Pensión con 25 años cotizados: cuánto cobrarás si te jubilas en 2026

Si has cotizado 25 años a la Seguridad Social y te jubilas este 2026, cobrarás el 73,78% de tu base reguladora. Esa es la cifra clave, la que determina cuánto dinero verás cada mes en tu cuenta. Vamos a traducirla a euros, a ejemplos concretos y a la letra pequeña que nadie te cuenta.

Cuánto cobrarás con 25 años cotizados según tu base

La base reguladora es el promedio de tus bases de cotización de los últimos 25 años (300 meses). La Seguridad Social suma esas 300 bases, las divide entre 350 —incluyendo un ajuste por pagas extra— y así obtiene la base reguladora. A esa cifra se le aplica el porcentaje que te corresponde según los años que lleves cotizados.

Con 25 años cotizados, el porcentaje es el 73,78%. Ni un céntimo menos. Esto significa que si tu base media de los últimos 25 años es de 1.500 euros, la pensión mensual se te queda en unos 1.106,70 euros. Si tu base media es más alta —2.000 euros, por ejemplo— la pensión roza los 1.475 euros. Si es más baja, la cuantía adelgaza con ella.

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Un ejemplo con números: de 1.800 euros de base a la pensión real en 2026

Pongamos cifras de verdad. Imagina que tus bases de cotización de los últimos 25 años suman una media de 1.800 euros al mes. El cálculo es el siguiente:

Base reguladora: 1.800 × 300 / 350 = 1.542,86 euros (redondeando).

Pensión: 1.542,86 × 73,78% = 1.138,01 euros mensuales.

Eso es lo que cobrarías antes de impuestos (el IRPF se aplica después, pero la pensión ya viene ligeramente reducida por las cotizaciones sociales). Y ojo, porque si además tienes derecho a complementos —maternidad, mínimos o brecha de género— la cifra puede subir algo más, pero el grueso depende de este porcentaje.

Lo que la letra pequeña no cuenta: ¿es suficiente?

El 73,78% de la base no es necesariamente el 73,78% de lo que ganabas justo antes de jubilarte. Muchas personas ven cómo su base reguladora baja en los últimos años porque los salarios se estancan, cambian de jornada o de sector. La pensión final puede ser mucho menor de lo que intuyes al mirar tu última nómina.

El 73,78% de la base reguladora es el dato técnico; la realidad, para muchos, es que la pensión apenas cubre el alquiler y los gastos fijos.

En 2026, la edad legal de jubilación ordinaria son 66 años y 8 meses (si no se ha alcanzado un mínimo de 36 años y medio cotizados). Con 25 años cotizados, necesitarás llegar a esa edad para cobrar el 73,78% sin penalizaciones. Si te jubilas antes, los coeficientes reductores bajan ese porcentaje; si tienes más años cotizados —30, 35 o 38—, el porcentaje sube hasta alcanzar el 100% de la base reguladora.

Además, la Seguridad Social revisa cada año las pensiones mínimas y los complementos. Para 2026, la pensión mínima de jubilación para un titular con cónyuge a cargo se sitúa alrededor de los 1.100 euros al mes, según los últimos presupuestos prorrogados. Es decir: si tu cálculo personal da menos de esa cifra y cumples los requisitos, el Estado te la completa hasta el mínimo. Pero ojo, eso solo sucede si no tienes otras rentas altas y lo solicitas correctamente.

El año pasado, la reforma que vinculaba las pensiones al IPC garantizó que no pierdan poder adquisitivo. Es una buena noticia para quien ya las cobra, pero sigue sin resolver el problema de fondo: las carreras largas y continuas son cada vez más difíciles. La brecha entre lo cotizado y lo que se necesita para vivir obliga a pensar en planes de ahorro complementarios, aunque muchos jóvenes ya van justos para pagar el alquiler.

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En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)