La ONU reconoce la salud mental como parte del derecho a la salud: claves de la resolución

La ONU acaba de aprobar una resolución que reconoce la salud mental como parte del derecho a la salud. Traducido: que un Estado no te garantice el acceso a un psicólogo público o permita el estigma institucional podría considerarse una violación de derechos humanos.

Qué ha aprobado realmente la ONU (y por qué importa)

El Consejo de Derechos Humanos ha dado luz verde a la resolución A/HRC/61/L.23/Rev.1, un documento que deja claro que la salud mental no es un extra ni un privilegio, sino una parte inseparable del derecho a la salud. Y eso, en la práctica, obliga a los gobiernos a mover ficha.

El texto va más allá de un bonito titular. Señala que factores como el paro, la precariedad laboral o la soledad —lo que en la jerga se llaman determinantes sociales— influyen directamente en cómo te sientes. Y por eso pide a los países que ataquen también esas causas, no solo que pongan pastillas. Además, insiste en que hay que acabar con el estigma y la discriminación que sufren muchas personas con problemas de salud mental, y propone un cambio de modelo: pasar de encerrar a acompañar en la comunidad.

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La Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA) y otras entidades profesionales han metido el hombro para reforzar el texto. Gracias a ellas, la resolución incluye menciones expresas a la prevención del suicidio, la participación de personas con experiencia vivida y la importancia de la psicología dentro de los servicios públicos. Vamos, que no es un brindis al sol: lleva detrás el empuje de quien conoce el terreno.

¿Y esto cómo te afecta a ti en el día a día?

A corto plazo, tu vida no va a cambiar mañana porque la ONU diga algo. Pero este tipo de resoluciones son la base legal sobre la que luego se construyen leyes y políticas nacionales. Sirven para presionar a los Estados y decirles: "O cumples, o estás vulnerando derechos".

En España, acceder a un psicólogo por la pública sigue siendo una odisea para mucha gente. Listas de espera que superan los seis meses en varias comunidades, falta de profesionales en atención primaria y una financiación que no llega ni de lejos a la de la salud física. Pues bien, esta resolución da argumentos de peso a quienes exigen más inversión y a quienes llevan años pidiendo que la salud mental se tome en serio. Porque ahora no es solo una reivindicación: es un mandato internacional.

Lo que ya hemos visto con otras promesas: sin dinero, no hay milagro

Que un organismo internacional diga algo importante no significa que al día siguiente los gobiernos saquen la chequera. Basta recordar cómo la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud lleva años acumulando polvo mientras las urgencias se colapsan y los jóvenes encabezan las bajas por ansiedad. La resolución de la ONU es un paso, pero no es el punto final.

El propio texto alerta de la "persistente falta de paridad" entre la salud física y la mental. Traducción: se destina muchísimo menos dinero, investigación y formación a lo que pasa por la cabeza que a lo que pasa por el cuerpo. Y mientras eso no cambie, las palabras se las llevará el viento. La buena noticia es que ahora tenemos un respaldo internacional para decir que esa desigualdad no es solo injusta: es contraria a los derechos humanos.

La resolución también habla de integrar la salud mental en emergencias y de garantizar el acceso a herramientas digitales. En un país como el nuestro, donde una DANA o una crisis deja secuelas psicológicas que tardan años en atenderse, ese punto es especialmente relevante. Nos da pie para exigir protocolos que incluyan apoyo psicológico desde el minuto uno.

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Al final, el verdadero cambio dependerá de que la sociedad civil, los profesionales y los medios no dejemos de señalarlo. Porque tener razón y un papel de la ONU ayuda, pero sin presión en la calle y sin partidas presupuestarias, la salud mental seguirá esperando.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)