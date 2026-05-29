Persona 6: las filtraciones del diseño de sus protagonistas encienden la polémica

Atlus lleva años alimentando el hype con cuentagotas, pero esta vez las filtraciones han sido un bofetón en toda regla. Imágenes de supuestos protagonistas de Persona 6 han corrido por foros y redes como pólvora, y las reacciones no han podido ser más dispares. Mientras algunos ven un diseño fiel a la saga, otros dicen que el chico parece sacado de un juego de móvil de hace una década.

El JRPG más esperado de la generación —sin confirmación oficial, ojo— ya tiene caras. Y la discusión está servida.

Las imágenes filtradas: entre la IA y los bocetos de desarrollo

El terremoto empezó con una ilustración de dos figuras: un chico rubio de mirada apagada y una chica de pelo rojo y negro con bastante más garra. Esa imagen, la que más ha circulado, es descaradamente generada por inteligencia artificial. Pero no todo es un bulo. El insider conocido como lolilolailo, con un historial de aciertos en proyectos de SEGA, confirmó en ResetEra que esa lámina es falsa, aunque aseguró que otras cinco imágenes sí son reales. Entre ellas hay bocetos de desarrollo, arte de escenarios y los diseños de la pareja protagonista. Los trazos recuerdan poderosamente al estilo de Metaphor: ReFantazio, con un aire pictórico y menos ‘manga limpio’ que el de Persona 5. La chica, con coletas rojizas y una expresión astuta, convence; el chico, con melena dorada y cara de circunstancias, ha encendido todas las alarmas.

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¿Un protagonista plano o la calma antes de la tormenta?

Aquí empieza lo interesante. La comunidad de Persona no ha tardado en señalar que el héroe masculino parece un NPC, un personaje sin sombra de carisma. “Atlus nos ha vendido protagonistas silenciosos durante años, pero esto ya es otro nivel”, comentaba un usuario en redes. Y no les falta razón si miramos atrás: el protagonista de Persona 4 era un lienzo en blanco, pero su diseño tenía una identidad reconocible al instante.

Sin embargo, el rumor apunta a que ambos coexistirán en la historia y que sus personalidades serán opuestas: él melancólico y reservado, ella extrovertida y mordaz. Visto así, los bocetos cobran sentido. La pelirroja transmitiría energía y chispa, mientras que el rubio representaría esa introversión que tanto juego ha dado en entregas anteriores. Eso sí, la mayoría de los fans se ha decantado ya por la chica como heroína principal, dejando al chico en un anecdótico papel secundario.

Atlus lleva casi una década haciendo esperar a los fans y ahora les lanza un protagonista que, en diseño, parece un NPC sin ganas de protagonizar su propio juego.

El estilo artístico es más maduro, cercano al aclamado Metaphor, y ese cambio de rumbo puede que no guste a quienes esperaban una explosión cromática como la de Persona 5. La dirección recuerda a las ilustraciones de Akihiko Yoshida para NieR, una mezcla de trazo fino y paleta apagada que divide sensibilidades.

El enésimo goteo y la cuenta atrás para un anuncio

El rumor más recurrente coloca el lanzamiento en 2027, con una presentación este mismo junio durante el “no-E3”, es decir, el Summer Game Fest o eventos similares. Tiene lógica: Atlus ya ha enseñado los dientes con títulos como Soul Hackers 2 sin demasiado bombo, y Persona 6 necesita un escaparate masivo para no diluirse entre el ruido.

La filtración, aun con sus dosis de IA, ha puesto fecha mental al anuncio. La compañía ha visto cómo sus secretos se han esfumado en un abrir y cerrar de foros, y la bola de nieve mediática es imparable. Ahora mismo, cualquier directo de Atlus con logos verdes será interpretado como señal divina.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6,5/10. Las imágenes reales y la trayectoria del insider dan credibilidad suficiente como para tomarlas en serio, pero los diseños polarizan más que una secuela de The Last Jedi. Las expectativas pueden jugar en contra si Atlus no ofrece pronto una confirmación.

El resumen para vagos (TL;DR)