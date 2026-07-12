La foto de Anabel Pantoja con su nuevo look por los 40 que ha incendiado Instagram

Ayer, 11 de julio, Anabel Pantoja sopló 40 velas y, como manda el manual de los cambios de década, decidió darle un hachazo a su melena. Y menudo hachazo. La sobrina de la tonadillera más famosa de España ha dicho adiós a esa larguísima cabellera que la acompañaba desde hace años y ha estrenado un corte que le roza los hombros, fresco y ligero.

La imagen, compartida a primera hora de la mañana en su cuenta de Instagram, ha provocado un auténtico aluvión de likes y comentarios. El cambio es tan radical que ha pillado por sorpresa a propios y extraños. De las extensiones interminables a un bob texturizado con movimiento, el nuevo look le sienta como un guante y le da un aire más juvenil, justo lo que una quiere cuando estrena cifra redonda.

Adiós a la melena XXL: un corte que grita 'aquí estoy yo'

Anabel no ha querido hacerlo a escondidas. A las nueve de la mañana del día de su cumpleaños, colgó la foto y las redes se han teñido de piropos en cuestión de minutos. "Le queda mucho mejor", "Qué bien le queda" o "Está guapísima" se repiten en los comentarios. La influencer, que acostumbraba a presumir de pelazo kilométrico, ha demostrado que el largo no lo es todo.

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El corte, obra de su peluquero de confianza (del que no ha querido revelar nombre, misterio veraniego), es el típico que pides cuando necesitas resetear por dentro. Las puntas quedan sanas, el movimiento es natural y encima es el aliado perfecto para las temperaturas extremas de este julio. Vamos, un acierto en toda regla.

Susana Molina se lleva la mano a la boca y David Rodríguez se rinde: las reacciones

Si el jurado popular ya ha dictado sentencia, el círculo íntimo de Anabel tampoco se ha quedado corto. Susana Molina, exconcursante de 'Gran Hermano', ha reaccionado con un emoji de boca abierta que resume el sentir general: sorpresa mayúscula. Y su pareja, David Rodríguez, ha sido aún más directo: "Te queda fenomenal", le ha escrito. Él, que la ve a diario, también ha notado el subidón.

La publicación se ha llenado de corazones y fuegos artificiales virtuales. Incluso algunas cuentas de fans han montado ya el típico collage del "antes y después" para comparar. No hay duda: Anabel ha acertado con el cambio. Y además ha sabido elegir el día exacto para que la fecha tenga aún más simbolismo.

No es solo un corte de pelo: es un manifiesto de que la nueva década arranca con aires renovados y cero dramas.

Cortar por lo sano a los 40: ¿la mejor decisión estilística del verano?

Que una mujer se corte el pelo al llegar a los 40 es casi un cliché, pero uno lleno de significado. No es solo un corte: es un manifiesto de que la nueva década empieza con aires renovados. Lo hemos visto con Sara Carbonero, con Paula Echevarría e incluso con la propia Isabel Pantoja en sus años mozos. Anabel, que en los últimos tiempos ha tenido que navegar entre polémicas familiares —la salida de Cantora de su tía, los rumores sobre la herencia—, parece haber decidido que el pelo también habla.

En El Rocío, rodeada de amigos íntimos en la casa que tanto le gusta, la sobrina de la Pantoja ha soplado las velas con un look que da carpetazo al pasado. Literal y metafóricamente. Porque, seamos sinceras, un buen corte de pelo a veces es la terapia más rápida y efectiva.

Lo que está claro es que los 40 le sientan de maravilla. Y si este cambio es la carta de presentación de la nueva Anabel, verano 2026, apunta su nombre para el ranking de estilismos. Mientras, nosotros seguiremos pendientes de si el resto de las Pantoja se animan a pasar también por la peluquería. Porque una cosa es cantar y otra, cortar.

El chisme en 3 claves (TL;DR)