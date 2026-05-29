Rafa Nadal: 'No he jugado casi ningún torneo sin dolor'

Rafa Nadal ha reconocido algo que los que le hemos visto cojear durante años ya sospechábamos: jugó prácticamente toda su carrera con dolor. En una entrevista con Europa Press por el estreno de ‘Rafa’, su documental de Netflix (que sale mañana, el 29 de mayo), el manacorí ha soltado una frase que resume su leyenda: ‘No he jugado casi ningún torneo sin dolor’. Y no, no hay épica hinchada. Es literal.

Pero ojo, que Nadal no se regodea en el sufrimiento. De hecho, lo quita hierro con una naturalidad que casi descoloca: ‘esto es el día a día de muchísimos atletas profesionales, no hay que magnificarlo’. Claro, Rafa, pero es que la mayoría no suma 22 Grand Slams con el pie roto.

El dolor como compañero de viaje (pero sin dramatismo)

Desde los 19 años, cuando le diagnosticaron el síndrome de Müller-Weiss, una enfermedad degenerativa rara en el escafoides del pie, el balear supo que su carrera iba a ser distinta. ‘Fue un shock’, admite. Había ganado Roland Garros ese año y, de repente, los médicos le dijeron que el tenis podía acabarse. Encontraron una solución, una plantilla especial, pero el daño ya estaba hecho. A partir de ahí, cada torneo fue una batalla contra su propio cuerpo.

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Eso sí, Nadal insiste en que no es un mártir. Ahora, ya retirado, tiene ‘la suerte’ de llevar una vida diaria con muy poco dolor. ‘Eso para mí es muchísimo después de tantos años levantándome cada día con problemas’, dice.

Uno podría pensar que después de leer esto, sentiría lástima, pero el tono de la entrevista es todo lo contrario: es un tipo en paz con su historia, que prefiere recordar los triunfos que las cicatrices.

El síndrome que casi le retira a los 19 años

Vamos a detenernos un segundo en aquel diagnóstico. El Müller-Weiss no es una lesión cualquiera; es una necrosis del hueso que degenera con el impacto. Nadal tenía 19 años, acababa de estrenarse como campeón de Grand Slam y de repente el suelo se abría. ‘Lo toleras un poquito mejor cuando ya llevas años en el circuito, pero la primera es dura’, confiesa.

Aquella solución temporal —plantillas y un calzado adaptado— le permitió seguir, pero a costa de desequilibrar toda su biomecánica y provocar problemas en rodilla, espalda y muñeca. Más de una década gestionando dolores que habrían tirado la toalla a cualquiera.

Jugar al tenis con el pie roto y ganar 22 Grand Slams es una anomalía. Y Nadal lo cuenta sin aspavientos.

Sin Federer y Djokovic, ¿se habría relajado? La teoría del Big Three

Aquí llega lo más jugoso, porque Nadal no solo habla de dolor: también analiza su carrera y pone sobre la mesa una hipótesis que cualquier aficionado ha rumiado alguna vez. ‘Quiero pensar que por mí solo, sin Federer y Djokovic, hubiera superado los 14 Grand Slam de Sampras’, dice. Pero luego lanza la clave: ‘es humano que una vez superado, y bien superado, hubiera habido un punto de relajación’.

Es decir, que sin esos dos monstruos empujándole, quizá se habría conformado. La frase es honesta y demoledora: ‘nunca hubo espacio para esa autocomplacencia’. Curioso: sus mayores verdugos fueron también sus mejores aliados.

Es inevitable leer esto y pensar en cuántas veces vimos a Federer reinventarse y a Djokovic convertirse en un robot, mientras Rafa cojeaba entre punto y punto y aún así remontaba partidos imposibles. La historia del tenis de este siglo es, en buena parte, la de tres tipos que no se dejaron descansar ni un solo día.

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En una era donde los documentales deportivos se empeñan en vender épica barata, la sinceridad de Nadal es un soplo de aire fresco. No busca lágrimas; cuenta su verdad con la misma calma con la que machacaba una derecha paralela. Y al final, eso es lo que engancha: un tipo normal al que le dolía el pie pero ganaba igual.

El chisme en 3 claves (TL;DR)