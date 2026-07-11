Jack White vuelve a rugir con 'Thick As Thieves': riff acelerado y crítica social en su nuevo single

Jack White no se ha apagado. El tipo que convenció al mundo de que tres colores y un riff bastan para hacer historia vuelve con 'Thick As Thieves', el segundo single de su próximo disco, 'Frozen Charlotte'. Si alguien pensaba que después de White Stripes la intensidad iba a apagarse, que le ponga play al tema.

Un riff que se te pega como un chicle

La canción arranca con un riff acelerado, de esos que se adhieren sin pedir permiso. La batería entra al unísono, a golpe seco, y ya no te suelta hasta que la guitarra se descontrola al final, en un caos medido que recuerda a los mejores momentos de sus directos. No hay trucos de producción, no hay sintetizadores. Solo Jack White, una guitarra con algo de rabia contenida y un trancazo que te hace mover la cabeza sin querer.

Desde que White se adentró en terrenos más experimentales con discos como 'Fear of the Dawn' o los proyectos de The Raconteurs, la promesa de un sonido más directo siempre levanta expectación. Y aquí la cumple.

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La pulla a los 'ladrones tontos' y otros misiles

En la letra, Jack White va a lo que va: critica a aquellos que se convierten en ladrones tontos, y cómo una persona puede empujar a otra a esa caída. El texto no es una metáfora críptica: habla de oportunistas, de gentes que se aprovechan, de decepciones. Con la voz rasgada y un fraseo que alterna entre el susurro y el grito, el ex líder de The White Stripes lanza un dardo que, en 2026 y con el mundo como está, se lee casi como una crónica de actualidad.

El momento en que la guitarra se vuelve incontrolable hacia el final es una declaración de principios. No hay fade out pulcro; hay distorsión, notas que se pisan y una sensación de catarsis que solo se consigue cuando alguien sabe manejar el ruido.

Por qué no hace falta meterse en el metaverso para sonar rabioso

En la misma semana en que Interpol lanza una canción sobre una inteligencia artificial que controla el diálogo humano, y King Gizzard se mete en techno industrial, Jack White responde con lo de siempre: guitarra, actitud y letras que señalan sin rodeos. No es un gesto nostálgico; es una toma de posición. Mientras otros experimentan con lo digital, él demuestra que un riff acelerado y una letra afilada pueden ser más efectivos que cualquier algoritmo.

No es que White rechace la evolución: sus discos anteriores ya exploraron sonidos de vanguardia. Pero 'Thick As Thieves' suena a declaración de guerra en un paisaje dominado por colaboraciones con IA y filtros de TikTok. Y funciona.

Jack White demuestra que un riff acelerado y un 'vete a la mierda' siguen siendo la respuesta correcta en 2026.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales. Mientras esperamos a que 'Frozen Charlotte' llegue (aún sin fecha concreta), los detalles los puedes seguir en la web oficial de Jack White.

El resumen para vagos (TL;DR)