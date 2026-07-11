T3MP3ST: la herramienta de IA hackeo automático que convierte a Claude Code en un hacker

Plinius, el crack de los jailbreaks, acaba de subir T3MP3ST a GitHub: convierte a Claude Code en un hacker automático.

Sí, el mismo que ha conseguido que los modelos más potentes digan lo que no deben ha dado el salto a la ciberseguridad ofensiva. Y lo ha hecho con el estilo que le caracteriza: open source y sin pedir permisos.

La herramienta funciona sin claves de API; se engancha a la sesión que ya tengas en Claude Code, Codex o Hermes. Es decir, usa tus credenciales legítimas para colarse sin levantar sospechas.

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Por dentro, T3MP3ST organiza el trabajo en agentes especializados: reconocimiento, escaneo explotación, movimiento lateral, exfiltración y persistencia. Cada uno hace su parte sin molestar a los demás. Un agente coordinador dirige la misión y otro escribe el informe final. Vamos, como un equipo de pentesting, pero sin las facturas.

Los creadores han compartido datos que respaldan el hype. En 104 pruebas de seguridad con código oculto, T3MP3ST acertó en el 90,1% de los casos. No está mal para un sistema que aún no tiene todas sus piezas funcionando.

Que un agente de IA pueda hurgar en sistemas sin supervisión humana demuestra que la automatización ha llegado a la ciberseguridad ofensiva de verdad.

La movida no es el hackeo, es que cualquiera pueda hacerlo

Plinius no ha creado T3MP3ST para expertos. La idea es sacar el pentesting del círculo cerrado de los que llevan hoodie y ponerlo al alcance de cualquiera — sin título, sin máster, sin contactos en la dark web. Solo necesitas Claude Code y ganas de trastear.

Eso da un poco de vértigo. Que una herramienta así sea pública obliga a repensar qué significa la ciberseguridad cuando el atacante no necesita ser un criminal, solo un curioso con un agente de IA bien afinado. Las empresas que hasta ahora vivían tranquilas porque nadie iba a molestarse en lanzar un ataque complejo tienen un nuevo problema.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. T3MP3ST demuestra que los agentes de IA ya pueden hacer trabajo de pentesting con un rendimiento brutal. El 90,1% de acierto asusta, pero la herramienta aún no está completa — de momento solo funciona el módulo de exploración. Si Plinius termina el resto, esto se pone serio. Nosotros esperamos sentados, con el firewall activado.

El resumen para vagos (TL;DR)