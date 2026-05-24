El actor de Netflix Stewart McLean aparece muerto en Canadá: investigan un homicidio

Stewart McLean, actor de Netflix, llevaba desaparecido desde el 15 de mayo. Ahora su cuerpo ha aparecido sin vida en Canadá y la policía investiga un presunto homicidio.

La desaparición que terminó en tragedia

McLean era un rostro familiar para los suscriptores de la plataforma gracias a sus papeles en varias series de producción propia. Su entorno empezó a preocuparse cuando no dio señales tras una semana sin actividad en redes ni llamadas.

Según fuentes cercanas a la investigación, el actor fue visto por última vez saliendo de un rodaje en Vancouver y desde entonces no respondió a mensajes. La policía ha abierto una línea prioritaria y no descarta ninguna hipótesis.

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Un actor de perfil bajo, sin grandes polémicas, desaparece una semana y aparece muerto. El mystery box de Netflix esta vez es real.

Un secundario de lujo en el universo Netflix

Stewart McLean no era una estrella de primer nivel, pero sí un intérprete sólido. Había aparecido en thrillers y dramas canadienses que Netflix distribuía globalmente. Deja un puñado de papeles que ahora sus fans están rescatando en redes como homenaje improvisado.

Más contexto sobre su paso por la industria en su ficha de Wikipedia.

Cuando la realidad supera al guion

El caso recuerda a otros finales trágicos en el entretenimiento, desde el asesinato de la actriz Rebecca Schaeffer hasta la muerte sin resolver de Natalie Wood. La diferencia es que McLean no estaba en el foco y su trabajo era discreto, lo que vuelve aún más extraño el giro homicida.

El sector audiovisual canadiense ha mostrado conmoción, aunque los mensajes de condolencia han llegado con cuentagotas desde las las cuentas oficiales de las productoras. La investigación sigue abierta y las autoridades no han filtrado detalles sobre el móvil o los sospechosos.

El chisme en 3 claves (TL;DR)