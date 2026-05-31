Cerúndolo, el hombre que eliminó a Sinner, gana una maratón de 6 horas y se planta en octavos de Roland Garros

Seis horas. Cinco sets. Cuatro tie-breaks. Y un argentino que ha metido el golpe del torneo. Juan Manuel Cerúndolo, el verdugo de Sinner, acaba de firmar una batalla de 428 puntos para meterse en octavos de Roland Garros.

Lo ha hecho a lo grande: remontando a un Landaluce que vendió carísima su derrota, bajo una ola de calor de 33 grados y con París vibrando al ritmo de la final de Champions que se jugaba a metros, en el Parque de los Príncipes. Menudo cóctel.

Seis horas, 428 puntos y un tie-break de película

El partido en la cancha 7 fue una película con todos los ingredientes: el argentino empezó rompiendo el saque de Landaluce en un noveno juego eterno (18 minutos, 27 puntos, cinco pelotas de break salvadas). Se llevó el primer set 6-4 y parecía encaminado... pero el español, criado en la Rafa Nadal Academy, no se iba a rendir.

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Los tres siguientes sets se fueron al tie-break, uno más cardiaco que el anterior. Landaluce se llevó el segundo y el cuarto, Cerúndolo el tercero, y cuando el marcador señalaba un 5-5 en sets, la grada ya no distinguía entre gritos de animación y gemidos de sufrimiento. En el quinto, Landaluce se plantó 3-0 arriba. Parecía sentenciado. Pero Cerúndolo, que para algo viene de tumbar a Sinner, remó hasta igualar y se llevó el tie-break definitivo por 8-6. Agárrate.

El hombre que mandó a Sinner a casa y ahora es el último argentino

Y eso que el 2026 de Roland Garros está siendo una trituradora de nombres. Se fueron Nole, Sinner, Alcaraz por lesión, Medvedev, Fritz, Shelton... El cuadro parece un campo de minas. Cerúndolo, con 24 años y un ranking de 56, es el único argentino que sigue vivo en singles después del adiós de su hermano Francisco. No es un cualquiera: en segunda ronda le endosó un 3-6, 6-4, 6-3, 6-3 a Sinner, en una remontada de tres horas y media que dejó a todos ojipláticos.

428 puntos, 6 horas, 5 tie-breaks: el partido que nadie en París va a olvidar.

Y todo esto mientras a 300 metros, Mbappé ganaba la Champions. Cosas de París.

Cerúndolo vs. el sufrimiento: por qué ya no es casualidad

Cerúndolo no es un chico cualquiera. Lleva años curtido en la tierra batida de Buenos Aires y su hermano mayor, Francisco, le ha allanado el camino. Pero lo que está haciendo en esta edición va más allá de una anécdota: ha derribado a Sinner en un partido de ciencia ficción y ha sobrevivido a una maratón que habría fundido al 90% del circuito. El lunes, ante Berrettini, no parte como favorito, pero tiene la misma mirada de superviviente que llevaba Djokovic en sus mejores años.

En en la redacción ya estamos preparando las palomitas para el lunes. Si gana a Berrettini, se meterná en cuartos con un tenis que huele a leyenda.

El chisme en 3 claves (TL;DR)