El Gobierno cambia las normas y ofrece 700 euros al mes a mayores de 30 que vivan con sus padres

El Ingreso Mínimo Vital se adapta a una realidad que ya es más que juvenil: las personas mayores de 30 años que viven con sus padres por pura necesidad económica podrán solicitar la prestación de forma individual. La cuantía podría alcanzar los 733 euros al mes, según el nuevo enfoque que prepara el Gobierno para este mismo 2026, y del que se hace eco Mundo Deportivo.

¿En qué consiste el cambio del IMV?

Hasta ahora, el Ingreso Mínimo Vital (la ayuda mensual para hogares con ingresos muy bajos) excluía de facto a muchos adultos que compartían vivienda con sus progenitores. Al considerarse que formaban parte de la misma unidad familiar, los ingresos del conjunto superaban el umbral y la solicitud individual quedaba denegada. La paradoja era evidente: quien no podía emanciparse por falta de recursos tampoco podía pedir la ayuda que, en teoría, le permitiría dar el paso.

El Ejecutivo quiere romper ese círculo. La reforma prevista para este año modificará el criterio de acceso y pondrá el foco en la situación económica real del solicitante, no en el mero hecho de compartir techo. Lo determinante será acreditar que no se forma parte de la unidad económica familiar y que no se disponen de ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas. Es decir, si una persona de 32 años vive en casa de sus padres pero tiene ingresos propios casi nulos o muy por debajo del límite, podrá pedir el IMV por sí misma.

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Eso sí, la prestación no será automática. Seguirán siendo obligatorios los límites de renta y patrimonio que ya exige el Ingreso Mínimo Vital, y cada solicitud se analizará caso por caso. No basta con cumplir años; hay que demostrar la vulnerabilidad económica real.

El IMV dejará de excluir a miles de adultos solo por compartir techo con sus padres, y se centrará en lo que realmente importa: los ingresos reales.

¿Quién puede pedirlo y cuánto se cobra?

El cambio irá dirigido, sobre todo, a mayores de 30 años que convivan con sus padres pero no formen parte de la unidad económica familiar. La clave estará en demostrar que se tienen gastos y necesidades propias, aunque se viva bajo el mismo techo. El Gobierno deberá concretar qué documentos o pruebas se exigirán (contratos a nombre del solicitante, gastos separados, etc.), pero la filosofía es clara: el domicilio compartido no puede ser un castigo económico.

En cuanto a la cuantía, el Ingreso Mínimo Vital se actualizó en 2026 y la cifra máxima para un beneficiario individual ronda los 733 euros mensuales. Esa cantidad se refiere al umbral garantizado para una persona sola sin otros recursos y puede reducirse si el solicitante ya percibe algún tipo de ingreso o si se compatibiliza con otras ayudas. No se trata de una cantidad fija para todos: la Seguridad Social calculará la diferencia entre lo que se tiene y lo que se necesita, hasta ese tope.

¿Por qué este cambio es una señal relevante?

El retraso en la emancipación dejó de ser exclusivo de los veinteañeros hace tiempo. La precariedad laboral, la inflación acumulada y el alquiler disparado han empujado a miles de treintañeros —y más— a permanecer en el domicilio familiar sin que eso signifique voluntad de quedarse. La realidad es que el encarecimiento del alquiler y la precariedad laboral han convertido la emancipación tardía en un problema estructural y ya no es solo cosa de jóvenes.

Ajustar el IMV a esta realidad es un reconocimiento de que el sistema de protección social se había quedado estrecho. No va a resolver el problema de fondo —el acceso a la vivienda sigue siendo el gran agujero—, pero al menos deja de penalizar a quien ya lo está pasando mal. Comparado con otras ayudas como el Bono Alquiler Joven, que tiene un plazo y una dotación limitada, el IMV es estructural y puede suponer un respiro estable. Eso sí, la letra pequeña del desarrollo normativo será decisiva: habrá que ver cómo se demuestra la independencia económica real sin un contrato de alquiler propio.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)