El Último de la Fila cierra su gira de regreso en Valencia ante 25.000 personas

El reencuentro más esperado del pop español echó el telón el pasado jueves en Valencia por todo lo alto. Manolo García y Quimi Portet cerraron su gira de regreso ante 25.000 personas en el Estadi Ciutat de València, treinta años después de su último bolo en la ciudad. Un concierto de más de dos horas que repasó los grandes clásicos de una banda que, sin pretenderlo, se ha convertido en patrimonio emocional de varias generaciones.

Según la crónica de Efe Eme, la cita fue el colofón perfecto a doce conciertos de reunión que han superado todas las expectativas. El dato más llamativo: en 1995 reunieron a 12.000 personas en el Velódromo Luis Puig, y ahora han logrado dos llenos consecutivos con 25.000 almas cada uno en apenas una semana. La nostalgia, el FOMO postpandemia y una gira que muchos pensaban que nunca llegaría han obrado el milagro.

De 12.000 a 25.000: la multiplicación de los panes y los peces del directo

Lo que El Último de la Fila ha conseguido esta última semana es tan rotundo que parece casi increíble. Duplicar el aforo en tres décadas y encima agotar dos noches seguidas no es solo un éxito: es un fenómeno que habla de la huella que dejaron en los noventa y del relevo generacional que han ganado por el camino. La organización incluso programó una banda de mariachis para calentar el ambiente; un guiño absurdo y surrealista que les define a la perfección. Porque esta banda nunca buscó ser cool ni encajar, y ahí reside su magia.

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Un arsenal de canciones que tu abuela también cantaría

Si hay algo que quedó claro el jueves es que el catálogo de El Último de la Fila resiste el paso del tiempo mucho mejor que sus grabaciones originales. Temas como Aviones plateados, Querida Milagros, Sara, El loco de la calle o Cuando el mar te tenga sonaron con una fuerza arrolladora, y las 25.000 gargantas que llenaban el Estadi Ciutat de València demostraron que estos himnos se saben de memoria hasta quienes no vivieron su época dorada. Manolo García, exultante y generoso como siempre, se lanzó en plancha sobre el público al final del show, y casi tienen que sacarlo a rastras del escenario. Quimi Portet, con su humor ocurrente, reivindicó a músicos valencianos como Pep Gimeno «Botifarra» y el legado de Ovidi Montllor, dejando claro que su amor por el terruño está intacto.

El sonido fue intachable, el volumen el justo, y la banda de de acompañamiento —con Pedro Javier González a la guitarra española, Antonio Fidel al bajo y Ángel Celada a la batería, entre otros— redondeó una noche en la que hasta los fuegos artificiales de Insurrección pusieron el broche épico. Como colofón, la presencia de la hija de Manolo, Sara García, a los teclados, añadió el punto entrañable que redondea cualquier historia de reencuentro.

No eran nada cool ni lo pretendían. No eran modernos, pero tampoco rancios. Eran otra cosa.

¿El secreto? Un éxito orgánico que no entiende de modas

El caso de El Último de la Fila desafía cualquier manual de la industria. Les costó triunfar, pero su ascenso fue tan orgánico que hoy su público es un mosaico transversal: pijos, funcionarios, bohemios y roqueros conviven en la misma grada. La gira ha demostrado que su fórmula —esa mezcla de pop, rock mediterráneo y surrealismo ácrata— sigue siendo intransferible tres décadas después. Y aunque aún no hay noticias sobre nuevo disco, el éxito incontestable de esta gira reabre la pregunta que todos nos hacemos: ¿volverán a juntarse para grabar? Mientras tanto, Valencia se despide con la certeza de haber vivido un cierre histórico del pop-rock español.

Medidor de hype

Nivel de hype: 9/10. Dos llenos en una semana, un repertorio que sigue poniendo la piel de gallina y una despedida a lo grande con fuegos artificiales y plancha de Manolo. Si este cierre de gira no es un fenómeno, que baje Quimi Portet y nos cuente un chiste.

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