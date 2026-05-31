Las 5 salsas exprés caseras que te salvan la cena (en menos de 5 minutos)

Todos tenemos ese día: abres la nevera y solo ves un filete de pollo a la plancha o una ensalada de hoja verde. La cena está resuelta en diez minutos, pero te falta gracia. Y ese algo lo tienes en la despensa: una salsa rápida, casera y con tres o cuatro ingredientes. Las salsas exprés caseras son el comodín que convierte un plato aburrido en algo que apetece de verdad, sin recetas largas. En menos de cinco minutos las tienes listas.

Por qué estas salsas funcionan siempre

No necesitas cocción, batidora ni técnica. Solo yogur, limón, aceite de oliva y especias. La clave está en el equilibrio: grasa, ácido y un toque de sal o especia. Como explica la ficha del tahini, este ingrediente es puro oro líquido para dar textura. Aquí van las cinco recetas que salvan cualquier comida.

Las 5 salsas exprés en detalle

Salsa de yogur con hierbas. Mezcla un yogur natural sin azúcar, una cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra, el zumo de medio limón y una pizca de sal. Pica finamente menta, cilantro o eneldo y añádelo. Queda cremosa y fresca; va de lujo con pollo a la plancha o verduras asadas.

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Tahini ligero. En un bol, pon dos cucharadas soperas de tahini. Añade poco a poco agua fría (unas dos cucharadas) mientras remueves hasta que se vuelva sedoso. Agrega el zumo de medio limón y comino molido. Perfecto sobre cereales cocidos, verduras al horno o para dipear con pan de pita.

Tomate aliñado. Ralla un tomate maduro grande, mézclalo con una cucharada de aceite de oliva, un chorrito de vinagre de manzana y pimienta negra. Sin fuego ni nada. Levanta una pasta seca o un filete de pollo en tres minutos.

Mantequilla al limón. Derrite una cucharada sopera de mantequilla (microondas o sartén) y añade ralladura de medio limón y un golpe de pimienta blanca. Transforma pescado blanco o espárragos trigueros en plato de restaurante.

Vinagreta espesa. Bate con energía una cucharadita de mostaza de Dijon, dos cucharadas de vinagre de manzana y cuatro de aceite de oliva hasta que emulsione y se vuelva opaca. Ideal para ensaladas de legumbres, verduras o arroces.

Con tres ingredientes y cinco minutos conviertes la cena más simple en un plato que apetece.

El error que casi todos cometemos con las salsas caseras

Reconozcámoslo: a la mayoría de los cocinillas domésticos le ha pasado alguna vez. Preparas la salsa con ilusión, pero al probar resulta sosa o aguada. El fallo suele estar en el equilibrio. Si el tahini queda demasiado líquido, pierde sabor; si el yogur es muy ácido, tapa las hierbas; si la vinagreta no bate lo suficiente, el aceite se separa. La solución es probar y ajustar: añade sal, ácido (limón o vinagre) o grasa (aceite o mantequilla) según notes que falta algo. Y si te pasas, no hay drama: estas recetas son tan rápidas que puedes repetirlas en un minuto.

De hecho, recetas como la salsa de yogur con pepino (el tzatziki casero) o la vinagreta con mostaza llevan décadas resolviendo comidas de estudiantes y cenas de última hora. Pero la versión exprés que te proponemos ahorra incluso el paso de rallar el pepino o buscar ingredientes raros. Todo está en tu supermercado de barrio.

💡 El truco del almendruco

Tiempo total: entre 2 y 5 minutos según la salsa. Nivel de dificultad: fácil (lo hace cualquiera). Un consejo extra: prepara el doble y guarda en un tarro de cristal en la nevera; la mayoría aguanta tres o cuatro días.

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Así que ya lo sabes: no hace falta ser un chef para romper la monotonía. Con estas cinco salsas exprés caseras, mañana la cena sabrá distinta.