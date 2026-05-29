El giro de Stephanie Pratt que nadie esperaba: apoya a Spencer para alcalde de LA

Stephanie Pratt se ha comido sus palabras con patatas. En serio, no veíamos venir este plot twist ni con spoilers. La hermana de Spencer Pratt, archiconocido por ‘The Hills’, ha pasado de triturar la candidatura de su hermano a alcalde de Los Ángeles a apoyarle públicamente. Y lo ha hecho con una confesión de las que dejan sin aliento: 'Fui la primera en decir que eran idiotas si votaban por mi hermano. Vaya, qué equivocada estaba'. La frase ha corrido como la pólvora.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Una reconciliación familiar con campaña electoral de por medio, tiros en redes y reality stars implicadas. Los próximos días van a ser un no parar de memes y titulares.

De ‘son idiotas si le votan’ a ‘me equivoqué’

A principios de año, Stephanie no se anduvo con rodeos. En febrero pasado, destrozó la campaña de Spencer en redes, acusándole de buscar titulares y aferrarse a la fama en lugar de ayudar de verdad a Los Ángeles. Llegó a mencionar viejas polémicas relacionadas con sectas. Lo dejó claro: la ciudad necesitaba a 'alguien competente'.

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Pero el miércoles, en un comunicado enviado a Vanity Fair, dio un volantazo histórico. Admito que fui la primera persona en decirle a la gente que eran idiotas si votaban por mi hermano. Vaya, estaba equivocada', reconoció. La frase ha corrido como la pólvora.

El incendio que lo cambió todo: Pacific Palisades

¿Qué ha provocado este cambio radical? Los incendios de Pacific Palisades, que en enero de 2025 arrasaron el barrio y destruyeron la casa de Spencer y Heidi Montag. Desde entonces, Spencer se ha dedicado a investigar qué falló, a señalar negligencias y a dar voz a las víctimas. 'Ha pasado cada día desde los incendios buscando los hechos, los errores, las negligencias y destapando la verdad que nunca quisieron que supiéramos', añadió Stephanie. Él ha convertido el desastre en su principal bandera política.

Cuando ves a tu hermano rebuscar entre cenizas y señalar con el dedo a los que fallaron, la etiqueta de buscafama se te cae sola.

De ‘The Hills’ al Ayuntamiento: ¿es esto política o un culebrón de lujo?

El camino de Spencer hacia la alcaldía no es un paseo. Anunció su candidatura el 7 de enero de 2026, justo en el primer aniversario de la tragedia, y desde entonces ha congregado tanto apoyos inesperados como enemigos con mucha voz. Katharine McPhee y David Foster le han respaldado, pero Drew Carey le ha llamado 'estafador sin alma' en un hilo incendiario, y Lisa Rinna también se ha posicionado en contra. La campaña se ha convertido en una batalla campal de celebridades.

Pero que su propia hermana, la que más dura fue, ahora le dé la razón cambia el tablero. En una ciudad donde las elecciones municipales a menudo se ganan por el relato, tener una enemiga convertida en aliada suma puntos. ¿Será suficiente para que los votantes de Los Ángeles se tomen en serio a un exreality convertido en activista? El tiempo lo dirá, pero, desde luego, el culebrón promete.

El chisme en 3 claves (TL;DR)