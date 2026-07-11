Meta desactiva la IA de Instagram que creaba deepfakes de cuentas públicas

Meta acaba de meter la tijera a su última genialidad: una IA que creaba imágenes con el contenido de cualquier cuenta pública de Instagram, sin permiso.

Una idea de Black Mirror que duró menos que un stories

La semana pasada, Meta anunció con bombos y platillos una nueva función de su modelo Muse Image: bastaba con mencionar un perfil público de Instagram en un prompt para que la IA generase imágenes basadas en las fotos y vídeos de esa cuenta. Suena a capítulo de Black Mirror, pero era real.

El problema es que nadie avisó a los dueños de esas cuentas. Cualquier persona podía usar el contenido de un perfil ajeno sin pedir permiso, y la comunidad saltó como un resorte. «No cumplió su objetivo», ha admitido Meta en una actualización de su blog oficial, según ha recogido The Verge.

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En menos de una semana, la función ha desaparecido. Meta ha fulminado el botón de los deepfakes exprés con una velocidad que ya quisieran para otras funcionalidades que sí son un desastre (ejem, el algoritmo de Reels).

Cuando darle ‘libertad creativa’ a tu IA se convierte en un desastre de relaciones públicas

La herramienta era técnicamente vistosa, pero éticamente nula. La generación de imágenes con IA ya tiene bastantes frentes abiertos — desde los derechos de autor hasta la suplantación de identidad — como para que además te hagan deepfakes de tu contenido público sin rechistar.

El backlash fue tan monumental que Meta ha preferido recular antes de que el asunto escalara a demandas colectivas. Y no es para menos: imagínate ver una imagen generada por IA que usa tus fotos reales sin tu consentimiento, compartida por un completo desconocido.

La IA sin consentimiento no es un avance, es una demanda esperando a ocurrir.

El precedente: Meta ya había coqueteado con el fuego

No es la primera vez que Meta juega con los límites de la privacidad. En 2024 ya tuvo que disculparse por un sistema de IA que etiquetaba fotos automáticamente sin preguntar, y antes de eso, recordemos el escándalo de Cambridge Analytica. La diferencia es que esta vez el error ha durado tan poco que casi no da tiempo a indignarse del todo.

Lo que más escuece es la idea de que cualquier cuenta pública era un recurso gratuito para alimentar un modelo de IA ajeno. Por mucho que la herramienta tuviera un fin creativo, el consentimiento no puede ser un «ya si eso lo hablamos luego».

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 2/10. Muse Image prometía creatividad sin límites, pero se estrelló contra la pared del consentimiento. En Meta deberían saber ya que con los datos personales no se improvisa.

El resumen para vagos (TL;DR)