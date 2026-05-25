Star Citizen alcanza los 1.000 millones de dólares y vende una nave de 5.000 que no puede volar

Hay una cifra que da vértigo: 1.000 millones de dólares recaudados en catorce años. Es lo que Star Citizen ha conseguido sin haber salido del todo del horno. Ayer, durante el DefenseCon, el contador oficial de Cloud Imperium Games cruzó esa barrera con 6,6 millones en una sola hora. Y para celebrarlo, han puesto a la venta una nave de 5.000 dólares. Que, por supuesto, todavía no se puede pilotar.

Mil millones y catorce años de espera

El simulador espacial de Chris Roberts es, sin discusión, el proyecto de crowdfunding más grande y controvertido de la historia del videojuego. La cifra la puedes seguir en tiempo real en la web oficial del estudio, que muestra los ingresos hora a hora. Ayer, el pico fue salvaje: 6.624.741 dólares en sesenta minutos. Casi nada.

Star Citizen lleva catorce años en desarrollo y todavía no tiene fecha de lanzamiento. Su versión actual es un batiburrillo de módulos jugables, promesas técnicas y naves virtuales que se venden por miles de dólares. La comunidad, mientras tanto, se parte en dos: los que creen en la visión de Roberts y los que llevan una década llamándolo estafa.

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Lo que está claro es que el dinero sigue fluyendo y las naves no dejan de salir. El DefenseCon de este año ha sido el empujón definitivo para alcanzar los diez dígitos.

El contador de Star Citizen marcó mil millones en pleno DefenseCon, con 6,6 millones recaudados en una sola hora. A este paso, alcanza los dos mil millones antes que su propia fecha de lanzamiento.

Cinco mil dólares por un JPEG con pedigrí espacial

La guinda del pastel se llama Anvil Odin. Un crucero de batalla de 752 metros de eslora pensado para entre 33 y 65 jugadores. Precio: 5.000 dólares en dinero real, 5.900 en crédito de tienda. La pega es que no se puede volar. Ni ahora ni en un futuro cercano: Cloud Imperium Games dice que estará disponible "en un parche posterior", sin fecha concreta. Mientras tanto, te darán una nave de préstamo.

Para comprarla había que pasar un filtro llamado Odin Founders Club. Los aspirantes tenían que escribir un ensayo explicando por qué merecían capitanearla. Sí, un ensayo. Según los informes de los jugadores, muchos lo superaron y ya presumen de adquisición en Reddit. "Acabo de comprar un ODIN Jpeg de 5000 dólares, AMA", escribió un usuario. "Mi más sentido pésame", le respondieron.

El mensaje de bienvenida del Founders Club, eso sí, es pura épica de marketing: "La respuesta a esta iniciativa, ha sido realmente increíble. Hemos recibido solicitudes de capitanes de todo el mundo...". El Odin representa, según el estudio, el cierre de los últimos objetivos de vehículos pendientes desde el inicio del proyecto.

El eterno debate: ¿mecenazgo visionario o humo galáctico?

Con mil millones en la saca y una nave de 5.000 pavos que no vuela, la pregunta vuelve a estar sobre la mesa. El argumento de CIG es el de siempre: no son compras, son contribuciones para financiar el desarrollo. Las naves se podrán conseguir luego con créditos del juego. Pero la realidad es que llevan una década vendiendo humo con texturas de alta definición.

Hay un matiz: Squadron 42, el spin-off para un jugador con Mark Hamill, Gillian Anderson, Henry Cavill y Gary Oldman, está previsto para este año. Chris Roberts ha dicho a Variety que están "en las fases finales" y se compara con James Cameron y su paciencia para rematar Avatar. Si Squadron 42 sale y es bueno, parte del escepticismo se disipará. Si no, el chiste del JPEG de 5.000 dólares va a durar otra década.

El lanzamiento completo de Star Citizen sigue en el horizonte: 2027 o 2028, uno o dos años después de Squadron 42. O sea, lo de siempre. Mientras tanto, el estudio factura como una mediana empresa tecnológica sin haber lanzado un producto terminado. Algo tendrán que enseñar pronto si no quieren que el contador deje de subir.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 3/10. Mil millones son un hito financiero bestial, pero el proyecto sigue sin fecha y vender naves de 5.000 dólares que no vuelan es un nivel de descaro que ya roza lo performativo. Si Squadron 42 sale este año y cumple, hablamos. Hasta entonces, sigan facturando.

El resumen para vagos (TL;DR)