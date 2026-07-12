Óscar López supera los avales y se convierte en el candidato del PSOE a Madrid para las próximas elecciones

Si vives en Madrid, la papeleta de las autonómicas de 2027 ya tiene un nombre confirmado: Óscar López. El PSOE madrileño ha proclamado este fin de semana a su candidato tras culminar el proceso de primarias, una designación que dibuja el primer gran duelo político de la próxima legislatura autonómica.

El camino interno ha sido más un paseo que una batalla. López ha reunido más de 4.400 avales de la militancia, una cifra que duplica con holgura el mínimo exigido por las normas del partido. La cifra mínima se situaba en 2.092 apoyos, el 15% del censo de afiliados. Ninguna otra precandidatura alcanzó ese umbral, así que el exministro queda proclamado sin necesidad de una segunda vuelta.

Un respaldo contundente de la militancia

El dato tiene más calado político del que parece. En un partido que en Madrid ha vivido fuertes tensiones internas, superar los 4.400 avales sin competencia real transmite una imagen de unidad que el PSOE-M quiere explotar de cara a la opinión pública. Durante un acto en Fuenlabrada, el propio López agradeció 'el inmenso honor de ser el candidato socialista con el apoyo de los militantes' y subrayó los números: más del doble de lo necesario.

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La proclamación se convierte así en un mensaje interno de cohesión, pero también en un primer movimiento táctico: el PSOE planta a su candidato casi dos años antes de la cita electoral para empezar a ocupar el terreno mediático y programático. López, que fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez y ministro, asume ahora el reto de dar la vuelta a un feudo popular que el PP mantiene desde 1995.

Vivienda, sanidad y educación: las prioridades del candidato

En su primera intervención como cabeza de cartel, López puso la vivienda en el centro del discurso. Anunció que quiere convocar a todos los alcaldes socialistas de la región para diseñar 'el mayor plan de vivienda pública' jamás visto en Madrid. La propuesta incluye aplicar la ley estatal para topar los precios del alquiler y regular los pisos turísticos 'para que Madrid no se convierta en un parque temático'.

Detrás de esas palabras hay cifras concretas que ya maneja el PSOE madrileño: los más de 10.000 pisos asequibles previstos en la Operación Campamento, las 500 viviendas de alquiler social proyectadas sobre los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel y los 1.113 millones de euros que, según López, llegan del Plan Estatal de Vivienda para la Comunidad. Suma, además, las clásicas reivindicaciones de reforzar la sanidad y la educación públicas, prometiendo más recursos para reducir las listas de espera y mejorar la financiación de las universidades.

En la misma línea, el candidato esquivó el eje ideológico y tiró de un problema cotidiano: el calor en las aulas. 'La respuesta no puede ser el “si hace calor, hace calor”', soltó, y defendió actuaciones de climatización en centros educativos como parte de una política de adaptación climática más amplia. La sanidad y la educación públicas se perfilan como las otras dos banderas que quiere ondear frente a la gestión de Isabel Díaz Ayuso.

López se enfrenta a un reto mayúsculo: romper más de tres décadas de hegemonía del PP al frente de la Comunidad de Madrid.

Qué supone esta candidatura de cara a 2027

Con la proclamación de López, el PSOE completa el primer movimiento de una partida electoral que se jugará en la primavera de 2027. No es la primera vez que los socialistas ponen a un exministro al frente de su cartel madrileño —Ángel Gabilondo encarnó ese perfil—, pero López llega con un discurso más volcado en la gestión y el terreno material que en la confrontación ideológica clásica.

El precedente de 2021 y 2023, con Ayuso arrasando en las urnas, obliga al PSOE a construir una alternativa creíble que vaya más allá de la etiqueta de centro-izquierda. La apuesta de López parece orientarse a disputar el espacio de la gestión pública eficaz: contrapone planes de vivienda, plazas sanitarias y aulas climatizadas a lo que define como inacción del Ejecutivo autonómico. Falta por ver si ese esquema le basta para recortar una distancia que en las últimas autonómicas se midió en más de veinte puntos.

La candidatura, además, queda condicionada por el contexto nacional: el Gobierno de coalición, la negociación presupuestaria y el ruido político en Cataluña pueden desviar el foco o restar margen al candidato. De momento, el PSOE madrileño ya tiene líder y un primer esbozo de programa. La campaña larga acaba de empezar.

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