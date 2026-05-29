Google Gemini se actualiza: nueva interfaz y voces más naturales ya disponibles

Google ha decidido que su IA no solo tiene que responder bien, también tiene que parecer humana mientras lo hace. La última actualización de Gemini, la versión 17.26 que ya se despliega hoy mismo, trae un lavado de cara a los iconos y, sobre todo, voces nuevas para el modo de conversación. La intención es clara: que hablar con una máquina dé cada vez menos grimilla.

Según adelantó 9to5Google, el cambio estético adopta el llamado estilo 'Neural Expressive'. Traducción: los iconos del widget de escritorio y los accesos rápidos se vuelven más finos y dinámicos, con líneas de contorno que siguen la nueva identidad visual de Google. Mismo sitio, mismo botón, pero todo un poco más elegante.

Iconos nuevos, mismos lugares

No busques ningún botón milagroso. La arquitectura no cambia. Lo que sí cambia es el aire de familia entre herramientas: el micrófono para dictado por voz, la cámara para reconocimiento visual, el acceso a la galería, al gestor de archivos, las funciones de vídeo, la opción de compartir pantalla y el acceso directo a la conversación en vivo. Todo ello luce una línea visual más coherente con el ecosistema de apps de Google.

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El icono de Google Drive, integrado también en ese submenú, recibe el mismo tratamiento. La idea es que no parezca que cada función ha venido de un planeta distinto. Un detalle menor si solo escribes prompts, pero un guiño de coherencia para los que pasan el día saltando entre servicios de la compañía. La compañía, por cierto, no ha soltado prenda sobre si este rediseño anticipa algún cambio mayor en Material Design o es puro maquillaje. Dejémoslo en un 'ya veremos'.

El truco está en la voz

La parte jugosa viene con el modo de conversación. Google ha metido mano a las voces de Gemini para que suenen más naturales. Nada de voz metálica de contestador automático de los noventa. La nueva hornada intenta imitar inflexiones humanas con mayor soltura, aunque —seamos honestos— aún se nota que detrás hay un modelo de lenguaje y no tu amigo del trabajo contándote el fin de semana.

Además, prometen mejoras en la latencia. Menos pausa incómoda entre pregunta y respuesta. Eso, en una conversación de voz, es justo lo que marca la diferencia entre una experiencia usable y una que te hace volver al teclado. No hay cifras concretas sobre milisegundos ganados, pero la percepción en las pruebas iniciales apunta a un diálogo más fluido.

Más madera en la guerra de la IA

La actualización llega en un momento en que la carrera por la naturalidad conversacional está al rojo vivo. ChatGPT sigue afinando su modo de voz avanzado, y Apple coquetea con una Siri rejuvenecida por la IA generativa. Google, que lleva años vendiendo la potencia de Duplex y los asistentes contextuales, se juega aquí la credibilidad de Gemini como compañero de verdad, no solo como buscador vitaminado.

La clave está en si este 'Neural Expressive' y las nuevas voces logran que los usuarios se queden. No basta con que la IA sea brillante respondiendo preguntas de historia; tiene que caerte bien mientras lo hace. Y eso, de momento, solo se consigue con sutileza. El precedente no es alentador: los asistentes de voz llevan una década prometiendo naturalidad y casi siempre se quedan en un peldaño por debajo de lo que muestra el tráiler. Esta vez, al menos, la mejora es tangible desde el primer día.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. Google refina la experiencia con cambios estéticos y voces más humanas, pero sin dar el campanazo. La latencia reducida promete, aunque faltan cifras para celebrarlo. Está bien, pero guardamos el 10 para cuando la IA me traiga un café.

El resumen para vagos (TL;DR)