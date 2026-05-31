Alejandra Rubio firma su novela en la Feria del Libro arropada por Carlo Costanzia

Alejandra Rubio lo ha hecho realidad en el Retiro: estrena novela, firma ejemplares y celebra su embarazo con Carlo Costanzia al lado.

La hija de Terelu Campos se ha plantado en la Feria del Libro de Madrid con su primera novela 'Si decido arriesgarme' y no ha parado de dedicar páginas a un público que la ha recibido con mucha curiosidad y todavía más cariño. Ahora también es literatura, con un debut que huele a éxito.

Y es que enfrentarse a una caseta en El Retiro siendo una autora novel y con las críticas siempre al acecho no es fácil. Pero Alejandra Rubio ha salido tan airosa que ni sus detractores han encontrado fisuras. Sonrisa permanente, boli en mano y esa cercanía que los lectores agradecen cuando te plantas delante de alguien que, hasta hace nada, salía en el Deluxe.

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De colaboradora de realities a firmar libros en El Retiro

El salto de colaboradora televisiva a escritora no se da todos los días. Alejandra ha pegado un volantazo a su imagen pública y se ha lanzado a por una novela romántica que ya está en las librerías. ‘Si decido arriesgarme’ es su primer proyecto literario firmado, y aunque el género levante cejas entre los puristas, en la feria la han recibido con filas de lectores que han querido conocer a la autora detrás de la portada.

Carlo Costanzia, el botellín de agua y la pareja que no necesita montar un número

Que Carlo Costanzia haya aparecido en la caseta no es noticia; que lo haya hecho con un botellín de agua para su chica y sin una pizca de postureo, sí. Alejandra, embarazada de su segundo hijo, ha recibido el pequeño gesto como lo que es: una muestra de que su relación va en serio y que los focos esta vez no le ganan la partida a la pareja.

No ha sido el único Costanzia en el Retiro. Carlos Costanzia, padre de Carlo, también ha querido arropar a la futura madre de su nieto. En un entorno donde las familias políticas suelen brillar por su ausencia, aquí han hecho piña.

Las imágenes de la firma son de esas que se viralizan solas: Alejandra inclinada sobre la mesa, dedicando con mimo, y Carlo de fondo, pendiente de que no le falte nada. La escena ha corrido por redes con un punto de ternura que no es impostado.

En una feria donde muchas celebridades posan y se van, Alejandra se quedó firmando y escuchando a cada lector. El mérito es real.

Un embarazo y una carrera que se escriben a dos manos

Lo que empezó como un rumor de pasillo se ha confirmado: el segundo hijo de la pareja está en camino. Alejandra Rubio compagina ya la recta final del embarazo con el lanzamiento de su novela, una jugada que demuestra que no quiere quedarse en el molde de hija de famosa que solo opina de los demás. Ahora le toca a ella crear y, además, con el respaldo de una editorial que ha apostado por su historia.

La pregunta que sobrevuela la feria no es si 'Si decido arriesgarme' venderá, sino qué viene después. Porque con una saga familiar de comunicadoras detrás, lo lógico sería pensar que esto es solo el principio. Y visto el apoyo in situ de Carlo, el segundo libro podría estar más cerca de lo que creemos.

El chisme en 3 claves (TL;DR)