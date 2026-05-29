Nuevos fósiles de Australopithecus y Homo en Ledi-Geraru

El suelo del valle de Ledi-Geraru, en la región de Afar, en Etiopía, es un mosaico de tonos ocres y grises, surcado por cauces secos y salpicado de fragmentos de basalto. Cuando el viento peina la arena, a veces deja al descubierto lo que un ojo entrenado identifica de inmediato: diminutas astillas de esmalte dental que han permanecido sepultadas durante casi tres millones de años. Fue así, peinando el sedimento con la paciencia de un relojero, como los miembros del Ledi-Geraru Research Project encontraron una serie de dientes fósiles que acaban de publicarse en Nature y que están llamados a reescribir un capítulo esquivo de la evolución humana.

Los nuevos fósiles, tres piezas dentales en dos localidades distintas, pertenecen a dos géneros de homínidos —Australopithecus y Homo— y proceden de sedimentos datados entre 2,78 y 2,59 millones de años atrás. Su importancia radica en que rellenan un vacío de casi un millón de años en el registro fósil del este de África, justo cuando Australopithecus afarensis, la especie de la famosa Lucy, acababa de desaparecer y aún no se documentaban con claridad ni los primeros representantes del linaje humano ni los robustos parántropos en esta parte del continente.

El hallazgo demuestra que, en la región de Afar, Australopithecus y Homo convivieron antes de lo que se creía. Y, quizá más importante, insinúa que el origen de nuestro propio género pudo gestarse en una suerte de crisol biogeográfico donde varias estirpes compartieron paisaje y, casi con certeza, se disputaron los recursos. «Estos fósiles son como postales diminutas de un tiempo que siempre se nos escapaba», resume sin aspavientos Erin N. DiMaggio, geóloga de la Universidad Estatal de Pensilvania y una de las firmantes del estudio.

Publicidad

Un hiato de un millón de años

Para entender la transcendencia de lo encontrado en Ledi-Geraru conviene asomarse al rompecabezas que la paleoantropología llevaba décadas tratando de encajar. Australopithecus afarensis pobló África oriental entre hace 3,9 y 2,95 millones de años. Era una especie exitosa y versátil, con un rango geográfico que iba desde Tanzania hasta Etiopía y tal vez Chad. Sin embargo, a partir de los 2,95 millones de años su rastro se desvanece y el registro fósil se vuelve parco, casi mudo, hasta los dos millones de años, cuando ya están bien documentados Homo y Paranthropus en la cuenca del Omo-Turkana y en el norte de Tanzania. Ese vacío —más de 900.000 años— siempre fue un agujero negro para los estudiosos del linaje humano.

En el Afar etíope, la situación era aún más frustrante. Aunque se habían recuperado fósiles de Homo primitivo, como la mandíbula LD 350-1 descubierta en 2013 y datada en 2,78 millones de años, y restos de Australopithecus garhi en Bouri, con una antigüedad de 2,5 millones de años, la imagen del paisaje de homínidos seguía siendo demasiado borrosa. Faltaban las piezas que permitieran saber si varios géneros habían compartido territorio y, sobre todo, si el Afar pudo ser el escenario de la bifurcación que condujo hacia nosotros y hacia los parántropos.

El reloj de las cenizas volcánicas

Los fósiles de Ledi-Geraru no se entienden sin la precisión del reloj geológico que los acompaña. La zona es un libro de estratos cortados por fallas y salpicado de capas de ceniza volcánica que, al solidificarse, se convierten en marcadores temporales de excepcional fiabilidad. Los investigadores han datado tres de esos horizontes mediante el método de argón-argón (40Ar/39Ar), que mide la desintegración radiactiva de cristales individuales de feldespato. Las cifras resultantes son contundentes: la Toba de Gurumaha tiene una edad de 2,782 ± 0,006 millones de años; la Toba de Lee Adoyta, una capa doble de ceniza riolítica y basáltica, se fijó en 2,631 ± 0,011 millones de años; y la Toba de Giddi Sands marcó 2,593 ± 0,006 millones de años. Son fechas absolutas que funcionan como balizas y que permiten situar cada diente en su correcta posición dentro de la columna del tiempo.

Los sedimentos fosilíferos se encuentran encajonados en fallas con orientación preferente noreste-suroeste y noroeste-sureste, lo que expone afloramientos de diferente antigüedad en bloques relativamente próximos. El equipo ha cartografiado con minuciosidad las unidades sedimentarias, bautizándolas como paquetes Gurumaha, Lee Adoyta y Giddi Sands. Cada una de ellas cuenta con su propio capítulo fosilífero y cada capítulo ha entregado un diente distinto.

Un premolar que habla en minúsculas

Del paquete Gurumaha, apenas 22 metros al suroeste y 7 metros por debajo de donde apareció la mandíbula de Homo primitivo LD 350-1, se extrajo el espécimen LD 302-23. Es un tercer premolar inferior derecho —un P 3 — que cabría sobre la yema de un dedo. Mide 11,5 milímetros en sentido bucolingual por 10,5 mesiodistalmente: un rectángulo de esmalte ligeramente comprimido. El desgaste oclusal ha borrado parte de los detalles de la superficie, pero no lo suficiente como para ocultar sus peculiaridades.

Lo que más llama la atención es la posición inusualmente mesial del metaconido, una de las cúspides principales. Ese desplazamiento crea un ángulo agudo entre la cresta transversal y la cresta protocónida mesial, y deja una fóvea anterior diminuta, casi una hendidura, que contrasta con la “fóvea cerrada” típica de los Australopithecus anteriores. Además, el contorno de la corona no sigue la diagonal tan marcada de los premolares unicuspídeos de A. afarensis (protoconido dominante y cresta oblicua alargada). En cambio, recuerda a la compresión mesiodistal que exhibe la mandíbula LD 350-1, cuya dentición ya presentaba un aire de familia con Homo.

Los autores del estudio, tras comparar con muestras de Australopithecus anamensis, A. afarensis, Paranthropus boisei y P. robustus, atribuyen LD 302-23 a Homo. El tamaño está en la banda media de A. afarensis y justo en el límite inferior de P. boisei, pero el talónido no es expansivo como en los parántropos, y la morfología encaja con la del único otro Homo del lugar. “No es un diente espectacular a simple vista —admite DiMaggio—, pero en una mano experta cuenta una historia de casi tres millones de años”.

Publicidad

El diente de Australopithecus más grande de la zona

A unos cientos de metros de distancia, en la localidad bautizada como LD 750, el sedimento ofreció una pieza aún más completa: un premolar inferior izquierdo, el P 4 , que no había llegado a erupcionar del todo. Sin desgaste, sin facetas de contacto proximal y con las raíces rotas justo bajo la corona, el diente parece detenido en el momento mismo de la formación. Sus dimensiones son generosas —12,4 milímetros bucolinguales por 11,4 mesiodistales—, lo que lo sitúa en la parte alta del rango de tamaño de A. afarensis y por encima de todos los especímenes de A. anamensis. De hecho, solo A.L. 996-1, otro P 4 de Hadar, lo supera en área.

Pero el tamaño no es lo único que lo aparta de lo esperado. La cara lingual se funde con la cara mesial en una curva suave y redondeada, muy distinta de la esquina más angulosa que muestran los P 4 clásicos de Hadar. Las cúspides principales —protocónido y metacónido— están comprimidas y desplazadas hacia el centro de la corona, lo que confiere a la cara bucal un abombamiento oclusocervical mayor y reduce el espacio de la fóvea anterior. Un índice que mide la distancia entre los ápices cuspídeos en relación con la anchura bucolingual confirma esa centralización: LD 750 queda fuera de la nube de puntos de A. afarensis. “Es como si alguien hubiera estrujado las cúspides hacia dentro”, comenta DiMaggio, “y le hubiera dado al diente un aire más globoso, más puffy, como decimos los anglosajones”.

Aunque la morfología es claramente derivada respecto al patrón de Hadar, el equipo no ha dudado en asignarlo a Australopithecus. Podría tratarse de una población local tardía de A. afarensis, o de una especie afín, quizá emparentada con A. garhi. Lo relevante es que demuestra que los australopitecos seguían vivos en el Afar más de 300.000 años después de lo que se creía.

Dos molares desde las arenas de Giddi

La tercera localidad, AS 100, aportó un par de molares —M 1 y M 2 — procedentes del paquete sedimentario de Giddi Sands, datado en 2,59 millones de años. Estos dientes, algo más rodados, son también atribuidos a Australopithecus y completan un conjunto que, por primera vez, confirma la presencia simultánea de ambos géneros en la región. No hay en Afar, de momento, ningún fósil de Paranthropus, lo cual no deja de ser enigmático: mientras que en la cuenca del Omo-Turkana y en Nyayanga (Kenia) los parántropos ya campaban hace 2,7 millones de años, en el Afar parecen haber faltado a la cita. O tal vez sus fósiles aún aguardan bajo la arena.

La coexistencia de Australopithecus y Homo en el mismo yacimiento recuerda a lo que ocurrirá más tarde en el sur, donde Homo y Paranthropus compartirán ecosistemas durante cientos de miles de años. El espejo del tiempo devuelve, pues, una imagen de diversidad que invita a repensar la evolución humana no como una escalera recta, sino como un matorral denso, con ramas que brotan, se entrecruzan y a veces se extinguen sin dejar descendencia.

Lo que cuentan los números

Para el ojo no especializado, el valor de un diente fósil puede escaparse entre tecnicismos. Pero las cifras que los investigadores manejan permiten aterrizar la historia. El P 3 LD 302-23 presenta un índice de forma MD/BL que cae justo en la mediana de la distribución de A. afarensis, lo que indica una corona no excesivamente aplastada. Sin embargo, el área total (BL × MD) lo coloca en el borde inferior de los parántropos y dentro del rango de los primeros Homo. La clave, insisten los autores, no está en una sola medida, sino en la combinación de rasgos: compresión mesiodistal, metaconido mesializado y talónido reducido. Con esos tres criterios, el fósil se acerca más a Homo que a cualquier otra cosa.

El P 4 LD 750, por su parte, bate marcas. Su área supera a todos los A. anamensis, a casi todos los A. afarensis y a dos de los mayores especímenes de A. africanus. Pero la verdadera rareza no es el tamaño, sino el índice de centralización de las cúspides, que lo distancia netamente del canon de Hadar. Es, en esencia, un gran diente de australopiteco construido con un diseño distinto.

Una mandíbula que ya hablaba de nuestra historia

El hallazgo de LD 302-23 refuerza el estatus de la mandíbula LD 350-1 como perteneciente a un Homo temprano. Aquel fósil, con su sínfisis grácil y sus molares de esmalte intermedio, había sido defendido como el Homo más antiguo bien fechado. Pero siempre faltaba algo más de compañía dental en el mismo nivel estratigráfico. Ahora, el nuevo premolar aparece a solo 22 metros de distancia y a 7 metros estratigráficos por debajo, en el mismo paquete Gurumaha. No hay duda de que estamos ante una misma población. Las dos piezas juntas convierten a Ledi-Geraru en el punto más antiguo donde se puede fotografiar a Homo con cierta nitidez.

Eso no significa que sea el primer Homo. Los autores se apresuran a recordar que el origen del género podría ser más profundo, tal vez ligado a una radiación a partir de A. afarensis o de otro taxón troncal aún por descubrir. Pero lo que Ledi-Geraru ofrece es el primer asidero firme en un momento en que los homínidos estaban reconfigurando su arquitectura craneodental.

Publicidad

El Afar, taller de la humanidad

La región de Afar es un lugar extremo. Las temperaturas superan los 45 grados Celsius, el polvo se cuela en cada rendija de la piel y los ríos, cuando fluyen, son caprichosos. Pero esa misma dureza ha preservado una de las secuencias sedimentarias pliocenas más completas del planeta. Desde que el equipo de Ledi-Geraru empezó a prospectar, hace más de una década, el yacimiento ha entregado fósiles de homínidos, de fauna contemporánea —hipopótamos, antílopes, cocodrilos— y de herramientas de piedra primitivas que atestiguan un ecosistema vibrante en la frontera de los tres millones de años.

La cuenca de Ledi-Geraru se encuentra al oeste del río Awash, en una zona drenada por los afluentes Mille y Geraru. Los sedimentos que hoy afloran quedaron atrapados en semigrabens y bloques basculados, lo que permite a los geólogos leer la historia de la sedimentación y, al mismo tiempo, explicar por qué ciertos periodos quedaron conservados en unos lugares y no en otros. “La tectónica ha sido generosa con nosotros —señala DiMaggio—; sin esas fallas, toda esta riqueza seguiría enterrada bajo decenas de metros de basalto”.

Un matorral en lugar de una escalera

La imagen que emerge de los nuevos fósiles es incompatible con la idea de una evolución lineal y unidireccional. Durante el Plioceno medio, hace entre 3,5 y 2,5 millones de años, el este de África albergó un verdadero ramillete de homínidos: A. afarensis, A. deyiremeda, Kenyanthropus platyops y quizás otros linajes aún sin nombre. La desaparición de A. afarensis no supuso un vacío: otras especies, incluidas las formas tempranas de Homo y Paranthropus, ocuparon los nichos vacantes. Lo que Ledi-Geraru demuestra es que, en el Afar, Homo y Australopithecus compartieron territorio al menos durante unos cientos de miles de años, sin que uno desplazara inmediatamente al otro.

Esto invita a preguntarse por la naturaleza de la competencia. ¿Ocupaban ambos géneros microhábitats distintos? ¿Se alimentaban de recursos diferentes? La respuesta requerirá más fósiles y, sobre todo, análisis isotópicos del esmalte dental que aún no se han completado. Pero la mera coexistencia complica los modelos simplistas de especiación. Como afirma el paleoantropólogo William H. Kimbel, director del Instituto de Orígenes Humanos de la Universidad Estatal de Arizona y coautor del estudio, “cada nuevo fósil nos recuerda lo poco que sabemos y lo mucho que nos queda por excavar”.

Los vacíos que aún persisten

A pesar de la euforia contenida que destila el artículo de Nature, los propios investigadores señalan las sombras que quedan por iluminar. El registro de los parántropos en el Afar sigue siendo un cero absoluto. ¿Por qué no aparecen cuando sí lo hacen en lugares tan cercanos como el lago Turkana o el norte de Tanzania? ¿Refleja un patrón biogeográfico real o es simplemente un artefacto de la escasez de afloramientos? Tampoco se ha podido vincular ninguno de los nuevos fósiles con las escasas herramientas de piedra que aparecen en los mismos niveles, por lo que desconocemos quién tallaba los utensilios y quién solo se beneficiaba de ellos.

Además, el artículo deja claro que la muestra es aún muy reducida —menos de media docena de dientes— y que la asignación taxonómica de algunos especímenes, como el P 4 de LD 750, podría discutirse en el futuro. La ausencia de restos craneales o mandibulares en asociación directa con los dientes impide confirmar las relaciones filogenéticas con total seguridad. Lo que hoy llamamos Australopithecus bien podría esconder más de una especie, y algún fósil de LD 750 podría estar emparentado con Australopithecus garhi, el enigmático homínido de Bouri.

El futuro bajo las arenas del Afar

El proyecto Ledi-Geraru continuará. Los autores del estudio confían en que nuevas campañas de excavación, previstas para los próximos años, amplíen la colección de fósiles y permitan hacer frente a las preguntas que ahora quedan en el aire. La tecnología también promete ayudar: la tomografía computarizada de sincrotrón, cada vez más accesible, puede revelar estructuras internas del esmalte y la dentina que a simple vista pasan inadvertidas y que a menudo encierran la clave de la pertenencia taxonómica.

Mientras tanto, la imagen del paisaje evolutivo del este de África se va coloreando con nuevas piezas. Ledi-Geraru ya no es solo el lugar donde apareció la mandíbula que retrasaba el origen de Homo hasta los 2,78 millones de años. Ahora es también la ventana que confirma que, al menos durante un breve intervalo geológico, dos géneros de homínidos pisaron el mismo suelo, miraron el mismo horizonte y, probablemente, compitieron por las mismas sombras. La evolución humana, lejos de ser un guión escrito, se revela como una obra coral, llena de personajes que entran y salen de escena mientras el telón del tiempo sigue subiendo despacio sobre el valle del Rift.