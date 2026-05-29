El endocrino Víctor Bravo desmonta el mito: el aumento de peso en la menopausia no es culpa de las hormonas, sino de tus hábitos

Reconócelo, a ti también te ha pasado: llegas a los 50, te miras al espejo y crees que la menopausia te ha fastidiado la báscula. Pero el endocrino Víctor Bravo lo deja claro: el aumento de peso en esta etapa no es cosa de las hormonas, sino de tus hábitos. Ni la bajada de estrógenos ni el baile hormonal tienen la culpa directa de esos kilos de más. Él mismo, en su libro Adelgaza en menopausia, desmonta el mito y nos da las claves para dejar de resignarse.

¿La menopausia engorda? La respuesta te va a sorprender

El doctor Bravo lo explica con una analogía de fútbol: las hormonas son como los espectadores que animan, pero los jugadores (tus hábitos) son quienes marcan el gol. Durante la menopausia bajan los estrógenos, pierdes masa muscular sin darte cuenta, te mueves menos y duermes peor. Todo eso hace que gastes menos energía. Si sigues comiendo igual que a los 30, el resultado es inevitable.

No es la menopausia, es no adaptar los hábitos a la nueva etapa.

Así de simple. No hay ninguna conspiración hormonal que te obligue a acumular grasa en la tripa. Lo que sí cambia es dónde se acumula esa grasa (más abdominal) y cómo gestionas el hambre, pero la responsabilidad última sigue siendo tuya.

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Qué pasa en tu cuerpo y por qué el azúcar se vuelve más traicionero

Con la menopausia el cuerpo se vuelve menos eficiente usando la insulina. La glucosa permanece más tiempo en sangre y se acumula más energía en forma de grasa, sobre todo si comes más de lo que gastas. El sedentarismo y el exceso calórico disparan el riesgo de diabetes tipo 2, cuyo pico de incidencia coincide justo con esta franja de edad. Por eso Bravo insiste: no es solo cuestión de estética, es salud.

El ejercicio que te recetaría el endocrino (y no es opcional)

Si pudiera recetar algo en consulta sería esto: entrena la fuerza. Y no a los 50, mucho antes. La pérdida de masa muscular y de densidad ósea se acelera en la menopausia, y el ejercicio de fuerza es la única forma de frenarla. No se trata de adelgazar a toda costa, sino de llegar bien a los 60, 70 y 80. Bravo es tajante: hacer pesas o ejercicios con el propio peso corporal debería ser una receta obligatoria a partir de los 50, porque sin ellos la sarcopenia y la osteoporosis aparecen casi seguro.

Un detalle que nos ha gustado: el endocrino recomienda empezar mucho antes, a cualquier edad. Así que si aún no has cumplido los 40, no esperes a que el cuerpo te pase factura.

🧠 Para soltarlo en la cena

La menopausia no te engorda: tus hábitos en esta etapa sí.