Tristan Thompson revela el ultimátum de Khloé Kardashian que le llevó a la vasectomía

La que se ha montado con el último episodio del podcast de Khloé Kardashian no es normal. Tristan Thompson se ha sentado frente a ella, micrófono mediante, y ha soltado una de las confesiones más bestias de su historial: la vasectomía a la que se sometió fue idea de Khloé, que le puso un ultimátum tras enterarse de que había tenido un hijo con otra mujer. Y sí, lo ha contado todo.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Una Kardashian, un deportista con fama de infiel, un ultimátum y una vasectomía. Este cóctel es puro combustible para memes y comentarios. Prepárate para ver clips rebotados durante días.

El 'o te cortas o nos vemos' que acabó en quirófano

Durante su charla en 'Khloé in Wonder Land', la empresaria reveló que le puso a Tristan un ultimátum en toda regla después de que naciera Theo, fruto de su relación con Maralee Nichols. 'Tú ayudaste a tomar esa decisión. Fui yo', soltó ella. 'Tristan tuvo un pequeño ultimátum mío'. El deportista, que ya acumula un largo historial de escándalos, no tuvo más remedio que aceptar: se 'castró', según sus propias palabras, para demostrar que no habría más sorpresas.

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Thompson se ha sincerado como pocas veces, admitiendo que ha sido un terco de manual y que la experiencia le ha enseñado por las malas. 'A veces hay que poner los huevos sobre la mesa', bromeó. Y aunque dice no querer revertir la operación, guardó semen por si algún día se casa y cambia de opinión. Por ahora, el jugador de los Cavaliers asegura que solo tendría más hijos con Khloé, ya que aún les quedan dos embriones congelados.

Cuatro niños, tres madres y un 'ya está bien'

El ala-pívot de 35 años es padre de cuatro criaturas con tres mujeres distintas: Prince con Jordan Craig, True y Tatum con Khloé, y el pequeño Theo con Maralee Nichols. Cuando le preguntaron si quería más hijos, la respuesta fue un 'ya tengo suficientes madres de mis hijos' que refleja a la perfección el sarao familiar. La conversación acabó con la anécdota de que, tras la operación, se puso a ver el segundo partido de las Finales de la NBA de 2021 entre Milwaukee y Phoenix. Prioridades.

Khloé le plantó la realidad sobre la mesa: o te operas o te quedas sin familia. Y él, por primera vez, tomó nota.

El precedente no está en la NBA, está en cualquier drama de las Kardashian

Lo de Tristan Thompson no es nuevo para el fandom. Ya hemos vivido otras infidelidades, escándalos mediáticos y la consiguiente vuelta de página de Khloé, que siempre ha sabido reconducir el caos en oportunidad mediática. Esta vez, sin embargo, la jugada es distinta: una vasectomía forzada por ultimátum es un nivel de control narrativo que ni en 'Keeping Up with the Kardashians' se había visto. Da la sensación de que el exjugador ha aceptado el trato para seguir co-parentando en paz y, de paso, limpiar un poco su imagen.

Lo que está claro es que la entrevista es puro oro para el podcast de Khloé, que suma minutos de conversación viral. La pregunta ahora es si ella usará alguno de esos embriones congelados o si la vasectomía es el capítulo final de la pareja. En este universo, cualquier cosa puede pasar.

El chisme en 3 claves (TL;DR)