Resultados del sorteo de la Bonoloto del 26 de mayo

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 26 de mayo, ha estado formada por los números 18, 28, 22, 31, 26 y 11. El número complementario es el 3 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.478.933,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº7 de Albacete, situada en Avda. de España, 21.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº16 de Tarragona, situada en C.C. Park Central. Vidal Barraquer - 15-17 - Kiosco 7; en el Despacho Receptor nº19.540 de Villa del Campo (Cáceres), situado en Travesía Hernán Cortés, 6; en el nº87.940 de Vigo (Pontevedra), situado en Avda. Balaídos, 67; en el nº94.200 de Madrid, situado en Po. Alberto Palacios, 84 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.