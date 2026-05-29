Subnautica 2 arrasa con 4 millones de ventas y obliga a Krafton a pagar 250 millones

Cuatro millones de unidades en catorce días. En acceso anticipado, ojo. Subnautica 2 no solo ha arrasado en Steam —ya roza los 100.000 análisis, un 91% positivos—, sino que ha activado una bomba financiera para Krafton: un pago obligatorio de 250 millones de dólares a los creadores, Unknown Worlds, porque el juez dictó sentencia.

Lo que parecía una cláusula de compromiso en el acuerdo de compra se ha convertido en una losa para la editora coreana. Krafton adquirió los derechos del estudio detrás de la saga de supervivencia submarina con la promesa de pagar una cantidad astronómica si el juego alcanzaba cierto umbral de ventas antes de septiembre de 2026. Pues bien, se ha superado en menos de quince días.

El día que la cláusula se volvió contra Krafton

La sentencia judicial dejaba poco margen: si Subnautica 2 vendía lo suficiente antes del noveno mes, Krafton debía desembolsar esos 250 millones. Y el juez no ha encontrado motivo alguno para retrasarlo. La compañía intentó todo tipo de maniobras para esquivar el pago, llegando a un nivel de desesperación que casi roza el meme el propio presidente de Krafton consultó a una inteligencia artificial para ver si encontraba una rendija legal.

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Spoiler: la IA no encontró una salida mágica. Pero la escena, confirmada por medios coreanos, deja claro que en la sede de Krafton cundió el pánico. Un juego en acceso anticipado, que muchos temían que tardara años en alcanzar su potencial, ha explotado desde el minuto uno.

La decisión judicial es firme y no hay vuelta atrás. Krafton tendrá que pagar sí o sí, y el mercado ya lo está castigando en en la bolsa.

El juez dejó claro que no importa si el juego está en early access o en versión final: si se alcanzaba la meta de ventas antes de septiembre, la pasta se transfería. Y se ha alcanzado en dos semanas.

250 millones duelen, y mucho

Según los datos del Korea Economic Daily, la cifra equivale aproximadamente al 35% de los beneficios que Krafton obtuvo en todo 2025. Es un mazazo en seco. Y aunque el juego sigue sumando jugadores —picos de 50.000 concurrentes al día— y las reseñas positivas no dejan de crecer, la editora no estará precisamente celebrando este éxito.

El desenlace es una victoria incontestable para Unknown Worlds, los creadores originales, que ven cómo su confianza en el juego se traduce en un cheque de nueve cifras. La historia, en cierto modo, es una lección sobre los acuerdos de adquisición con cláusulas de rendimiento: prometer una fortuna a cambio de ventas puede salir muy caro cuando el juego resulta ser un pelotazo.

Lección para el departamento legal: no prometas lo que no quieras pagar

Casos como el de Krafton recuerdan a otros descalabros contractuales en la industria. Bungie y Activision, por ejemplo, o los bonus de ventas que EA se ha visto obligada a pagar a estudios como Respawn. Pero aquí la magnitud del pago —250 millones— y la rapidez con la que se ha disparado Subnautica 2 convierten el episodio en una trama digna de serie.

Mientras tanto, el juego sigue disponible en early access en Steam y los jugadores no parecen tener prisa: ya son casi 100.000 los que han dejado su opinión y la comunidad crece a diario. La ironía es que Krafton, que tanto hizo para evitar el desembolso, ha terminado pagando por un éxito que, en otras circunstancias, habría celebrado como propio.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8.5/10. La justicia poética y un juego que responde a las expectativas hacen que hasta el mayor desembolso de Krafton tenga su gracia. Casi dan ganas de comprarlo solo para ver cómo le sangra la cuenta al publisher.

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El resumen para vagos (TL;DR)