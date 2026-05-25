Caída del precio de la vivienda: ¿qué dicen los informes de Funcas y Oxford Economics?

Si estás mirando pisos, respira hondo: el mercado da señales de agotamiento. En el primer trimestre de 2026, la compraventa de viviendas ha caído respecto al año pasado, y los analistas de Funcas y Oxford Economics advierten de que los precios han tocado techo. Vamos a ver qué significa en la práctica, sobre todo si tienes una hipoteca o estás ahorrando para la entrada.

Las cifras que confirman el frenazo

Los datos son tozudos. Las operaciones de enero, febrero y marzo fueron inferiores a las de los mismos meses de 2025. La caída afecta a todas las tipologías: un 5,3% menos de compraventas de vivienda nueva y un 1,8% menos de segunda mano. No es un desplome, pero sí el primer síntoma claro de un mercado que se está enfriando, como señala Oxford Economics en su último informe.

Lo curioso es que los precios oficiales todavía suben a un ritmo fuerte, pero la ralentización de las ventas suele anticipar un cambio de tendencia. Es el típico momento en el que los vendedores aún piden lo mismo, pero los compradores no pueden o no quieren aceptarlo.

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¿Por qué baja y qué tiene que ver el Euríbor?

El think tank Funcas habla de “estabilización en un nivel relativamente elevado” y advierte de una posible contracción en los próximos trimestres. La clave está en el encarecimiento de las hipotecas. El Euríbor (el índice al que se referencia la mayoría de hipotecas variables en España) lleva meses en la zona alta y se espera que el Banco Central Europeo suba los tipos en junio, lo que lo empujaría aún más.

Si tu hipoteca es variable y se revisa pronto, la cuota puede subir más aún. Y si estás pensando en comprar, el crédito te va a salir más caro. Menos compradores dispuestos o capaces de pagar precios altísimos con cuotas crecientes → los precios tienen que ajustarse. Oxford Economics no da fechas concretas, pero anticipa que la subida de precios se moderará hasta el 5% en 2027, frente al 11% de este año.

El mercado no se rompe de un día para otro, pero deja de ser ese monstruo imparable que todo lo devora.

Cuánto cuesta de verdad comprar una casa hoy

El dato que más duele lo pone Oxford Economics: un hogar medio necesita ocho años completos de ingresos brutos para pagar una vivienda, el nivel más alto desde el final de la crisis de 2008. Para que te hagas una idea, en los años noventa esa ratio era menos de la mitad. Traducción práctica: con el sueldo medio en España, destinarías más del 50% de tus ingresos mensuales solo a la hipoteca durante 30 años. Eso es insostenible y aleja a los jóvenes del mercado.

Quien ya tiene casa no sufre tanto, pero quien alquila ve cómo los precios del alquiler también se disparan porque la demanda compradora se retira hacia el arrendamiento. El enfriamiento podría, al menos, quitar presión al alza de los alquileres.

Análisis: ¿de verdad van a bajar los precios o es solo un parón?

No estamos en 2008, pero las dinámicas se parecen en lo básico: precios demasiado altos para los salarios, crédito más caro y menos compradores. La gran diferencia es que ahora no hay una burbuja de construcción salvaje, aunque sí una oferta muy limitada. La bajada será modesta y lenta, no un crash, pero sí perderemos esa sensación de que “todo sube sin parar”.

Para quien alquila, hay un rayo de esperanza: si parte de la demanda compradora se queda en el alquiler o espera, los precios de los arrendamientos podrían moderarse. Lo que sí parece claro es que este verano y el otoño marcarán la pauta. Si el BCE sube tipos en junio, veremos en septiembre cuánto se resiente el mercado. Mientras tanto, toca calcular bien la tasa de esfuerzo (el porcentaje del sueldo que se va al alquiler o la hipoteca) antes de lanzarse a firmar nada.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)