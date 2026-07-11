Mercadona compite y gana a los restaurantes: el 20% de lo que comes sale de sus lineales

Mercadona ya no solo te vende los garbanzos; ahora también te cocina el cocido, te lo sirve en la mesa de su 'Listo para Comer' y, de paso, le quita clientes a la tasca de la esquina. Los datos lo confirman: la cadena de Juan Roig roza el 20% de la cuota de consumo de comidas y bebidas en España, según el último informe de Worldpanel. Es decir, que uno de cada cinco euros que gastas en alimentarte acaba en sus lineales, no en el bar de abajo.

Tu competencia ya no se llama Carrefour, sino el menú del día

El último barómetro de la consultora no deja lugar a dudas: con un 19,7% del valor total, Mercadona deja muy atrás al 11,2% de bares y cafeterías y al 8,6% de restaurantes independientes. La comparación con otros supermercados casi da risa: Carrefour se queda en el 6% y Lidl en el 5,1%. Bernardo Rodilla, director de Retail en Worldpanel, lo resume con claridad: 'Todos luchan por una misma necesidad, y cada vez está más próxima'. Lo que no dice es que, en esa guerra, la artillería de Mercadona es imparable.

'Listo para Comer', el trampantojo que factura millones sin pedirte reserva

Lanzado en 2018, el servicio de comida cocinada de la cadena valenciana factura ya cientos de millones y se ha convertido en la pesadilla de muchos hosteleros. El concepto es sencillo y diabólico: entras al súper, coges tu bandeja de arroz al horno o de albóndigas, pagas, y hasta puedes sentarte allí mismo a zampar. Sin camareros, sin propina y con el IVA de alimentación. Todo ventajas.

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El fenómeno ha sido tan bestia que en Barcelona los hosteleros 'de toda la vida' ya han presentado denuncias por competencia desleal.. Y mientras, la industria acuña el término 'mercaurantes' para designar a esos híbridos que venden papel higiénico y menú del día. Mientras el bar de la esquina intenta sobrevivir, Mercadona abre su sección de platos preparados con hornos que desprenden un olorcillo que invita a quedarse.

La cocina como 'hobby' de domingo (y los súper regionales que heredan el barrio)

Aunque Rodilla descarta la distopía culinaria que pronosticó Juan Roig —aquella en la que las cocinas desaparecerían de los hogares—, sí cree que cocinar dejará de ser una obligación para convertirse en una actividad lúdica. La tendencia es imparable: cada vez dedicamos menos tiempo a los fogones y más a calentar tuppers con el sello de Mercadona. Y ojo, no es solo cosa de la cadena de Roig: Carrefour, Alcampo y Masymas también se han lanzado a por el negocio del plato preparado.

Paralelamente, las cadenas regionales —Consum, Gadis, Froiz, Masymas— están ocupando el hueco que han dejado carnicerías, pescaderías y fruterías de barrio. Con su apuesta por el producto fresco, se han convertido en los herederos naturales del comercio de proximidad. 'El super regional, el que tú conoces y que tienes en mente, es el paso siguiente. Dejo de ir a la carnicería, pero voy al súper regional que conozco', explica Rodilla. La foto final es un sector alimentario que ya no distingue entre comer en casa y comer fuera. Y en esa foto, Mercadona posa en el centro, sonriendo.

Los supermercados ya no se conforman con llenar tu nevera. Ahora también te cocinan el almuerzo, y lo hacen mejor y más barato que el bar de la esquina.

El resumen para vagos (TL;DR)