugués le entregó las botas durante el partido de cuartos de final entre Bélgica y España, después de que Portugal cayera eliminada ante La Roja en octavos. Speed retransmitía el encuentro en directo y la cámara captó el momento exacto en el que abrió la caja. Gritos, lágrimas contenidas y un “¡Siu!” que retumbó en el chat. El clip no tardó en saltar de Twitch a TikTok, y en cuestión de horas ya acumula millones de reproducciones.

Las zapatillas son una locura. Acabado en oro metálico, detalles degradados en blanco y la firma “CR7” grabada en la parte superior. Una pieza de museo que homenajea al primer jugador en marcar en seis Mundiales consecutivos. Cristiano Ronaldo anotó tres goles en esta edición —un doblete frente a Uzbekistán y otro tanto contra Croacia— antes de despedirse de la Copa del Mundo para siempre. Un colofón de oro para una carrera estratosférica.

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Lo que hace aún más especial el gesto es el contexto. Speed lleva años declarando su amor por CR7 a los cuatro vientos. Le ha dedicado streams enteros, canciones improvisadas y hasta se ha plantado en Arabia Saudí para verle jugar. La recompensa a tanta insistencia ha sido este regalo que ningún otro fan puede presumir de tener. Y las redes, por supuesto, han estallado.

La comunidad se vuelve loca

Los comentarios no se han hecho esperar. Desde “la persona que más ama a Ronaldo en el mundo” hasta “eso ya no es un regalo, es una pieza de museo”, la comunidad de Speed ha celebrado el gesto como un gol en el minuto 90. Incluso quienes no siguen al streamer reconocen la belleza del detalle: “No sigo a Speed ni soy fan de Ronaldo, pero qué bonito gesto con el que es probablemente su mayor fan”, escribía un usuario en X.

La cifra de visualizaciones no deja de crecer. El clip de la reacción supera ya los 10 millones de reproducciones en TikTok y se ha colado en los trends de más de una decena de países. La conexión entre el fútbol de élite y el mundo del streaming vuelve a demostrar que, cuando se juntan, la audiencia se dispara. Y más si hay leyenda viva de por medio.

En internet el fútbol y los streamers se cruzan en un punto donde los gestos sinceros valen más que mil goles.

El broche de oro a la fiebre Speed-CR7

Esta historia no empieza en el Mundial 2026, sino mucho antes. Speed lleva años construyendo su personaje alrededor de su admiración por Cristiano Ronaldo. Ha llegado a viajar a Riad para verle en directo, le ha dedicado rimas imposibles y, en cada stream, la sombra del portugués sobrevuela el chat. Ahora, el ídolo le ha devuelto el cariño con un objeto que trasciende lo material. La mayoría de los seguidores piensa que esto es el reconocimiento definitivo a su fan número uno.

El regalo no solo alimenta el mito de Speed como superfan, sino que abre una ventana a una nueva era de interacciones entre deportistas y creadores de contenido. Cristiano, que no es ajeno al marketing personal, sabe que un gesto así genera más ruido que cualquier anuncio oficial. Las marcas lo saben, los clubes lo saben y, sobre todo, lo saben los fans. La línea entre el estadio y la pantalla se ha difuminado para siempre.

El Salseómetro

Nivel de salseo: 7.5/10. Aquí no hay bronca ni cancelación, pero internet ha vibrado al unísono con un gesto que mezcla fútbol, streamers y objetos de coleccionista. Si esto fuera un partido, sería un amistoso de lujo que todo el mundo quiere ver. La nota no sube más solo porque no hay polémica, pero el hype está más que justificado.

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📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)