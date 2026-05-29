Rafael Alonso, experto en RRHH: "Mala comunicación y falta de límites son el origen de problemas laborales"

Si acabas el día con el móvil echando humo de mensajes del trabajo y sintiendo que nadie te ha entendido, no es casualidad. El psicólogo laboral Rafael Alonso lo resume en dos palabras: comunicación y límites. Y no, no hace falta cambiar de empresa ni reinventarse profesionalmente para que las cosas mejoren.

La raíz del malestar: una comunicación que no funciona

Alonso lo dice claro: la mayoría de los conflictos en el curro no arrancan por mala intención. Arrancan porque nadie dice realmente lo que piensa. La dinámica es conocida: te callas para no discutir, asumes que tu responsable adivina las prioridades o interpretas un silencio como un enfado. Y así, día tras día, se acumula una frustración que luego explota con un detalle sin importancia.

"Aprender a comunicarte no es hablar más, es decir las cosas antes de llegar al límite", resume el experto en uno de sus vídeos recientes. Sin drama, sin folletos de autoayuda. Solo señalar que cuando no verbalizas lo que necesitas, dejas que el malentendido crezca hasta convertirse en ansiedad laboral.

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La mayoría de los casos de tensión en oficinas no vienen de grandes errores, sino de conversaciones que nunca se tuvieron. Y ahí es donde el desgaste emocional se cuece a fuego lento.

Nadie dice lo que piensa por miedo al conflicto, hasta que el conflicto es inevitable.

El precio de no poner límites (y cómo tu cuerpo lo paga)

La otra pata del problema es la falta de límites. Alonso advierte de que muchas personas viven en un estado de disponibilidad constante: responden mensajes fuera de horario, aceptan tareas que no les corresponden o se llevan el portátil a la cama. Parece productividad, pero es el camino recto hacia el burnout (el síndrome de agotamiento crónico por trabajo).

Hay gente que nunca pone freno, nunca decepciona a nadie… hasta que un día su cuerpo revienta", dice el psicólogo. No es una metáfora: el cuerpo avisa con insomnio, irritabilidad o bajones de energía que la cabeza ya no puede gestionar sola.

Aquí entra un derecho que existe pero casi nadie ejerce: el derecho a la desconexión digital (no responder mensajes del trabajo fuera de horario). Está reconocido en España, pero se queda en papel mojado si tú mismo no lo aplicas. Poner límites no es enfrentarse a todo el mundo; es gestionar de manera sana la relación con tu empleo.

Lo que el vídeo no dice (y necesitas saber)

El mensaje de Alonso es útil y directo, pero conviene ponerle contexto. Los problemas de salud mental ligados al trabajo no son una cuestión solo de hábitos individuales. Según la última Encuesta Europea de Salud, los trastornos de ansiedad y estrés laboral han aumentado de manera preocupante entre los menores de 35 años en España. Y no solo por falta de comunicación: precariedad, sobrecarga y el miedo a perder el empleo también suman.

Algo parecido ocurrió con el boom del burnout tras la pandemia. Se habló mucho de mindfulness y resiliencia, pero las cifras de bajas por motivos psicológicos no pararon de subir hasta que se empezaron a tocar condiciones materiales (carga de trabajo, horarios, salarios). El vídeo de Alonso acierta al devolver la agencia al trabajador, pero la foto completa exige que las empresas también pongan de su parte.

Al fin y al cabo, aprender a decir "no" es más fácil si sabes que tu contrato te protege y que no te van a castigar por desconectar el móvil a las siete de la tarde. La comunicación asertiva es una herramienta poderosa, sí, pero no es la única palanca para frenar la ansiedad laboral.

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Poner límites no es un acto de rebeldía: es el único mecanismo de defensa que tiene tu salud mental en un mundo laboral que no se frena solo.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)