Escondidos del mundo: estos son los mayores lugares abandonados de la Tierra

La noria se alza, quieta y oxidada, sobre el horizonte vacío de Pripyat. Sus cabinas amarillas, con la pintura descascarillada y los cristales rotos, ya no esperan a nadie. El Parque de Atracciones debía inaugurarse el 1 de mayo de 1986, el gran día de los trabajadores soviéticos. Pero la explosión del reactor número 4 de la central de Chernóbil, el 26 de abril, convirtió aquella cita festiva en una evacuación urgente. Abrió solo unas horas, el día 27, para que los vecinos pudieran distraerse antes de abandonar sus hogares para siempre. Treinta y seis años después, la noria permanece como un monumento involuntario a la fragilidad humana frente al error técnico y el poder indiferente de la naturaleza. Los árboles la rodean; las enredaderas trepan por los raíles; el viento mueve despacio las cestas, como si la propia ciudad fantasma respirase.

El espectáculo de lo abandonado ejerce una fascinación difícil de explicar. Hay algo a la vez perturbador y hermoso en contemplar lo que antes fue una calle bulliciosa, una torre de oficinas o una mina prodigiosa y ver solo vegetación, óxido y silencio. La ciencia ha bautizado esta reacción como «ruina lust» (literalmente, «lujuria por las ruinas»), una mezcla de curiosidad histórica, atracción estética y vértigo ante el paso del tiempo. Los lugares que los humanos desalojan —por guerra, por desastre, por crimen o por puro agotamiento económico— no desaparecen; se transforman. Pasan a pertenecer a la naturaleza, que los reclama con una paciencia geológica y una voracidad vegetal que no deja de sorprender.

El planeta está salpicado de estos enclaves que pocos ojos ven. Algunos se esconden en bosques belgas, otros flotan en lagos irlandeses, otros reposan en el fondo del océano. Todos comparten un silencio denso, una biografía truncada y la huella de la fotosíntesis avanzando sin prisa. Este es un viaje por los mayores lugares abandonados de la Tierra: historias de auge y caída, de hormigón devorado por las raíces y de acero que se deshace en el agua salada.

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El cementerio de coches de Châtillon

En un bosque del sur de Bélgica, cerca del pueblecito de Châtillon, se esconde uno de los espectáculos más insólitos del patrimonio industrial europeo: centenares de automóviles clásicos americanos desguazados y oxidándose bajo las copas de los árboles. La imagen resulta casi irreal. Los capós, los guardabarros, los cromados otrora relucientes yacen entre musgos, hojarasca y troncos jóvenes que crecen atravesando los chasis. No se trata de un vertedero cualquiera: cada vehículo tiene una historia que arranca en la Segunda Guerra Mundial.

Tras el conflicto, numerosos soldados estadounidenses destinados en Bélgica bajo bandera de la OTAN dejaron atrás sus coches. El coste del flete para repatriarlos resultaba disuasorio, y un mecánico local se encargó de almacenarlos y despiezarlos durante años. Lo que empezó como un taller improvisado acabó convirtiéndose en un cementerio silvestre. Con el tiempo, las administraciones retiraron la mayoría de los vehículos por criterios medioambientales, pero un buen número permaneció allí, semioculto, como si el bosque se negara a devolverlos. La lluvia y las heladas hicieron el resto. Hoy, quien se adentra en esa espesura belga camina entre reliquias de otra época, testigos mudos de la logística de posguerra y de la lenta digestión del paisaje.

El reactor Tupolev

A las afueras de Kazán, en Rusia, brota una estampa que parece fruto de un decorado surrealista: un reactor supersónico de pasajeros, un Tupolev Tu-144, posado en medio de un descampado entre maleza y escombros. No es un museo al aire libre, ni una instalación artística. Es, simplemente, el esqueleto oxidado del avión que un día fue el orgullo de la aviación soviética, el primer transporte supersónico comercial de la historia, concebido para competir con el Concorde europeo.

Vecinos que pasaban por casualidad lo descubrieron. La noticia corrió como la pólvora y, en pocos días, el lugar se llenó de fotógrafos y curiosos armados con cámaras. ¿Por qué alguien aparcó un avión en ese solar y luego lo abandonó? Nadie ha encontrado una respuesta concluyente. El Tu-144 sigue allí, con su morro caído y su fuselaje corroído por la intemperie, convertido en un monumento involuntario a la ambición tecnológica del siglo XX. Su presencia recuerda que incluso los sueños de acero más veloces pueden terminar en el olvido, inmóviles y rodeados de hierbas altas.

El Cristo de bronce bajo el mar

Más del ochenta por ciento del océano permanece sin cartografiar, un dato que los científicos repiten para subrayar que los secretos del fondo marino exceden con creces los de la superficie terrestre. Entre esos secretos se encuentra el «Cristo del Abismo», una escultura de bronce que el artista italiano Guido Galletti creó en 1954 y que ahora reposa a unos quince metros de profundidad en la bahía de San Fruttuoso, frente a la costa de Liguria. La estatua representa a Jesucristo mirando hacia el cielo, con los brazos abiertos y el cuerpo ligeramente arqueado, como si flotara en una ascensión perpetua.

No se trata de un abandono accidental. La pieza fue sumergida deliberadamente como homenaje a los buzos fallecidos, y desde entonces se ha convertido en un lugar de peregrinación para submarinistas de todo el mundo. Sin embargo, el efecto visual pertenece a la misma familia que los demás rincones de esta lista: una obra humana entregada a otro elemento, en este caso la masa azul y cambiante del Mediterráneo. Las anémonas, los corales y las algas han colonizado el bronce, reescribiendo los contornos de la figura original. Cada inmersión revela una versión distinta del Cristo, modelada por la química salina y el paso de las estaciones. La naturaleza, aquí, no demuele: esculpe.

El parque que ahogó el Katrina

El huracán Katrina, que tocó tierra el 25 de agosto de 2005, dejó un rastro de 1.833 muertos y unos daños estimados en 125.000 millones de dólares. Nueva Orleans quedó sumergida, y con ella, el parque temático Six Flags, que desde entonces exhibe sus atracciones muertas como una herida abierta. Las montañas rusas se oxidan bajo el sol húmedo de Luisiana; los toboganes acumulan agua estancada; los carteles promocionales, desteñidos, aún anuncian diversiones que nunca volvieron a prestar servicio.

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Han pasado dos décadas y las sugerencias de restauración no han prosperado. Algunos inversores propusieron demolerlo; otros, reabrirlo como parque temático del desastre, idea que fue recibida con indignación por las víctimas. Mientras el debate administrativo se eterniza, el recinto ha encontrado una segunda vida en el cine: varios equipos de rodaje lo han utilizado como escenario distópico. La maleza subtropical, alimentada por el clima extremo del delta del Misisipi, avanza sin pedir permiso, y las estructuras de acero se inclinan poco a poco hacia el suelo. Es uno de los ejemplos más plásticos de cómo una catástrofe natural puede petrificar un lugar en el tiempo.

Castillos, puentes y islas vacías

El castillo de McDermott flota literalmente sobre las aguas del lago Lough Key, en el condado irlandés de Roscommon. Su primer torreón se levantó en el siglo XII, pero un incendio devastador en 1184 lo arrasó casi por completo y mató a la mayoría de sus moradores. Solo sobrevivieron Conchobar mac Diarmata y unos pocos allegados, que años después reedificaron la fortaleza. En 1586, la familia perdió la isla y abandonó definitivamente la construcción. Ocho siglos de abandono han vestido las piedras con una costra de hiedra y liquen que, lejos de afearlas, las envuelve en una pátina de cuento celta. El poeta Yeats quiso convertirlo en patrimonio cultural; la BBC lo visitó para un documental en 2016; la serie Moone Boy lo usó como localización. El castillo sigue allí, en su islote diminuto, como un barco anclado en la memoria.

Muy lejos de Irlanda, en el parque Kromlau, al este de Alemania, la llamada «Ponche del Diablo» —Rakotzbrücke— traza un arco perfecto de piedra sobre las aguas del lago Rakotzsee. Su semicírculo se refleja en la superficie con tal exactitud que parece completar una esfera de basalto y musgo. Nadie la cruza ya. La leyenda atribuye su construcción a una mano diabólica, pero la verdad es menos sobrenatural: su diseño afiligranado apenas resiste el tránsito peatonal y las autoridades optaron por cerrarla. La falta de uso y el entorno boscoso la han convertido en otra ruina atrapada en un bucle de belleza y soledad.

El agujero que producía diamantes

La mina de Mirny, en la Siberia oriental, se conoce como el «Ombligo de la Tierra», y la hipérbole está justificada: es uno de los mayores agujeros excavados por el ser humano. Con más de 525 metros de profundidad, su garganta abierta da vértigo incluso en las fotografías aéreas. Durante la segunda mitad del siglo XX produjo diamantes capaces de enriquecer a cualquiera más allá de la fantasía. Los camiones, minúsculos en comparación con la escala del tajo, subían y bajaban por rampas en espiral como hormigas en un hormiguero geológico.

Pero las condiciones de trabajo eran extremas. Las temperaturas rozaban los cincuenta grados bajo cero en invierno, el hielo se incrustaba en la maquinaria y los ingenieros se enfrentaban a desprendimientos constantes. La mina cerró en 2004. Lo que queda es una cicatriz colosal en la corteza terrestre que ninguna empresa se ha atrevido a rellenar. El pozo sigue abierto, mudo, como un embudo que aspira la luz. Sobrevolarlo está prohibido por el riesgo de turbulencias que genera el aire al chocar contra las paredes verticales. La naturaleza, en este caso, no ha podido colonizar el interior: el vacío se mantiene como lo dejó la mano humana.

Aviones enterrados en la arena

En la costa de Gales, en 1942, el piloto estadounidense Robert F. Elliot realizó un aterrizaje de emergencia sobre la playa a los mandos de un Lockheed P-38 Lightning. La aeronave se estrelló, quedó semienterrada en la arena y, con el paso de los meses, las mareas y las dunas móviles la engulleron por completo. Durante más de sesenta y cinco años nadie volvió a verla. Se la tragó la playa, como si el océano hubiera decidido quedarse aquel trofeo de la Segunda Guerra Mundial.

La historia del piloto añade una nota trágica: Elliot sobrevivió al impacto sin heridas graves, pero tres meses después murió en otro incidente, abatido por disparos. El avión permaneció sepultado hasta que unas mareas excepcionalmente bajas, sumadas a la erosión costera, dejaron al descubierto parte de su fuselaje en 2007. Los arqueólogos trabajaron contrarreloj para recuperarlo antes de que el mar volviese a reclamarlo. Hoy se exhibe en un museo, pero las imágenes del Lightning emergiendo de entre los granos de arena, como un fantasma metálico, pertenecen ya al imaginario de los objetos olvidados que el planeta, de vez en cuando, decide devolver.

«Los lugares abandonados nos recuerdan que la naturaleza no perdona, simplemente espera». Máxima popular entre exploradores urbanos que resume la relación entre la arquitectura humana y el poder de la reforestación espontánea.

Naufragios congelados en el tiempo

El buque de investigación brasileño Mar Sem Fim —«Mar Sin Fin»— era un cascarón de veintitrés metros de eslora que se dedicaba a expediciones científicas y educativas en la Antártida. En 2012, mientras navegaba por la bahía Maxwell, en la Isla Rey Jorge, quedó atrapado en el hielo. Los vientos antárticos, que soplaban a más de noventa y siete kilómetros por hora, empujaron la placa helada contra el casco. La presión fue insoportable y el barco zozobró. Toda la tripulación escapó a tiempo, pero la embarcación se hundió despacio en el agua transparente del continente blanco.

El naufragio no se parece a ningún otro. Las gélidas temperaturas conservan los metales casi intactos y el agua permite una visibilidad asombrosa. En las fotografías submarinas parece que el barco flotara en un cristal líquido, suspendido entre la superficie y el abismo. Es uno de los pecios más jóvenes del mundo y también uno de los más inaccesibles: llegar a la Antártida ya es una expedición; sumergirse junto al Mar Sem Fim, una rareza al alcance de muy pocos buzos. Su quietud bajo el hielo prolonga la sensación de que el tiempo, en los lugares abandonados, obedece a otras leyes.

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La central que hipotecaba el aire

La central de carbón de Charleroi, en Bélgica, llegó a refrigerar casi dos millones de litros de agua por minuto. Construida en 1921, fue la principal fuente de energía de esa ciudad valona durante tres décadas. Pero su voracidad térmica tenía un precio ambiental descomunal: por sí sola generaba el diez por ciento de las emisiones totales de dióxido de carbono de Bélgica. Greenpeace lideró protestas multitudinarias que, sumadas al endurecimiento de las normativas europeas, forzaron su cierre en 2007.

Hoy la central no está del todo abandonada, pero tampoco está viva. Vigilantes de seguridad patrullan la nave principal para disuadir a los saqueadores que buscan cobre y otros metales de desguace. Las calderas, los conductos, las turbinas y los cuadros de mandos se cubren de una pátina de polvo industrial y óxido. Las palomas anidan en los huecos de las ventanas y las enredaderas empiezan a colarse por las juntas de dilatación. La central eléctrica es un dinosaurio metalúrgico detenido a medio camino entre la demolición y la musealización, uno de esos espacios que el urbanismo contemporáneo denomina «ruinas modernas».

Hoteles al borde del abismo

Colgado de un acantilado colombiano, un hotel que en los años setenta albergó a turistas enamorados de la cascada del Tequendama exhibe ahora sus balcones vacíos y sus ventanas rotas. Dos condenas lo vaciaron. La primera fue ecológica: los vertidos industriales contaminaron el río Bogotá, que alimenta la cascada, y las autoridades no reaccionaron con suficiente rapidez; el olor y el color del agua ahuyentaron a los visitantes. La segunda fue trágica: en ese mismo precipicio varias personas se quitaron la vida, lo que alimentó rumores de que el edificio estaba maldito. El hotel cerró sus puertas y la vegetación andina lo fue envolviendo con la misma indiferencia con la que madreselvas y buganvillas cubren cualquier estructura descuidada.

A miles de kilómetros, en Chattanooga, Tennessee, el «Palacio Tiki» del empresario Billy Hull tuvo una suerte parecida. Hull, dueño de un club de striptease, soñó con un retiro de placer que incluía piscina temática inspirada en la mansión Playboy y sauna para doce personas. Pero en 1973 el novio de su esposa fue tiroteado y las pruebas señalaron a Hull como el instigador. Condenado a veinte años de prisión, la casa quedó expuesta al pillaje. Las salas con monitores de televisión e interfonos murieron en silencio. En 2015 fue hipotecada, y dos años después, demolida. Su esqueleto ni siquiera sobrevivió; del palacio Tiki solo quedan fotografías borrosas y la advertencia de que el crimen también puede convertir un hogar de ensueño en una ruina exprés.

Chernóbil: la zona que mira al futuro

La sala de control del reactor 4 de Chernóbil es uno de los espacios más letales del planeta. La radiación todavía multiplica por 40.000 los niveles considerados normales, y los visitantes deben portar trajes protectores y limitar su estancia a cinco minutos. Desde que en julio de 2019 el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunciase la transformación del área en atracción turística oficial —«debemos dar una nueva vida a este territorio de Ucrania», dijo—, un goteo de turistas sometidos a rigurosos controles dosimétricos se asoma al epicentro de la catástrofe nuclear de 1986.

La miniserie Chernobyl, estrenada ese mismo año, disparó el interés por la Zona de Exclusión y avivó un debate sobre los límites del turismo de catástrofe. Más allá de la polémica, el paisaje de Pripyat cuenta una historia que ningún libro podría transmitir con tanta elocuencia: los jardines de infancia con los pupitres volcados, las cocinas con los platos aún sobre la mesa, los murales soviéticos descascarillándose ante un público compuesto exclusivamente por ciervos, jabalíes y lobos. La fauna ha reconquistado Chernóbil con una intensidad que los biólogos califican de asombrosa. Donde el ser humano no puede habitar, los animales prosperan. Es la paradoja más conmovedora de todos los abandonos: la ausencia humana restaura, en lugar de degradar, el pulso salvaje de la naturaleza.

Quizá por eso la imagen de la noria quieta sigue convocando nuestra mirada. No es un símbolo del fracaso, ni una advertencia moral. Es la constatación de que cada rincón que los humanos desalojan —por calamidad, por negligencia, por pura lógica económica— se convierte en un experimento involuntario de renaturalización. Los cementerios de coches, los reactores oxidados, las estatuas sumergidas, los castillos isleños, los aviones enterrados y los parques temáticos ahogados nos devuelven la misma lección: la Tierra tiene una capacidad de recuperación que excede cualquier planificación humana. Y, mientras tanto, los mayores lugares abandonados del mundo siguen ahí, escondidos, esperando a que el viento, las raíces o las mareas escriban el siguiente capítulo.