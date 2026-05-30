Ozempic está matando el negocio de la comida en festivales: las colas vacías en Coachella preocupan a la industria

Coachella 2026 pasó a la historia por el silencio en los food trucks y el rugido en los puestos de gafas de sol.

El día que Coachella se quedó sin hambre

En el desierto californiano, la actuación de Sabrina Carpenter y el revival de Justin Bieber no fueron lo único que llamó la atención. Los vídeos de TikTok mostraban una estampa recurrente: colas vacías en los puestos de comida, incluso cuando era gratis. Mientras, las filas para comprar gafas de sol daban la vuelta al recinto. ¿El culpable? Un fármaco para la diabetes que suprime el apetito: Ozempic (nombre comercial de la semaglutida). No es la primera vez que este medicamento revoluciona hábitos, pero ver sus efectos en un festival de música es todo un síntoma.

Cualquiera que haya ido a un festival sabe que, hasta hace poco, entrábamos con la cartera abierta y asumíamos pagar 20 euros por una hamburguesa fría. Pero en Coachella 2026, los asistentes ignoraron esa tradición. La razón es sencilla: el Ozempic y sus derivados están desactivando el hambre impulsiva. Los usuarios de estos fármacos gastan un 31% menos en comida y bebida, según datos del sector, y los food trucks empiezan a notar el vacío. Una revolución silenciosa que pocos vieron venir.

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Menos hambre, menos negocio: cómo Ozempic dinamita las cuentas de los festivales

En Estados Unidos, el 12% de los adultos ya usa Ozempic o similares, con un crecimiento anual del 30%. En España, el 6% de los hogares ha incorporado estos tratamientos, moviendo 5.400 millones de euros al año en alimentación y bebidas. El detalle clave: el gasto se desploma en caprichos como snacks y sube en productos básicos y funcionales. El hedonismo de festival se evapora. Y Coachella no es una excepción: es el laboratorio perfecto.

Coachella, con más de 100 puestos de comida, se convierte en el termómetro de esta tendencia. Las food trucks, que antes eran una impresora de dinero, ahora ven cómo su negocio más seguro se esfuma. La imagen de las colas vacías no es anecdótica: es un síntoma de un cambio cultural profundo. Si los asistentes ya no sienten el impulso de zampar, el modelo tradicional de festival se desmorona.

En un festival donde el control sobre el cuerpo es el nuevo exceso, Ozempic no suprime solo el apetito, suprime el negocio.

Más allá de Ozempic: la transformación del consumo hedonista

Pero achacar todo al fármaco sería simplista. Los precios desorbitados de la comida festivalera —20 euros por un plato recalentado— ya estaban tensando la paciencia del consumidor. El calor del desierto tampoco ayuda a abrir el apetito. Sin embargo, Ozempic ha irrumpido como un catalizador perfecto: desactiva el hambre por capricho justo cuando la presión estética por la delgadez vuelve a imponerse.

No es solo cuestión de hambre. La delgadez vuelve a ser tendencia, como en los 90. Actrices como Rebel Wilson, Barbie Ferreira y Meghan Trainor han transformado sus cuerpos, y el movimiento curvy se desinfla. Coachella, escaparate de aspiraciones, refleja ese cambio: la imagen manda, y comer no es sexy. La comida pasa de ser placer a ser un estorbo.

El fármaco solo acelera una mutación que ya estaba en marcha. Los festivales, construidos sobre el exceso impulsivo, tendrán que reinventarse. ¿El futuro? Beauty corners, photomatons, glitter bars, experiencias instagrameables y, por supuesto, más patrocinios y zonas VIP segmentadas al estilo Ticketmaster. Comer ya no será el centro del negocio, sino un accesorio más. La industria tiembla, y las food trucks tendrán que buscarse otra forma de ganar dinero.

El resumen para vagos (TL;DR)