Broncano y El Hombre Mágico bromean en La Revuelta sobre cómo 'robar' 200.000 espectadores a El Hormiguero

Si hay algo que define a La Revuelta es la capacidad de exprimir sus propias derrotas con más gracia que nadie. Este jueves, el programa de La 1 se ha sacado un as de la manga con su personaje más adorable y la guerra de audiencias como telón de fondo.

El Hombre Mágico, el personaje que manda a los niños a la cama, apareció por sorpresa al inicio del programa y no a la hora habitual. Y venía con ganas de guerra. Nada más salir en en directo, se plantó delante de Broncano y soltó la propuesta que ya ha incendiado TikTok.

El plan para 'robar' 200.000 espectadores que ha roto las redes

Con una carcajada cómplice le espetó al presentador: "¿Y si salgo en El Hormiguero para que haya 200.000 menos allí?". La idea partía de un dato real: cuando el mago da las buenas noches, casi 200.000 espectadores abandonan La Revuelta de golpe, en su mayoría niños que se van a dormir. Broncano, entre la autocrítica y el humor, reconoció el bajón de audiencia sin dramas.

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Es la autocrítica más elegante que hemos visto en prime time. Y Grison, como siempre, puso los pies en el suelo con una frase que duele más que cualquier zasca: "Aunque les baje 200.000, nos siguen ganando". El presentador asintió con una mueca de resignación y las risas del público terminaron de sellar el momento.

La Revuelta ha encontrado en la derrota su mayor arma: convertir un dato de audiencia en una broma que todo el mundo celebra.

Y la ocurrencia no se quedó ahí. El Hombre Mágico, temiendo por su empleo, soltó otra perla marca de la casa: "No sé si llego al verano". Un chiste que, con el trasfondo de la inestabilidad política, provocó más de una carcajada cómplice en el plató.

El recurso a la ciencia que dejó a Broncano sin escapatoria

Para blindar su puesto, el personaje desempolvó el arma definitiva: un vídeo de un médico que aplaudía su labor a favor del sueño infantil. "Ciencia o audiencia", le planteó a Broncano, poniéndole entre la espada y la pared. Y el presentador, atrapado entre el chiste y la responsabilidad, eligió la salud de los niños. Porque hasta en plena batalla del access prime time hay líneas que no se cruzan.

Más de 1,2 millones de visualizaciones en X y un aluvión de comentarios celebraron la secuencia. La mayoría de los espectadores que pillaron el clip ha compartido la broma como si fuera el mejor meme de la temporada.

Por qué este momento define mejor que nunca la rivalidad entre La Revuelta y El Hormiguero

La guerra entre ambos formatos lleva años, y los datos siempre sonríen a Pablo Motos. Pero La Revuelta ha hecho de la ironía su escudo y su principal reclamo. Desde que heredó el testigo de La Resistencia, el programa de Broncano ha convertido la resignación en oro viral, como ya hizo con el célebre "dinero" de la etapa anterior o con las entrevistas a famosos que nunca llegan.

La reacción de Grison resume a la perfección el tono: sabemos que vamos por detrás y no nos engañamos, pero lo contamos mejor que nadie. En 2026, un meme vale tanto como un punto de share, y este crossover imaginario con un guiño al rival es justo lo que su audiencia joven pide. El Hormiguero, mientras tanto, sigue liderando con cifras que doblan a la competencia, pero no siempre se ríen con él.

Al final, la página oficial de La Revuelta ya está recogiendo el éxito de un clip que demuestra que la autocrítica y el absurdo bien llevado pueden convertir un dato demoledor en una victoria mediática. Y si no, que se lo digan a los fans que llevan años siguiendo la batalla en Wikipedia.

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El chisme en 3 claves (TL;DR)