He encontrado los bolsos de rafia de Parfois que son puro lujo silencioso (desde 23,99€ en El Corte Inglés)

Reconócelo: todas las primaveras caes en lo mismo. Ves un bolso de rafia de Gucci o Miu Miu, suspiras, y luego te acuerdas de que tienes que pagar la hipoteca. Pero este año, Parfois ha lanzado una colección de bolsos de rafia para 2026 que es puro lujo silencioso… y desde 23,99 euros en El Corte Inglés.

Yo ya los he fichado. Los he comparado. Y te los voy a contar como si estuviéramos tomando un café: porque, si te gusta el estilo artesanal y discreto, te interesa.

Un aire a Gucci que no te hará llorar al mirar el ticket

La gracia de estos bolsos no es solo la rafia, que ya de por sí grita verano. Es el detalle de las asas de caña, el trenzado milimétrico y ese puntito dorado que recuerda a las firmas italianas más caras. El modelo shopper con asas de caña y rayas cuesta 39,99 euros y es casi un calco de la línea Gucci Raffia de otras temporadas. Pero sin el susto en la cuenta.

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Luego está el minibolso marrón chocolate, que tiene un asa de cadena oculta y se convierte en bandolera. Cuesta 25,99 euros y es de ese color que pega con todo: un vestido azul celeste, un pantalón de lino crudo… o hasta con el bañador para el chiringuito.

El más barato de la colección vale 23,99 euros: un shopper en color arena con un charm de pez. Lo veo perfecto para meter la toalla y la crema solar e ir directa a la playa con un vestido estampado.

No necesitas un sueldo de directiva para llevar un bolso que parece de pasarela. Parfois vuelve a dar en el clavo con estas piezas.

Cómo combinarlos sin parecer que te has disfrazado

La clave del lujo silencioso es que no grite. Estos bolsos funcionan con looks neutros o con un total white. Pero también aguantan un estampado de los que alegran la vista.

El modelo multicolor de 29,99 euros es el más atrevido. Combina marrón, azul cerúleo, turquesa y verde lima. Raro, sí. Pero cuando te lo pones con un vestido caftán, cobra sentido. Es dopamine dressing de manual.

Y el bolso trenzado marrón chocolate con asa de bambú redondeada (25,99 euros) es puro lujo ibicenco. Con un pareo y unas sandalias planas, pareces recién bajada de un yate.

El 'pero': si quieres lujo silencioso sin arruinarte, esta es la jugada

He visto imitaciones de bolsos de lujo en otras cadenas que se deshilachan en dos semanas. Pero aquí Parfois mantiene un nivel decente. No confundas: la rafia es sintética en algunos detalles, pero el acabado es sólido para el precio.

Además, este año la tendencia es llevar bolsos que no parezcan recién comprados. El lujo silencioso huye del logo. Y estos bolsos cumplen: no llevan ninguna marca ostentosa. Si alguien te pregunta dónde lo compraste, puedes decir “por ahí” con misterio.

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Mi recomendación: si buscas un bolso de verano versátil que puedas manchar de arena sin drama, el shopper de 23,99 euros es un acierto. Si prefieres algo más sofisticado para cenas con velas, el de asa de bambú es un puntazo. Y todos están en El Corte Inglés, tanto online como en tienda.

🛒 Directo al grano

Precio: desde 23,99 euros. Fecha de la promo: sin fecha de caducidad, es la colección actual de 2026. Sección: disponible en la web de El Corte Inglés y en tiendas físicas seleccionadas. No hay código de descuento (con esos precios, casi sobra).