World of Tanks: HEAT ya está disponible gratis en PC, PS5 y Xbox Series X|S

Wargaming ha anunciado el lanzamiento de World of Tanks: HEAT, su nuevo shooter táctico de vehículos free-to-play, que ya se puede jugar en PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S y NVIDIA GeForce NOW. El título llega además con juego cruzado y progresión cruzada, una característica especialmente relevante para un proyecto multijugador que busca reunir a la comunidad independientemente de la plataforma elegida.

El juego, desarrollado desde cero en el motor propio de Wargaming, propone una reinterpretación más rápida y directa de los combates con blindados, apoyándose en una estructura de héroes o "Agentes" que pilotan tanques experimentales. La propuesta se ambienta en una línea temporal alternativa posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde la tecnología militar ha avanzado por caminos distintos y permite introducir vehículos y habilidades más alejados del enfoque histórico habitual de la saga principal.

Ocho Agentes en el nuevo World of Tanks

World of Tanks: HEAT debuta con su Launch Season, una temporada de lanzamiento que incluye cinco Pases de Batalla semanales gratuitos, cinco tanques y distintas recompensas desbloqueables. De inicio, los jugadores tienen acceso a tres Agentes: Chopper, de rol Defender y al mando del M1E1; Kent, Assault con el XM1 90; y Hound, Marksman con el Leo 1A6A1. Los otros cinco Agentes disponibles en esta primera fase, junto a sus respectivos vehículos, se irán desbloqueando progresivamente mediante los pases gratuitos de temporada.

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En total, el videojuego incorpora ocho Agentes, repartidos entre tres roles principales —Defender, Assault y Marksman—, así como quince vehículos con estilos de juego diferenciados, módulos y equipamiento personalizables. La oferta inicial se completa con ocho mapas y cuatro modos PvP: Hardpoint, Control, Kill Confirmed y Conquest.

"Lanzar HEAT es un gran logro para nosotros, pero en muchos sentidos, esto es solo el principio", ha señalado Artyom Yantsevich, Product Director del juego.

En PC, World of Tanks: HEAT requiere como mínimo un Intel Core i5-4670K o AMD Ryzen 3 2200G, 8 GB de RAM y una GTX 1050, Radeon RX 560 o Intel Arc A310, además de 60 GB de almacenamiento. Para la configuración recomendada, Wargaming apunta a un Intel Core i7-8700K o Ryzen 5 5600X, 16 GB de RAM y una RTX 2060, Radeon RX 5600XT o Intel Arc A750.

En consolas, PS5 y Xbox Series X ofrecen un modo Rendimiento a 60 FPS en 4K con escalado dinámico, mientras que el modo Calidad funciona a 30 FPS. Xbox Series S apunta a 60 FPS en 1080p, y PS5 Pro cuenta con modos específicos que aprovechan el escalado PSSR.