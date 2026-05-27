Avistar animales salvajes en Italia: los mejores lugares para hacerlo

A 2.900 metros de altura, sobre las crestas calizas del macizo del Gran Sasso, el único sonido que rompe el silencio es el leve desplazamiento de unas pezuñas sobre la roca. Un grupo de rebecos de los Apeninos —Rupicapra pyrenaica ornata— avanza con paso preciso por una arista que apenas alcanza medio metro de anchura, ajenos a cualquier presencia humana. La escena, que podría pertenecer a un documental alpino de mediados del siglo XX, es en realidad una mañana cualquiera en el corazón de uno de los enclaves más salvajes de Italia. La península, pese a su imagen de país densamente urbanizado y turístico, conserva decenas de espacios donde la fauna autóctona no solo resiste, sino que se expande con el impulso de proyectos de conservación que abarcan ya casi un siglo de historia.

El avistamiento de animales salvajes en libertad se ha convertido en una de las experiencias de ecoturismo más demandadas de los últimos tiempos, y el territorio italiano ofrece un mosaico de hábitats —desde las cumbres alpinas hasta los fondos submarinos del Mediterráneo— difícil de igualar en Europa. Parques nacionales, reservas regionales y un santuario marino compartido con Francia y Mónaco concentran una biodiversidad que incluye grandes mamíferos terrestres, aves rapaces, cetáceos de dimensiones colosales y pequeños endemismos glaciares. La clave no está solo en los animales, sino en la posibilidad de observarlos en escenarios que aún conservan la esencia de lo indómito.

El Parque Nacional del Gran Sasso y el regreso del rebeco

Enclavado en el centro de los Apeninos y extendido por tres regiones —Abruzos, Lacio y Marcas—, el Parque Nacional del Gran Sasso y Montes de la Laga es uno de los espacios protegidos más emblemáticos del país. Su geología heterogénea y la altitud de sus cumbres, que superan los 2.900 metros en el Corno Grande, generan una variedad de ecosistemas que van desde los bosques caducifolios de las laderas bajas hasta las praderas alpinas y los canchales de alta montaña.

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El símbolo indiscutible del parque es el rebeco de los Apeninos, una subespecie de camoscio que habitó estas montañas hasta su extinción local hace aproximadamente un siglo. El proyecto de reintroducción impulsado por las autoridades del parque consiguió devolverlo a sus antiguos dominios, y a día de hoy la población ronda los 500 ejemplares, distribuidos en pequeños núcleos que van colonizando progresivamente las zonas más escarpadas. El seguimiento científico de estos rebecos ha revelado patrones de comportamiento y selección de hábitat que están ayudando a diseñar estrategias de conservación para otros ungulados de montaña en la cuenca mediterránea.

El patrimonio faunístico del Gran Sasso no se detiene en el rebeco. Entre los grandes herbívoros destacan el ciervo común y el corzo, cuyas poblaciones han experimentado un incremento notable desde la creación del parque en 1991. La presencia de estos ungulados ha favorecido a su vez el asentamiento estable del lobo apenino, que encuentra en los montes de la Laga uno de sus últimos refugios peninsulares. Las cámaras de fototrampeo instaladas por los guardaparques capturan con frecuencia imágenes de ejemplares solitarios o en pequeños grupos familiares, confirmando la viabilidad del corredor ecológico que conecta el parque con otras áreas protegidas de los Apeninos centrales.

Junto a estos grandes protagonistas, el visitante atento puede toparse con una nutrida comunidad de pequeños carnívoros y roedores que pueblan los bosques y las zonas de matorral. La marta, el gato montés, el tejón, la garduña, el turón y el puercoespín son avistamientos relativamente frecuentes para quienes recorren los senderos en las horas crepusculares. A mayor altitud, en los neveros y pedregales donde la vegetación apenas asoma, sobrevive un diminuto roedor que constituye una reliquia de la última glaciación: el topillo nival, cuyo diseño biológico apenas ha variado desde que el hielo retrocedió hace 12.000 años. El parque alberga asimismo una avifauna abundante, con colonias de anfibios que aprovechan los numerosos lagos de origen glaciar salpicados en la vertiente septentrional.

Gran Paradiso, el primer parque nacional de Italia y el refugio del íbice

Si el Gran Sasso representa la Italia central más agreste, el Parque Nacional del Gran Paradiso es la memoria viva de la conservación alpina. Fundado el 3 de diciembre de 1922, es el más antiguo de los parques nacionales italianos y uno de los pioneros en Europa. Su territorio, a caballo entre el Valle de Aosta y el Piamonte, abarca una superficie de más de 70.000 hectáreas en torno al macizo homónimo, que con sus 4.061 metros constituye la única cumbre enteramente italiana que supera los 4.000 metros de altitud.

La historia del parque está indisolublemente ligada a la del íbice alpino. A principios del siglo XX, la caza descontrolada había reducido la población de este ungulado a unos pocos centenares de ejemplares, confinados en las zonas más inaccesibles de los Alpes. La creación del área protegida —inicialmente como coto real de caza de la Casa de Saboya y más tarde como parque nacional— permitió una recuperación que hoy se considera uno de los grandes éxitos de la conservación europea. Los íbices son omnipresentes en el Gran Paradiso: se dejan ver en los prados de granito, en los neveros perpetuos e incluso junto a los refugios de montaña, donde las hembras con crías se aproximan sin temor en busca de sales minerales.

El Gran Paradiso comparte protagonismo faunístico con otras especies de gran valor ecológico. El rebeco alpino, la marmota, el zorro y la comadreja son observables con relativa facilidad en los valles de Cogne, Valsavarenche y Rhemes-Notre-Dame. Para los aficionados a la ornitología, los cielos del parque ofrecen siluetas inconfundibles: el águila real, que anida en los roquedos más verticales; el ratonero común, que traza círculos pacientes sobre los prados; y el búho real, cuya actividad crepuscular añade un componente de misterio a los bosques de alerce. Entre los reptiles, las víboras áspid y los lagartos vivíparos comparten territorio con una comunidad de invertebrados que incluye la mariposa Parnassius apollo, una especie indicadora de la calidad ambiental de las praderas alpinas.

Los programas de interpretación ambiental del parque organizan salidas guiadas durante todo el año, aunque la primavera y el otoño son las estaciones más propicias para el avistamiento: la nieve aún no ha cubierto los accesos y la afluencia de visitantes es menor que en los meses estivales. La red de refugios —algunos de los cuales datan de la época de los cazadores reales— permite pernoctar en el interior del área protegida y acceder a las zonas más remotas antes del amanecer.

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Etna, volcán y laboratorio de biodiversidad insular

La imagen del Etna suele asociarse al fuego, a las coladas de lava y a un paisaje lunar desprovisto de vida. Sin embargo, el volcán activo más alto de Europa —3.357 metros, aunque la altura varía con cada erupción— es también un laboratorio de biodiversidad único en el Mediterráneo. El Parque del Etna, creado en 1987, protege un territorio de casi 60.000 hectáreas que asciende desde los viñedos y pistacheros de la llanura de Catania hasta los cráteres fumantes de la cumbre.

La fauna del volcán es el resultado de siglos de adaptación a un entorno en permanente transformación. La deforestación masiva que sufrió Sicilia entre los siglos XVIII y XIX, sumada a una presión cinegética muy intensa, provocó la desaparición de grandes mamíferos como el ciervo y el jabalí, que antaño poblaban sus laderas. Sin embargo, el aislamiento geográfico y la abrupta orografía han permitido que sobreviva una comunidad faunística notable, especialmente entre los pequeños carnívoros y los quirópteros. El puercoespín crestado, el zorro, el gato montés, la marta, la comadreja, el erizo europeo y el lirón careto son aún habitantes regulares de los bosques de pino laricio y de las formaciones de retama que tapizan los flancos orientales.

El Etna es también un destino privilegiado para los observadores de aves. Los barrancos y acantilados basálticos albergan nidos de cernícalo vulgar, águila culebrera y búho chico, mientras que en las cotas más bajas, los humedales estacionales como el lago Gurrida —la única lámina de agua permanente del área montaña— atraen a garzas reales, ánades reales y limícolas durante los pasos migratorios. En los bosques de castaños y robles, el arrendajo, los herrerillos y los carboneros ofrecen una banda sonora continua que contrasta con el silencio sepulcral de las coladas recientes.

No debe pasarse por alto la riqueza de invertebrados, que en el Etna alcanza niveles de endemismo excepcionales. Las cenizas volcánicas, ricas en minerales, nutren a una miríada de insectos que, a su vez, sostienen la cadena trófica de los pequeños vertebrados. Entre los ofidios, la culebra de escalera y la víbora hocicuda son relativamente comunes en los muretes de piedra que delimitan las antiguas terrazas agrícolas hoy engullidas por el bosque.

El Santuario Pelagos: un Mediterráneo todavía salvaje

El vínculo de Italia con la fauna salvaje no se limita a la tierra firme. El Santuario Pelagos, declarado en 1999 mediante un acuerdo tripartito entre Francia, Mónaco e Italia, protege una franja marina de aproximadamente 87.500 kilómetros cuadrados que se extiende desde la península de Giens, en la Provenza francesa, hasta las costas de la Toscana y el norte de Cerdeña. Las investigaciones oceanográficas llevadas a cabo en la zona desde los años ochenta han demostrado que este sector del Mediterráneo noroccidental concentra una de las mayores abundancias de cetáceos de toda la cuenca, debido a la interacción entre las corrientes superficiales, los afloramientos de nutrientes y la elevada productividad primaria durante los meses primaverales.

Hasta doce especies de mamíferos marinos han sido catalogadas en las aguas del santuario. La más imponente es el rorcual común, el segundo animal más grande del planeta después de la ballena azul, que puede alcanzar los 24 metros de longitud y cuyo soplido —una columna de vapor de más de tres metros— es visible desde varios kilómetros de distancia. El cachalote, con su característica respiración oblicua y su capacidad para sumergirse a profundidades abisales en busca de calamares gigantes, es otro de los avistamientos más codiciados. Junto a ellos, las aguas superficiales albergan grupos de delfín común, delfín mular, delfín listado, calderón común, calderón gris y zifio de Cuvier, este último un buceador excepcional capaz de descender hasta los 3.000 metros y permanecer sumergido durante más de dos horas.

De forma mucho más esporádica, los registros científicos documentan la presencia de rorcual aliblanco, delfín de dientes rugosos, orca y falsa orca, especies de afinidad más tropical o de distribución impredecible en el Mediterráneo. La observación de estos cetáceos requiere salidas en barco desde puertos como Imperia, San Remo o Portoferraio, preferiblemente en compañía de biólogos marinos autorizados, dado que la normativa del santuario regula estrictamente la aproximación para minimizar el estrés de los animales.

Pese a su valor ecológico, el Santuario Pelagos enfrenta amenazas crecientes. Los informes de monitoreo publicados por Greenpeace y otras organizaciones conservacionistas alertan de un declive significativo en las poblaciones de cetáceos, atribuido a la combinación de colisiones con ferris y mercantes, capturas accidentales en redes de pesca, contaminación acústica submarina provocada por sonares y prospecciones sísmicas, vertidos químicos y los efectos del cambio climático sobre la distribución del krill. La eficacia real de las medidas de protección sigue siendo objeto de debate entre los científicos y los gestores del área protegida, y las campañas de concienciación dirigidas a las compañías navieras que atraviesan la zona se han intensificado en los últimos años.

Claves para un avistamiento respetuoso y seguro

La contemplación de animales salvajes en su entorno natural es una experiencia que, para resultar satisfactoria y sostenible, debe regirse por un código de conducta no escrito pero esencial. La prudencia y la responsabilidad son los pilares de cualquier salida al campo, y cada entorno impone sus propias reglas, dictadas por el comportamiento de la fauna y la fragilidad del ecosistema.

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En los hábitats de montaña, como los que caracterizan al Gran Sasso y al Gran Paradiso, el primer mandamiento es no abandonar nunca los senderos señalizados. La vegetación alpina y subalpina se recupera con extrema lentitud de cualquier pisada, y la proximidad excesiva a determinadas especies puede desencadenar respuestas de estrés que comprometen su alimentación o su éxito reproductor. Los prismáticos y los teleobjetivos son las herramientas que permiten salvar la distancia sin invadir el espacio vital del animal. En el caso de los rebecos y los íbices, los expertos recomiendan mantener al menos 50 metros de separación; si el animal levanta la cabeza y deja de alimentarse, es señal inequívoca de que la distancia se ha reducido demasiado.

En los sectores boscosos, donde lobos, gatos monteses o martas pueden aparecer súbitamente, la regla de oro es el silencio y la quietud. Los carnívoros detectan la presencia humana mucho antes de que el ser humano pueda verlos, y la única posibilidad de un encuentro fortuito pasa por mimetizarse con el entorno. El uso de linternas de luz roja durante las esperas nocturnas, la ausencia de perfumes o colonias intensas y la elección de puntos elevados con buena visibilidad sobre claros o fuentes de agua multiplican las probabilidades de éxito.

En el Santuario Pelagos, la normativa prohíbe perseguir a los cetáceos o situarse en su trayectoria. Las embarcaciones deben mantener una velocidad constante, nunca superior a los 5 nudos, y cualquier maniobra brusca puede interpretarse como una amenaza. No está permitido bañarse ni bucear en presencia de grandes ballenas, y el silencio acústico —sin música, sin golpes en el casco— es el único modo de que los animales se aproximen voluntariamente, que es precisamente lo que convierte un avistamiento en un acontecimiento memorable.

Por último, conviene recordar que todos estos espacios están protegidos por legislación nacional y comunitaria. La recolección de fósiles, minerales o restos arqueológicos está tipificada como delito en la mayoría de los parques, y la alimentación artificial de cualquier especie silvestre —por inocente que parezca— altera los patrones naturales de forrajeo y puede generar dependencias irreversibles. La mejor contribución del visitante es, en palabras de los guardaparques del Gran Paradiso, «llevarse solo fotografías y dejar solo las huellas de sus botas».

Una Italia inesperada que permanece al margen del tiempo

Existe una Italia que no aparece en las guías turísticas al uso, que no se mide en monumentos ni en trattorias, sino en la paciencia de quien aguarda durante horas apostado tras una roca hasta distinguir la silueta de un lobo en el crepúsculo, o en el estremecimiento de quien ve emerger a pocos metros de la proa la aleta caudal de un rorcual. Es la Italia de los valles glaciares silenciosos, de los cráteres humeantes donde anida el halcón peregrino y de los cañones submarinos todavía inexplorados.

La existencia de estos paraísos no es casual ni está garantizada. Cada parque nacional, cada reserva marina, es el resultado de décadas de batallas administrativas, de estudios científicos y del compromiso de unas pocas personas que entendieron que la verdadera riqueza de un territorio no se mide en hectáreas urbanizables sino en la biodiversidad que alberga. Mientras los informes internacionales alertan sobre el declive de la fauna a escala planetaria, Italia ofrece ejemplos tangibles de que la recuperación es posible cuando se conjugan voluntad política, conocimiento científico y participación local.