Médicos renuncian a las horas extra desde el 1 de junio en Madrid, Cataluña, La Rioja y Navarra

A partir del 1 de junio, si vives en Madrid, Cataluña, La Rioja o Navarra y estás esperando una consulta o una cirugía, prepárate: los médicos de esas comunidades dejarán de hacer horas extra, las famosas 'peonadas'. Es un movimiento de protesta laboral que se traduce directamente en más tiempo para ti en lista de espera.

La medida ha sido confirmada por los sindicatos médicos y adelantada por elDiario.es. En Madrid, médicos de 42 especialidades de 15 hospitales se han adherido a la renuncia a las horas extraordinarias vespertinas. En Cataluña, ya se suman profesionales de al menos 11 centros, algunos con el 96% del servicio de anestesiología implicado. En La Rioja, los quirófanos de tarde se paran. Y en Navarra, Traumatología, Anestesia y Digestivo han dicho basta.

¿Qué son las 'peonadas' y por qué los médicos dicen basta?

Las peonadas son esas horas que los facultativos hacen fuera de su jornada ordinaria, muchas veces por las tardes, para reducir las listas de espera. Es un sobreesfuerzo que llevan años realizando, pero que ahora consideran insostenible. No es una huelga encubierta, sino una negativa a seguir trabajando gratis o con una compensación que no cubre el desgaste.

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Los motivos son claros: quieren un estatuto propio que reconozca su especificidad, una mesa de negociación real con las administraciones (sin que otros colectivos condicionen sus condiciones), la jornada de 35 horas, una mejora en el pago de las guardias (que alcance el 175% de la hora ordinaria) y un camino hacia guardias voluntarias en un plazo de cinco años. En Madrid, la Consejería de Sanidad es el principal interlocutor, pero de momento no ha movido ficha.

¿Cómo afecta al paciente la desaparición de las horas extra?

La respuesta es sencilla: más espera para todo. Las listas de espera quirúrgica y de consultas se alargarán de forma inmediata, sobre todo en especialidades como Traumatología, donde en Navarra ya hay 14.461 personas esperando una primera consulta. Si las operaciones de tarde desaparecen, esos pacientes pasarán a engrosar la lista ordinaria, con plazos que pueden dispararse.

En Cataluña, centros como el Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi o el Hospital del Mar también dejarán de contar con esas sesiones extras que, hasta ahora, maquillaban los números de la sanidad pública. El problema de fondo no es nuevo: las plantillas no dan abasto, la población envejece y las enfermedades crónicas aumentan, pero los recursos humanos siguen siendo los mismos de hace una década.

Las listas de espera no se alargan porque falten médicos voluntariosos, sino porque sobran promesas electorales y faltan plantillas.

El Sindicato de Médicos de La Rioja lo resume: los facultativos han asumido una carga asistencial continuada mediante jornadas extraordinarias que enmascaran un problema estructural. Sin esas horas, la realidad de las listas de espera quedará al desnudo.

El mal de fondo: plantillas menguantes y administraciones sordas

No es casualidad que esta protesta coincida con la huelga general que los médicos mantienen por el rechazo al estatuto marco. El diagnóstico es compartido: falta planificación, faltan profesionales y sobra inmovilismo. En Navarra, el Departamento de Salud llegó a señalar a los propios facultativos como responsables del aumento de las demoras y lanzó un proyecto piloto de incentivos sin consultarles, lo que solo ha avivado el malestar.

La situación recuerda a otras movilizaciones de sanitarios en los últimos años, como la de los médicos de atención primaria en 2022, donde la falta de diálogo acabó en desgaste mutuo. Ahora, la pelota está en el tejado de las consejerías. Si no hay acercamiento, lo que viene no es un apagón quirúrgico, sino una normalización del atasco: con 14.461 pacientes solo en Traumatología de Navarra, la cuenta atrás ya ha empezado.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)