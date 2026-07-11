He probado 5 alternativas a las mosquiteras y una me ha sorprendido (adiós, insectos)

El verano tiene un lado B que todos odiamos: los mosquitos. Lo intenté con espirales, con enchufes que huelen a química y hasta con mosquiteras de toda la vida, pero reconocí que parecía un campamento de boy scouts. Así que este año me puse las pilas y probé cinco alternativas que no solo cumplen, sino que además quedan bien en casa. Y una me ha dejado con la boca abierta.

Mi cruzada contra los zumbidos nocturnos

La gota que colmó el vaso fue una noche en el pueblo. Me desperté con cinco picaduras en el brazo derecho y la certeza de que algo tenía que cambiar. Me negaba a instalar una mosquitera de velcro que parecía un apaño de estudiante. Quería soluciones limpias, que se integraran en la decoración y, sobre todo, que funcionaran. Empecé por lo más evidente: las lámparas ultravioleta. La lámpara antimosquitos de Amazon por 21,99 euros fue la primera en llegar. La enchufé en el dormitorio, con su luz cálida ambiental, y casi me olvido de que también era un arma insecticida. Resultado: cero zumbidos en tres noches. Punto para ella.

En paralelo, planté albahaca en la terraza. Sí, esa planta que usas para la pasta también repele mosquitos. La compré en Valdecora por 2,99 euros y, además de decorar, suelta un aroma fresco que a mí me encanta. No es infalible como barrera única, pero combinada con otras medidas, ayuda.

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Entre tanto cacharro, una solución de 15 euros me ha hecho dormir como un tronco sin necesidad de aerosoles ni imanes.

Luego llegó el ventilador repelente portátil de Amazon, por 14,84 euros. Este fue la sorpresa. Es pequeño, discreto y tiene un diseño minimalista que no canta en la mesilla. Según el fabricante, sus aspas con elementos reflectantes desorientan a los mosquitos. Soy escéptico, pero tras una semana con él encendido en el dormitorio, no he sufrido ni una picadura. Y encima refresca, que en plena ola de calor se agradece.

La alternativa que me ha conquistado (y no es la más cara)

Probé también la vela de citronela de Cristina Oria, con su tarro de cerámica precioso, por 26,99 euros. La puse en la mesa del salón durante una cena con amigos y, aparte de oler a verano y limón, mantuvo a raya a los bichos toda la velada. No es para meter en el dormitorio, pero para exteriores es un diez. Y la cortina magnética de Leroy Merlín (21,49 euros) la coloqué en la puerta del balcón. Funciona bien, se cierra sola con imanes, pero visualmente no es la más bonita. Para una casa de campo o un piso sin pretensiones, cumple.

De todas, la que menos me esperaba fue el ventilador. Porque por menos de 15 euros no solo enfría, sino que evita que los mosquitos se acerquen a la cama sin ruido ni olores. La lámpara UV es buena, pero ocupa un enchufe y su luz tenue puede molestar a los que necesitan oscuridad total. La combinación ganadora en mi casa es ventilador en el dormitorio y albahaca en la terraza.

Por qué este verano puedes olvidarte de las mosquiteras

El verano pasado me pasé tres meses con una mosquitera estándar que se caía cada dos por tres. Este año, con menos dinero del que cuesta una cena para dos, he ganado en estética y en tranquilidad. No digo que las mosquiteras no sirvan, pero hay vida más allá. Y si me preguntas, el ventilador repelente es el chollo de la temporada. Te lo digo yo, que he dormido a pierna suelta.

🛒 Directo al grano

Precio: 14,84 €. Dónde encontrarlo: en Amazon, buscando 'ventilador portátil repelente mosquitos'. La promo es estable, pero en verano puede subir por la demanda. Las plantas las tienes en Valdecora por 2,99 €, y la lámpara UV ronda los 22 € en la misma plataforma.