Twisted Tower, el FPS que mezcla BioShock y Disney, ya tiene fecha de lanzamiento

Tres años de silencio absoluto y ahora, de repente, Twisted Tower reaparece con fecha de lanzamiento: 18 de agosto en Steam.

Anunciado en 2023 por la alianza entre 3D Realms (los de Duke Nukem) y Atmos Games (Neversong), este FPS prometía ser una mezcla imposible de BioShock y Disney. Y justo cuando ya nadie lo esperaba, llega con un tráiler y fecha concreta: el 18 de agosto de 2026.

Un parque temático de pesadilla con pistolas de goma

La premisa es tan loca como suena: te metes en la piel de un tipo atrapado en el Twisted Tower, un parque de atracciones abandonado durante décadas. Lo que antes eran mascotas de cuento ahora son monstruos corrompidos, y tu única defensa es un arsenal de lo más ridículo: pistolas de goma, escopetas de pedorretas, un cañón de chicles y hasta un rifle tirachinas.

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El juego mezcla pasillos claustrofóbicos, puzles y trampas letales en escenarios que van desde un hotel siniestro hasta un casino de payasos o una estación espacial. Cada partida ofrece rutas distintas, así que la rejugabilidad está asegurada. Además, hay juguetes que desbloquean habilidades como doble salto o carreras para esquivar las amenazas.

Tres años en el congelador... y un despertar con prisas

Lo que desconcierta es el gap. Entre el anuncio en 2023 y este bombazo han pasado tres años sin una sola actualización. Ni un teaser, ni un pantallazo, nada. De repente, el 18 de agosto está a la vuelta de la esquina. O el desarrollo ha ido tan fino que no han necesitado hacer ruido, o hay algo que no cuadra.

La trayectoria de 3D Realms como publisher es irregular: han publicado joyas como Ion Fury pero también tropiezos. Atmos Games, por su parte, entregó un Neversong correcto pero sin pretensiones. Juntos, tienen la oportunidad de hacer algo único... o de decepcionar.

Entre la nostalgia Disney y la opresión de Rapture, Twisted Tower tiene la fórmula para ser recordado... o para estrellarse sin hacer ruido.

La comparación con BioShock no es gratuita: la atmósfera de parque temático decadente recuerda a Rapture, pero con un toque de cuento infantil retorcido. El problema es que muchos juegos han intentado ese cruce y pocos han salido ilesos.

¿Se merece todo este hype?

Visto lo visto, el hype está a medio gas. Por un lado, el concepto es potente y el vídeo gameplay que acompañó el anuncio original mostraba escenarios detallados y un gunplay sólido. Por otro, la falta de información durante tres años es una red flag que no podemos ignorar. Confiar en un juego que reaparece un mes antes de su lanzamiento es un acto de fe en la escena indie.

Lo mejor será esperar a que los primeros compradores compartan sus impresiones. Si funciona, podría ser uno de los FPS más frescos del año; si falla, quedará como otro intento de marketing vintage que no dio la talla.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. La mezcla de género y la originalidad pesan, pero la desaparición de tres años y la falta de betas públicas invitan a la cautela. Ojalá sea el sleeper hit del verano, pero de momento me quedo con el rifle tirachinas en modo “ya veremos”.

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El resumen para vagos (TL;DR)