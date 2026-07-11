Twenty One Pilots arrasa en Mad Cool: batería trepando andamios y versión de Cher

Que Twenty One Pilots es un espectáculo en directo no es ningún secreto, pero lo que hicieron el viernes en Mad Cool 2026 superó cualquier expectativa. Delante de 53.000 personas (la cifra más baja de la edición, sí, pero con más espacio para respirar), Tyler Joseph y Josh Dun entregaron un concierto que probablemente sea el más comentado del festival. Y eso que compartían cartel con Halsey en modo dominatrix, unos Pixies en estado puro y unos Kings of Leon que, pobres, vieron cómo España les robaba el protagonismo a gol de mundial.

El dúo de Ohio lleva años perfeccionando un directo que mezcla teatro, acrobacias y una energía que roza lo sobrenatural. Esta vez se pasaron el juego. Empezaron con Joseph cubierto de pies a cabeza, apenas unos ojos asomando entre tanto trapo, rapeando 'Overcompensate' entre humo y luces rojas. Antes de que terminara la segunda canción, ya estaba subido a una tabla encima del público. Era el preludio de lo que iba a ser una noche de constantes escenas imposibles.

Un despliegue escénico que no paraba de subir

Lo de Twenty One Pilots es una carrera de fondo por ver quién escala más alto. Joseph se fue hasta la torre de sonido para cantar 'Ride' como quien se asoma al balcón de su casa, y Dun, el batería, decidió que el escenario se le quedaba pequeño. Salió corriendo entre el público, se subió a un andamio que parecía una grúa de obra y, ya en las alturas, destapó su batería y empezó a tocar. Ahí abajo, el pantalón con la palabra “Mad Cool” bien visible a la altura del culo resumía el momento: una mezcla de profesionalidad y gamberrismo.

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La música de Twenty One Pilots funciona en estudio, pero en vivo es un asalto sensorial que no te suelta ni para respirar.

La estética distópica, las proyecciones de ciencia ficción y una antorcha olímpica que encendieron a mitad del concierto como si inauguraran los Juegos del Caos. Todo eso mientras pasaban de un ukelele a un sintentizador, de una caja de ritmos a un piano, sin perder el fuelle ni un solo segundo. En 'heavydirtysoul', Tyler se quitó la camiseta (por fin, hacía calor) y el público repitió el estribillo con él como si fuera un mantra. Nadie miró el reloj, nadie pensó en el partido de España que se jugaba a la misma hora. Ese es el poder de un show que te secuestra la atención.

El momento cumbre: batería en un andamio y un homenaje inesperado

Si lo del andamio ya era de traca, lo que vino después lo remató. En plena interpretación de 'Tally', el grupo se salió ligeramente del guion y metió un fragmento de 'Believe' de Cher, porque sí, porque pueden. Y no contentos, acto seguido aparecía Jack White en las pantallas presentando la versión de 'Seven Nation Army' que el dúo había hecho. Para entonces, el desconcierto en el público se había transformado en euforia absoluta. Cerraron con pirotecnia y con 'Stressed Out' y 'Trees' convertidas en himnos generacionales.

Fue el tipo de concierto que eclipsa todo lo que hay alrededor. A Kings of Leon, que tocaron justo antes, se los comió la fiesta. Cumplieron, sí, con 'Sex On Fire' y la noticia del gol de España a mitad de set, pero cuando Twenty One Pilots ocupa el escenario, no hay nostalgia que compita.

Por qué este dúo es la apuesta más segura de cualquier festival

No es casualidad que el dúo de Ohio lleve años ganándose los titulares de “mejor show del festival” allá donde van. Mad Cool 2026 ha confirmado algo que ya se intuía: su directo es una anomalía. Mientras otros cabezas de cartel apuestan por una puesta en escena sobria (Pixies, con su impecable sonido pero cero parafernalia, o la propia Halsey con su arco desafiante pero en un horario extraño), Twenty One Pilots entiende que el directo es un parque de atracciones y no un audiolibro.

La versión de Cher fue el broche más bizarro y, a la vez, la confirmación de que no tienen miedo al ridículo. Y eso, en un festival que ha visto a Halsey hacer de dominatrix con el público (“¿Qué coño es esto? ¡Que os bajéis!”) y a un batería con el culo rotulado, es mucho decir. Ahora la pregunta es: ¿cómo se supera esto en el próximo show? Probablemente con un submarino. O un coro de góspel entre las vigas del escenario. Con ellos, cualquier cosa es posible.

El resumen para vagos (TL;DR)