Bonoloto
El logotipo de la Bonoloto, uno de los sorteos más populares de Loterías y Apuestas del Estado. Fuente: Agencias
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El logotipo de la Bonoloto, uno de los sorteos más populares de Loterías y Apuestas del Estado. Fuente: Agencias
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Resultados del sorteo de la Bonoloto del 28 de mayo

Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto que se ha celebrado esta última noche.

Qué!

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 27 de mayo, ha estado formada por los números 34, 4, 42, 26, 46 y 22. El número complementario es el 13 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.387.987,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº1 de Santa Pola (Alicante), situada en Poeta Miguel Hernández, 3 y en la nº1 de Carcastillo (Navarra), situada en Plaza, 8.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº3 de Majadahonda (Madrid), situada en C.C. Tutti. Doctor Calero, 19 L-B1; en el Despacho Receptor no 61.060 de Palma de Mallorca (Illes Balears), situado en Sindicato, 25 y en el nº62.675 de Burlada (Navarra), situado en Mayor, 36.

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