Reducción de jornada por conciliación: cómo solicitarla si tienes hijos menores de 12 años

Tener un hijo menor de 12 años y cuadrar horarios de trabajo no es un juego de niños. Si cada tarde te comes las uñas por salir a la hora justa, la ley te da un derecho que no pide permiso: pedir la reducción de jornada por conciliación. No lo ves en la carta de la esquina, pero está en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores (la norma que regula tu contrato). Vamos al grano, sin letra pequeña.

Lo que dice la ley (sin la jerga que te hace bostezar)

El mecanismo es directo y no requiere que la empresa lo apruebe: si tienes a tu cargo un menor de 12 años, puedes recortar tu jornada diaria entre un mínimo de un octavo (12,5%) y un máximo de la mitad (50%). La reducción se aplica sobre las horas que trabajas al día, no sobre la semana, así que el horario pierde elasticidad pero ganas certeza. Eso sí, tienes que avisar a la empresa con 15 días de antelación y elegir la franja horaria que te convenga dentro de tu turno. No es negociable: es un derecho.

Cuánto menos vas a cobrar (coge la calculadora antes)

Menos horas significa menos nómina, y la regla es proporcional. Si ganas 2.000 euros limpios al mes por una jornada de 40 horas semanales y reduces al mínimo legal (12,5%), te quedas en 35 horas semanales. El sueldo baja a 1.750 euros. Son 250 euros menos cada mes. Si reduces más, la cifra se desploma, así que conviene hacer números en casa antes de presentar la solicitud. El sacrificio económico es real y no todas las economías domésticas pueden asumirlo de golpe.

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El escudo invisible de la Seguridad Social (vale más que un bonus)

Lo que no aparece en la nómina de este mes es la protección oculta que activas al pedir la guarda legal. Durante los dos primeros años de reducción, la Seguridad Social mantiene tus bases de cotización al 100%, como si siguieras a jornada completa, de cara a prestaciones futuras como la jubilación, una incapacidad permanente o la baja por maternidad y paternidad. Esto es un colchón silencioso que no ves pero que cuenta. Además, si te quedas en el paro, la base para calcular la prestación por desempleo será la de tu sueldo íntegro, el de antes de la reducción, hasta que el menor cumpla los 12 años. Es una red que protege tu futuro sin que te des cuenta.

El despido por pedir la reducción es nulo de pleno derecho: readmisión obligatoria y, si la empresa se resiste, indemnización.

Si el jefe se pone chulo: el juicio rápido que tienes en la recámara

La protección contra el despido es casi total. Cualquier cese que llegue tras solicitar la reducción se considera nulo automáticamente, salvo que la empresa demuestre una falta disciplinaria muy grave y probada. Si te deniegan la reducción sin una justificación técnica y organizativa sólida, tienes un plazo de 20 días para demandar en el Juzgado de lo Social mediante un procedimiento urgente y sin tasas judiciales. Eso sí, si tu jefe se niega a a conceder la reducción sin un argumento sólido, no te duermas en los laureles: el contador corre rápido.

La alternativa que no toca el sueldo

Si el recorte de ingresos te hace serias pupa, existe otra carta bajo la manga: la adaptación de jornada prevista en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. Con esta fórmula, en lugar de reducir horas, puedes pedir un cambio de turno, flexibilidad horaria o teletrabajo sin que tu nómina baje un céntimo. No es un cheque en blanco, porque la empresa puede denegarlo si demuestra razones organizativas contundentes, pero es una vía para no perder dinero mientras organizas mejor los horarios escolares o la logística de las extraescolares.

Al final, se trata de elegir entre dos herramientas que la ley pone sobre la mesa. La reducción te da horas libres a cambio de menos salario; la adaptación te permite reorganizarte sin perder ingresos, pero con menos certeza jurídica inmediata. Que nadie te diga que no hay opciones: lo que hay es que pararse a leer el Estatuto en lugar de esperar a que suene el teléfono de la escuela.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)