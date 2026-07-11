La subida de la factura energética provoca que el 77,3 % de los hogares españoles haya reducido su consumo

La subida imparable de la factura energética ya está cambiando los hábitos de la mayoría de los hogares españoles: el 77,3% ha reducido su consumo de luz y gas para esquivar el golpe de las tarifas. El dato, extraído del III Estudio sobre Conductas Sostenibles de Triodos Bank, muestra cómo la presión económica se traduce en decisiones concretas dentro de casa.

El golpe de la factura energética en cifras

El estudio deja claro que la percepción de un incremento en la factura es generalizada: un 77,8% de los ciudadanos ha notado una subida en el último año, y más de la mitad considera que ha sido muy importante. Por edades, el grupo de 56 a 65 años es el más castigado: un 85,1% ha percibido el encarecimiento y un 78,4% ha reducido el consumo, con un 25,4% que lo ha hecho “mucho”.

La inflación y la subida general de los precios (63,5%) son la causa principal señalada por los hogares, seguida del encarecimiento directo de la energía (58,8%) y de la guerra y la tensión geopolítica internacional (45,6%). Las medidas aprobadas en los últimos años, como la ‘excepción ibérica’, no han conseguido aliviar la sensación de factura disparada.

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¿Cómo están respondiendo las familias?

La mayoría de los hogares ha optado por medidas de ahorro que no requieren inversión: ajustar la temperatura y racionalizar el uso de los equipos eléctricos (35,8%). Solo un 23% ha sustituido electrodomésticos por otros de bajo consumo y un 19,8% ha mejorado el aislamiento de la vivienda. Las soluciones de mayor calado, como cambiar la calefacción o instalar paneles solares, apenas alcanzan al 9,1% y al 7,2% respectivamente.

Aquí está el dato que enciende las alertas: cuatro de cada diez personas (40%) reconocen no haber hecho ninguna mejora de eficiencia en los últimos años. La brecha entre la necesidad y la capacidad de actuación es enorme, sobre todo en hogares unipersonales, de mayores ingresos bajos o en edificios antiguos.

La pobreza energética escondida —aquella que mantiene consumos tan bajos que se sitúan por debajo de las necesidades reales— afecta, según los datos, al 22,7% de los encuestados que no han podido o no han querido reducir aún más su gasto.

El papel de las ayudas y las renovables como salida

La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 coloca la equidad energética como eje central, con medidas ligadas al bono social, la rehabilitación de viviendas vulnerables y la protección de los más desfavorecidos. Sin embargo, el estudio refleja que la ciudadanía demanda sobre todo ayudas públicas directas: el 52,4% las señala como la medida más eficaz para impulsar la eficiencia en los hogares, muy por delante de los incentivos fiscales (32,7%).

El respaldo a las energías renovables también es mayoritario: un 73% de los españoles cree que España debería apostar por ellas para reducir el impacto de los conflictos internacionales en el precio de la energía. Baleares (83,4%), Galicia (78,3%) y Canarias (77,6%) lideran ese consenso, que se mantiene por encima del 66% incluso en las comunidades más escépticas.

Siete de cada diez hogares ya han cambiado sus rutinas para pagar menos luz y gas, pero casi la mitad no ha mejorado la eficiencia real de su vivienda.

La combinación de facturas altas y parque residencial envejecido convierte la renovación del hogar en una tarea urgente. El estudio subraya que hace falta más información accesible y financiación adaptada, porque uno de cada cuatro españoles (24,7%) confiesa no saber qué le empujaría a dar el paso hacia una vivienda más eficiente.

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