Pepa Flores rompe su silencio para desmentir los rumores sobre su salud: "Estoy mejor que nunca"

Pepa Flores, la mítica Marisol, ha hecho algo que no pasaba en una década: hablar delante de una cámara. Y no para promocionar nada, no. Ha salido al paso de los rumores sobre su salud con una frase que ya es titular: 'Estoy mejor que nunca'.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. No todos los días una leyenda que lleva 40 años en el más estricto silencio decide parar en seco a la prensa del corazón. Las redes ya han reaccionado, y no es para menos: el fenómeno Marisol es eterno y cada gesto suyo es un pequeño terremoto.

El zasca de Pepa a los titulares alarmistas

Todo empezó con un runrún que fue in crescendo: Marisol estaba mal, los medios ya hablaban de un momento muy complicado. Nada más lejos de la realidad. La propia Pepa atendió al reportero de 'Y ahora Sonsoles' este pasado miércoles, quitando hierro con desparpajo: “Yo no sabía nada y me lo dijeron mis hijas, 'mamá, que pone esto' y les dije que qué querían que hiciera. La verdad es que estoy muy bien, gracias a Dios. Me encuentro mejor que nunca”.

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Lucía una camisa blanca anudada, falda midi marrón, gafas de sol y zapatillas blancas. Iba cómoda, sonriente, como quien sale a buscar el pan y se topa con una batalla dialéctica. Sin filtro y con una energía que ya quisieran muchas influencers de veintipocos.

Sus hijas, María Esteve, Tamara Esteve y Celia Flores, ya habían adelantado el desmentido. Celia subió a redes una imagen de su madre paseando por la playa, radiante, y emitieron un comunicado explicando que la información estaba descontextualizada: “Estuvo en el hospital hace unos meses y, como cualquier persona de su edad, requirió unos cuidados específicos en ese momento concreto”. Punto. No hay drama, solo vida.

Por qué 40 años de silencio pesan — y cómo esta vez ella quiso hablar

Desde 1985 que Pepa Flores se fue del mapa mediático. Se retiró siendo Marisol y volvió a ser Pepa, una malagueña que prefiere los paseos al periodista. Por eso cada vez que asoma la cabeza, el país entero se frena. El hermetismo es su escudo y también su leyenda.

Esta vez la cosa pintaba más fea: rumores de estado delicado, hospitales y silencios incómodos. Pero la respuesta ha sido tan natural como demoledora. “Estoy donde quiero estar y vivo donde quiero vivir. Soy malagueña, tengo unos nietos maravillosos, mi amiga, mi hermana... Tengo todo lo que quiero”, soltó, dejando claro que el retiro no es una condena sino un privilegio conquistado.

Pepa Flores no necesita vender exclusivas. Su silencio es su mayor activo y, de paso, la peor pesadilla de cualquier redactor de portada.

Cuando el retiro es un lujo y los medios un mar de especulación

No es la primera ni será la última. Greta Garbo, Soraya, incluso Miguel Ríos en sus etapas más discretas... las estrellas que desaparecen se convierten en lienzos en blanco para la rumorología. Pepa Flores, que fue un icono de toda una generación con apenas dieciocho años, ha vivido siempre con la paradoja de ser famosa sin querer serlo.

Y ojo con esto: el hecho de que sus hijas hayan tenido que salir a matizar que lo del hospital fue algo puntual y propio de su edad ya dice mucho. La prensa del corazón tiende a convertir cualquier visita médica en un culebrón terminal. Aquí ha pasado justo eso, y la propia Pepa ha querido poner fin al folletín con dos frases y una sonrisa.

¿Consecuencias? Pocas, más allá del alivio colectivo. Para Pepa, todo sigue igual: sol, nietos y el Mediterráneo. Para nosotros, la certeza de que, cuando quiere, sabe parar el circo con una elegancia de otra época.

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