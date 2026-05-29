La infraestructura gasista: el engranaje invisible del sistema energético

La red de distribución de gas suele permanecer fuera del foco público, aunque sea la infraestructura que garantiza que la energía llegue con regularidad a hogares, comercios e industrias. Ello explica que buena parte de su valor pase desapercibido mientras funciona sin incidentes. Pero esa misma discreción plantea un reto: si la regulación no remunera de forma adecuada el mantenimiento, la modernización y, en última instancia, la seguridad de suministro, el sistema asume riesgos que solo se hacen evidentes cuando aparece un problema.

En España, el gas sigue siendo un vector energético imprescindible para más de 20 millones de personas, según datos proporcionados por Naturgy. La demanda anual, además, se sitúa por encima de la eléctrica en términos de energía final, con 3.481 TWh frente a 2.202 TWh.

No es un matiz menor porque describe la dimensión de un servicio que requiere continuidad y resiliencia: distribuir 1 MWh en forma de gas resulta aproximadamente seis veces más barato que hacerlo en forma de electricidad, lo que ayuda a explicar por qué la red de gas continúa siendo competitiva para determinados usos, especialmente en entornos donde la estabilidad del suministro es crítica.

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El gas sigue siendo un vector energético imprescindible para más de 20 millones de personas

El marco regulatorio de la distribución se diseñó para un escenario que ha cambiado de manera drástica. Cuando se fijaron las reglas actuales existía una menor amenaza geopolítica, menos exposición cibernética, exigencias más limitadas en digitalización y menos presión para integrar gases renovables. Hoy, sin embargo, la infraestructura opera en un entorno más complejo, donde la seguridad de suministro no puede separarse de la necesidad de invertir.

Esa distancia entre el entorno regulatorio original y las exigencias actuales se percibe con especial claridad en la lógica del mantenimiento. La prevención y la conservación rara vez se traducen en un titular, pero condicionan la calidad del servicio. Las puntas de demanda no dejan de crecer y la sostenibilidad del crecimiento depende de inversiones constantes en conservación, renovación y operación. Cuando la regulación no reconoce esos costes con precisión, se favorece una visión de corto plazo que puede abaratar el presente a costa de encarecer el futuro. No invertir en mantenimiento no equivale a ahorrar, sino a trasladar costes y riesgos a los próximos años.

Gas en casa | Fuente: Naturgy

También influye dónde se coloca el debate público. A menudo se habla de grandes infraestructuras del sistema gasista, pero la distribución es el tramo más crítico por su capilaridad territorial y por su cercanía al usuario final, tanto doméstico como industrial. Si ese eslabón queda infraremunerado o desincentivado, se debilita el conjunto de la cadena.

Mantenimiento, activos y ciberseguridad en la red

Un punto especialmente sensible en la discusión regulatoria es el tratamiento de los activos. Aunque estén contablemente amortizados, siguen prestando un servicio esencial y requieren mantenimiento, supervisión, renovación y adaptación tecnológica. En la práctica, la vida útil real de una infraestructura crítica no se decide solo en una hoja de cálculo, sino en su capacidad de seguir operando con la máxima calidad.

A esa ecuación se suma la digitalización, con la consecuencia directa de que la red pasa a ser también un objetivo en el terreno de la ciberseguridad. En 2025 se recibieron 15.000 ciberataques en su capa físico-digital, por lo que proteger sistemas de operación, comunicaciones y supervisión ya no es opcional, y exige inversiones sostenidas que deberían estar reflejadas en el marco retributivo para no comprometer la seguridad de suministro.

Desde el sector se defiende que regular bien significa valorar lo que no se ve. La infraestructura gasista funciona precisamente porque existe una inversión constante en prevención y en modernización.

El debate se cruza, además, con el impacto real en el consumidor. España cuenta con algunos de los peajes de gas más bajos de Europa. Mantener una presión continuada a la baja sobre la retribución puede conducir a ignorar una infraestructura crítica. Y, al mismo tiempo, una actualización retributiva tendría un impacto reducido en la factura, ya que los peajes representan una parte muy reducida de la factura.