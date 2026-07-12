Inversión de 1.000 millones en IA en Cataluña: el centro de Flix que busca reindustrializar Tarragona

El Gobierno catalán ha puesto este sábado la primera piedra de una operación que aspira a cambiar el mapa económico de la Ribera d’Ebre. La empresa Submer Group invertirá más de 1.000 millones de euros en la antigua planta química de Ercros, en Flix (Tarragona), para levantar un centro de datos de inteligencia artificial sostenible y de última generación. El president Salvador Illa ha presentado el proyecto como el gran eje de la reindustrialización de Catalunya, y ha asegurado que aspira a generar 150 empleos de alta cualificación hasta 2029.

La inversión se materializará de forma progresiva una vez que Submer Group y Ercros han firmado un contrato de arrendamiento. El centro de datos será desarrollado y operado por Rubix Data Centers, una de las empresas del grupo inversor. Su gran apuesta técnica es la refrigeración líquida de alta eficiencia energética, con consumo cero de agua durante el funcionamiento, lo que, según la compañía, permite integrar la instalación de manera “responsable” en el territorio.

Qué va a albergar exactamente el polígono de Flix

La parcela de Flix reunía tres condiciones que han inclinado la balanza: terreno disponible, capacidad para disponer de energía y una cultura empresarial arraigada en la comarca. Allí se desplegará la infraestructura física que necesita la computación de la IA a gran escala: suelo, potencia eléctrica, refrigeración y edificios preparados para aplicaciones informáticas de última generación. En el acto de presentación han participado el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper; el alcalde de Flix, Francesc Barbero; el presidente de Ercros, Antón Valero, y los fundadores de Submer.

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La Generalitat defiende que la llegada de este centro de datos no solo reindustrializa la zona, sino que crea “el círculo virtuoso” capaz de atraer a más empresas tecnológicas. Los 150 puestos de trabajo previstos inicialmente son de alta cualificación, y se espera que actúen como polo de atracción para nuevos perfiles profesionales y para el retorno de talento a la Ribera d’Ebre.

Por qué se habla de “transición nuclear” al explicar este proyecto

El centro de datos de Flix se sitúa en una comarca que afronta el cierre programado de las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs, un proceso que eliminará miles de empleos y actividad industrial en los próximos años. La Generalitat concibe esta inversión en IA como una pieza clave de la “transición nuclear”: sustituir la potencia económica de las nucleares por nuevas oportunidades ligadas a la economía digital. “Tenemos riesgos, pero también oportunidades”, ha resumido Illa, que ha pedido “confianza” para aprovecharlas.

El president ha vinculado el proyecto con una mejora de los servicios públicos: “La tecnología debe estar al servicio del bien común para mejorar la sanidad, la seguridad y la educación”. Además, ha asegurado que la Ribera d’Ebre y Catalunya se convertirán “en el mejor lugar de Europa para vivir en los próximos años”.

Submer Group, fundado en Barcelona en 2015 y con centros de operaciones en Houston y Taipei, es un conglomerado que reúne a todas las empresas operativas de la cadena de infraestructuras de la IA. Su CEO, Patrick Smets, ha dicho sentirse orgulloso de “contribuir a la reindustrialización de Flix” y al posicionamiento de España como referente en el desarrollo de estas infraestructuras. Por su parte, John Eland, CEO de Rubix Data Centers, ha subrayado que el compromiso con el terreno es “a largo plazo” y que operarán la instalación una vez puesta en marcha.

La apuesta por convertir la Ribera d’Ebre en un polo europeo de la IA

El proyecto de Flix no llega solo. La Generalitat aspira a que la cercana localidad de Móra la Nova sea sede de una de las cinco gigafactorías de inteligencia artificial previstas por la Unión Europea, una iniciativa que movilizaría 5.000 millones de euros. Ambos proyectos son “diferentes, los dos muy importantes”, según Illa, y situarán a la Ribera d’Ebre en una posición estratégica en nuevas tecnologías. Para la gigafactoría, el Govern cederá una parcela de entre tres y cuatro hectáreas del polígono industrial de El Molló.

La coincidencia de ambos planes en un radio geográfico tan reducido refleja la voluntad política de aprovechar los fondos europeos y la demanda creciente de infraestructura soberana de IA. La Comisión Europea ha insistido en la necesidad de reducir la dependencia tecnológica exterior, y Catalunya busca posicionarse como nodo de referencia. El centro de datos de Flix, con su diseño de refrigeración líquida sin consumo de agua, encaja en ese discurso de sostenibilidad y competitividad.

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La inversión supera los 1.000 millones de euros y busca reindustrializar una comarca que perderá el empleo de las nucleares en los próximos años.

El calendario marca un arranque progresivo hasta 2029, aunque los responsables insisten en que la instalación se operará durante décadas. La Generalitat confía en que la llegada de Submer Group sea solo la primera de una cadena de inversiones en la zona. Los siguientes pasos pasan por la tramitación urbanística y la firma de los convenios energéticos que garanticen el suministro a un centro de estas dimensiones.

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