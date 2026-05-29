Olivia Rodrigo suelta un zasca sobre sus vestidos baby doll: "No soy responsable de que me sexualicen"

Olivia Rodrigo ha decidido plantarse. Después de semanas de críticas feroces por sus vestidos de estética babydoll, la cantante ha respondido en el podcast The Popcast y su mensaje ya está dando la vuelta a medio internet.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Un debate sobre ropa que ha sacado a la luz la hipocresía con el cuerpo femenino y ha puesto a internet a elegir bando. La respuesta de Olivia es tan elegante que ha dejado sin argumentos a sus críticos.

Qué ha pasado exactamente con esos vestidos de 'niña'

Para quien no haya seguido el culebrón, la era de 'You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love', el tercer disco de Olivia Rodrigo, ha abrazado la estética riot grrrl de los 90: vestidos baby doll, cuellos Peter Pan y calcetines hasta la rodilla como los que llevaban Courtney Love o Kat Bjelland. En el videoclip de 'Drop Dead', dirigido por Petra Collins, Olivia aparece correteando por Versalles con un vestido azul pastel y pololos a la vista, y la cosa ya empezó a caldearse.

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Pero el pico llegó cuando actuó en el Spotify Billions Club Live en Barcelona. Vestida con un modelo rosa de mangas abullonadas y braguitas con volantes los tuiteros más indignados la acusaron directamente de normalizar la pedofilia. Un tuit viral decía: 'Seguimos con la promoción y normalización de la pedofilia. Las cantantes que ya se exhibían como figuras hipersexualizadas dan un paso más y ahora llevan vestidos y ropa interior típicos de niñas pequeñas'. Vaya tela.

El debate ardía: algunos hablaban de una estética 'lolita' siniestra, y otros de simple arte sin segundas.

No hay imagen más reveladora que un body con lentejuelas, pero cuando te tapas de arriba abajo con un vestido de niño, la sociedad te acusa de pervertida.

Pero Olivia se ha mantenido callada hasta ahora.

El zasca de Olivia que ha dejado callados a los críticos

En el podcast, la cantante admitió que la polémica le había 'molestado muchísimo'. Y soltó esta reflexión que merece marco: 'Lo más inquietante es que he llevado conjuntos reveladores en el escenario —un sujetador brillante con shorts— y ahí no era "inapropiado", pero cuando voy completamente cubierta con un vestido que otros consideran infantil, sí lo es'. Olivia apuntó que ella se inspiraba en Courtney Love y en Kathleen Hanna, y que se sentía cómoda, no sexualizada.

Pero aquí viene la frase que lo ha petado: 'No deberías ser responsable de que un tío te sexualice de una forma que nunca fue tu intención'. Una sentencia que ha cerrado muchas bocas. En Reddit ya hay hilos que replican: 'Las mujeres no pueden seguir cargando con la culpa de lo que piensan los hombres —o peor, de lo que otras mujeres imaginan que los hombres piensan—'.

Vamos, que la respuesta ha sido tan aplaudida como lógica.

Por qué el debate va mucho más allá de la ropa

El 'caso babydoll' es una trampa clásica: desde pequeñas nos enseñan que nuestra ropa puede provocar a los hombres, y que si pasa 'es culpa nuestra'. Olivia solo defiende que una mujer adulta puede vestirse como le dé la gana sin que automáticamente se proyecte una fantasía pederasta. Y tiene toda la razón. Recordemos que hace un par de años, Billie Eilish pasó por lo mismo cuando empezó a usar corsés y fue tachada de 'haber vendido su inocencia'. La policía del cuerpo femenino nunca descansa.

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Lo interesante es que la estética que ella adapta es un homenaje a iconos del rock alternativo femenino de los 90, no una invitación a que nadie la lea en clave turbia. Como ella dice, si empezamos a vestirnos pensando en que 'algún desgraciado' pueda ver algo raro, estamos perdiendo el norte.

Así que la próxima vez que veas un vestido con vuelo y calcetines altos, piensa dos veces antes de etiquetarlo. Que el foco lo pongamos en quien sexualiza, no en quien simplemente se viste.

El chisme en 3 claves (TL;DR)