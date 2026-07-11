La UE confirma que no puede impedir que Sony abandone los discos físicos en PlayStation

Mientras los coleccionistas de ediciones especiales se mesaban los cabellos, la Unión Europea ha soltado la bomba con un encogimiento de hombros: no piensa —y según ellas, no puede— impedir que Sony jubile los discos físicos a partir de 2028. El comisario Michael McGrath ha hablado y el mensaje es más frío que un servidor de FromSoftware el día de lanzamiento.

Lo que ha dicho (y lo que no) Michael McGrath

En una comparecencia que los foros de PlayStation esperaban con la misma ilusión que un parche de equilibrio, McGrath confirmó dos cosas con meridiana claridad. La primera: las empresas tienen libertad comercial y contractual para decidir cómo distribuyen sus juegos. La segunda: esa libertad solo está condicionada a que se respeten los derechos del consumidor, y aquí la Comisión no ve infracción alguna. Vamos, que Sony puede mandar al museo las cajitas azules sin que Bruselas le ponga una multa. La frase «no podemos impedirlo» resonó con la misma contundencia que un «no hay stock» en plena pandemia de chips.

La iniciativa que llevaba años picando a la puerta

El trasfondo lo pone la campaña Stop Killing Games, impulsada en 2024 por el youtuber Ross Scott, que reclama que los gobiernos intervengan para que un juego comprado no muera cuando la compañía apaga los servidores. La semana pasada, 45 eurodiputados pidieron a la Comisión que legislara sobre el asunto. La respuesta fue otro jarro de agua fría: las normas europeas de propiedad intelectual impiden obligar a las empresas a mantener vivos los juegos. Una cosa es el código de conducta voluntario que Bruselas quiere pactar con la industria y otra muy distinta una ley con dientes. Y sin ley, el escenario es el que es.

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La libertad de mercado es sagrada en Bruselas, incluso cuando lo que se vende es un artículo que ya casi nadie toca.

El futuro en una nube: ¿adiós a la propiedad?

La decisión de Sony no es un rayo en un cielo despejado. Desde que PS5 sacó su versión digital, el físico llevaba años con un pie en la tumba. Ahora, con el horizonte en enero de 2028, la pregunta que ronda las comunidades no es tanto si será legal, sino qué pasará con los juegos que ya tengamos en disco cuando la vida útil de la consola se agote. La Comisión confía en un código de conducta que, de momento, es una promesa tan sólida como un GamePass sin conexión. Yo creo que la transición era inevitable, pero que Bruselas reconozca su impotencia deja una sensación agridulce: el consumidor tendrá que fiarse de la buena voluntad de quien, no lo olvidemos, acaba de subir el precio de la consola porque sí. El próximo capítulo de este culebrón se escribe cuando las tiendas físicas empiecen a vaciar estanterías y los servidores dicten sentencia.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6/10. Sony no se ha inventado nada nuevo: el físico lleva años en cuidados paliativos. El drama es real, pero a 2028 le quedan dos años de polémicas y, sobre todo, de juegos con cajita. Aprovechad para hacer hueco en la estantería.

El resumen para vagos (TL;DR)