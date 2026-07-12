¿Horno o sartén para patatas baby crujientes? La respuesta según el tiempo y la cantidad que tengas

Reconócelo, a ti también te ha pasado: quieres una guarnición de patatas baby crujientes y no sabes si encender el horno o calentar la sartén. La buena noticia es que no hay un método único que gane siempre. Más bien depende de dos cosas: el tiempo que tengas y la cantidad de patatas que necesites. Vamos a ver cuándo merece la pena cada uno, para que no vuelvas a dudar.

Horno: para cuando tienes una mesa larga y tiempo de sobra

Si vas a cocinar para cuatro personas o más, el horno se convierte en tu mejor aliado. Puedes llenar una bandeja entera de patatas baby de una sola vez y, mientras se cocinan a 200 °C durante unos 30 o 35 minutos, tú estás libre para preparar el resto de la comida. Sin agobios ni prisas. La cocción es uniforme: todas las patatas adquieren un dorado regular y parejo que las hace perfectas para acompañar un asado, un pescado al horno o incluso para una barbacoa de fin de semana.

Sartén: el atajo para dos y una cena rápida

Ahora bien, si la cena es para ti solo o para dos, y el reloj aprieta, la sartén es la opción ganadora. El calor directo reduce el tiempo de cocción a unos 15 o 20 minutos, y te da una textura más rústica, con los bordes bien marcados y un dorado irregular que concentra el sabor. Eso sí, este método exige que no te despistes. Empieza con el fuego fuerte para sellar la piel y luego bájalo para que se cocinen por dentro sin quemarse. La recompensa es una patata baby con carácter, ideal para mojar en salsa o para acompañar un huevo frito.

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La elección no es cuestión de mejor o peor, sino de qué te conviene hoy: cantidad de comensales y tiempo disponible.

Los tres pasos para que queden crujientes sin importar el método

Da igual si te decides por el horno o la sartén: hay un ritual que no puedes saltarte si quieres ese exterior crujiente. Primero, corta las patatas baby en mitades o cuartos. Así aumentas la superficie de contacto con el calor y reduces el tiempo de cocción.

Segundo, y esto es clave: sécalas muy bien con un paño limpio o papel de cocina. Cualquier resto de humedad genera vapor y te deja una piel blanda y correosa. Tercero, no las amontones. En la bandeja del horno o en la sartén, deja espacio entre ellas para que el calor circule. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra o una nuez de mantequilla hará que se doren mejor y ganen un sabor irresistible. Como truco extra, remuévelas a mitad del tiempo para que se tuesten por todos lados.

💡 El truco del almendruco

Tiempo total: 30-35 minutos en horno o 15-20 minutos en sartén. Nivel de dificultad: fácil. Un consejo extra: si quieres un plus de aroma, añade romero fresco o ajo en polvo antes de meterlas al fuego.