Retatrutida, la nueva droga de Eli Lilly, arrasa con un 30% de pérdida de peso y deja atrás a Ozempic

Si pensabas que Ozempic era la panacea para perder peso sin mover un dedo, prepárate para soltar una lagrimita: Eli Lilly acaba de sacar músculo farmacológico con retatrutida, una molécula que fulmina todos los récords previos. La cifra duele —para los que la venden como inyección mágica, claro—: una pérdida de peso del 30,3% en 104 semanas, el triple de lo que ofrecen los agonistas de un solo receptor.

El ensayo clínico, bautizado como TRIUMPH-1, se ha diseñado para medir la eficacia y seguridad de este triple agonista hormonal. Porque sí: mientras que la semaglutida (el principio activo del Ozempic) solo activa el receptor GLP-1, la retatrutida es un agonista triple que estimula GLP-1, GIP y también el glucagón. Ese último detalle es clave, ya que el glucagón incrementa el gasto energético basal —vamos, que quemas más calorías incluso echado en el sofá—.

La triple corona hormonal que lo cambia todo

La estrategia de Lilly es tan simple como elegante: en lugar de limitarse a suprimir el apetito y ralentizar el vaciado gástrico, la molécula ataca el problema desde tres frentes. La estimulación del receptor de glucagón no solo frena la ingesta, sino que moviliza los depósitos de grasa y eleva el metabolismo basal. Traducido a la vida real: menos hambre, digestión más lenta y un cuerpo que se convierte en una pequeña caldera.

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Los datos de la fase 2 ya apuntaban a una reducción del 24,2% a las 48 semanas con la dosis máxima de 12 mg. Extender el seguimiento a 104 semanas ha confirmado que el efecto no se estanca y que, con el tiempo, la pérdida sigue aumentando. Es la primera vez que un tratamiento logra atravesar la barrera del 30% de media.

Ozempic se queda corto: las cifras que asustan (y no del todo para bien)

Para que te hagas una idea: mientras Ozempic y Wegovy consiguen reducciones del 10 al 15% en periodos similares, la retatrutida casi lo triplica. Eso supone, en términos prácticos, pasar de necesitar una talla grande a que te sobre medio armario. Pero no todo es euforia: la cifra del 30,3% procede directamente de la farmacéutica y todavía no ha pasado por una revisión científica independiente.

El diseño del ensayo es sólido, pero la historia de la farmacología está llena de moléculas prometedoras que han tropezado en la fase final. Habrá que esperar al artículo científico completo para analizar la letra pequeña: efectos secundarios a largo plazo, perfil metabólico exacto y, sobre todo, si el rebote de peso es tan fiero como con sus predecesores.

El 'pero' que nadie quiere leer: letra pequeña y cautela

En un mercado donde la obesidad mueve miles de millones, el escepticismo es saludable. La falta de revisión externa deja en el aire preguntas incómodas: ¿qué pasa cuando se interrumpe el tratamiento? ¿El gasto energético basal se mantiene elevado o es solo un espejismo metabólico? Y, más importante, ¿estamos ante una solución o ante otro parche farmacológico que cronifica la dependencia?

Nadie duda de que los datos son espectaculares, pero la experiencia con Ozempic —que también fue recibido como una revolución— nos recuerda que perder peso con una inyección es fácil; mantenerlo sin ella, bastante menos. La retatrutida podría marcar un antes y un después, siempre que la ciencia confirme lo que el márketing ya está vendiendo.

El resumen para vagos (TL;DR)