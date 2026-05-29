Resultados del sorteo de la Bonoloto del 28 de mayo

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 27 de mayo, ha estado formada por los números 34, 4, 42, 26, 46 y 22. El número complementario es el 13 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.387.987,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº1 de Santa Pola (Alicante), situada en Poeta Miguel Hernández, 3 y en la nº1 de Carcastillo (Navarra), situada en Plaza, 8.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº3 de Majadahonda (Madrid), situada en C.C. Tutti. Doctor Calero, 19 L-B1; en el Despacho Receptor no 61.060 de Palma de Mallorca (Illes Balears), situado en Sindicato, 25 y en el nº62.675 de Burlada (Navarra), situado en Mayor, 36.