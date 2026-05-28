Tenemos hasta 40ºC este jueves y viernes, pero no es una ola de calor

Este jueves y viernes el mercurio va a rozar los 40 grados en buena parte de España. No se trata de una ola de calor oficial, pero el cuerpo lo va a notar igual y conviene saber dónde va a pegar más fuerte.

Los puntos donde el calor va a apretar de verdad

La AEMET ha activado avisos por temperaturas que alcanzarán los 38-40 ºC el jueves 28 y el viernes 29 de mayo. Las zonas más expuestas son el valle del Ebro en Lleida y Tarragona, el valle del Guadiana en Badajoz y la campiña sevillana y jienense, según el modelo consultado por Meteored. También en el interior de Cataluña y puntos de Extremadura y Andalucía se rozarán esos valores, mientras que en Madrid y amplias áreas del centro y sur los 36 grados serán la tónica.

Más que marcas récord, lo que hace especial este episodio es la combinación con noches tropicales cada vez más extensas, esas en las que la mínima no baja de 20 grados. El viernes la madrugada cálida ganará terreno hasta cubrir gran parte de Jaén, Badajoz, Cáceres y Toledo. Dormir en estas condiciones, sobre todo en pisos mal aislados, dispara la sensación de fatiga.

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El fin de semana dará una pequeña tregua en el norte, donde las máximas bajarán a 20-22 grados en el occidente de Asturias y Lugo. Pero en el sur, el calor seguirá apretando: el sábado aún podrían alcanzarse 40 grados en puntos de Andalucía, y el domingo los 34-36 se mantendrán en la mitad sur y el valle del Ebro, con noches tropicales casi garantizadas en Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga y Córdoba.

¿Por qué no se considera una ola de calor si hace tanto bochorno?

Para que AEMET declare una ola de calor tienen que cumplirse tres requisitos: que las máximas superen los umbrales extremos específicos de cada zona durante al menos tres días seguidos y que eso afecte a una extensión geográfica amplia. En este caso, el pico más intenso solo durará oficialmente jueves y viernes, y los umbrales no se alcanzan en el número suficiente de estaciones. Así que, según el BOE, no es ola.

Pero para quien tiene que coger el autobús a las tres de la tarde o trabajar en una cocina, la diferencia es más bien académica. La humedad en zonas de costa y en los valles interiores agravará la sensación térmica, y el cuerpo apenas tendrá margen para enfriarse durante la noche.

Cómo protegerte (y de paso, ahorrar en la factura de la luz)

Lo primero, bebe agua antes de tener sed y evita las bebidas excitantes. El golpe de calor se instala rápido. Si puedes, escapa de las horas centrales y, si sales, busca sombra, gorra y ropa ligera. En casa, todo lo que no sea aire acondicionado: ventilador de techo, sábanas de algodón y bajar las persianas a media mañana.

Un truco que nunca falla: por la noche, ventila a fondo hasta que el termómetro exterior baje de 25 grados y luego cierra ventanas y baja toldos. Con este patrón, un piso normal puede aguantar varios grados por debajo de la calle sin encender el split.

Estos picos fuera de temporada no son una anécdota: son la nueva normalidad primaveral.

Lo que nos dice este calor de mayo sobre lo que viene

No es la primera primavera en la que los cuarenta grados llaman a la puerta antes de junio. En los últimos años, el periodo de calor extremo útil (aquel en el que tu abanico se vuelve imprescindible) se ha ido alargando por los dos extremos: empieza en mayo y termina en octubre. Los datos de AEMET confirman que la temperatura media de mayo ya es casi tres grados superior a la de hace cuarenta años.

Para quien busca piso, el dato importa: la mayoría de los contratos de alquiler no incluyen aire acondicionado, y en viviendas con orientación oeste el sobrecoste de electricidad en verano se va a los 40-50 euros extra al mes. Y las Zonas de Bajas Emisiones, que limitan el tráfico en las horas punta, añaden una capa más de estrés térmico si vives en una de esas áreas sin poder usar el coche para moverte cómodamente.

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No estamos ante una catástrofe, pero sí ante un aviso de lo que será el verano. Este episodio puntual sin ser ola de calor ya dibuja una España en la que el confort térmico será cada vez más caro y en la que las políticas de prevención del calor, como las recomendaciones del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas por Altas Temperaturas, deberían activarse antes de lo que marca el calendario oficial.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)